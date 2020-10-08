Лобов стал известным, получив подзатыльник от Хабиба. Сейчас «Легенда» возвращается в ММА

Знаменитый Артём Лобов может вскоре выиграть чемпионский пояс: 12 декабря Русский Молот подерётся с Ильесом Джируной за титул AFC в лёгком весе. Российско-ирландский спортсмен подписал контракт с промоушеном Arena Fight Championship на один поединок, который сразу стал чемпионским. 34-летний боец не выступал по правилам смешанных единоборств два года, однако остаётся востребованным благодаря громкому имени. Лобова знают все любители ММА, несмотря на весьма скромный рекорд 13-15-1.

Лобов родился в Нижнем Новгороде, но покинул Россию уже в 14 лет. Два года его семья жила в Аргентине, после чего перебралась в Ирландию. В 21 год Артём начал заниматься ММА, попав к легендарному тренеру Джону Каване. На занятиях Лобов познакомился с Конором Макгрегором, с которым дружит по сей день. Именно дружба с ирландцем дала Русскому Молоту толчок в карьере. Когда Лобов проиграл предварительный бой на шоу The Ultimate Fighter, Конор в обход правил подарил другу второй шанс. Артём ухватился за возможность и красиво добрался до финала, где уступил Райану Холлу. Контракт с UFC Русский Молот всё равно получил: без протекции Макгрегора вновь не обошлось.

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Лобов поздно пришёл в смешанные единоборства и его техника выглядит весьма специфично. Корявые удары и странные движения Русского Молота – одна из причин, почему он стал главным мемом ММА. Борьба у Артёма тоже немного хромает, зато с характером всё в полном порядке. Боец готов драться везде, со всеми и по любым правилам: «Мой рекорд – бойцовская Библия. Это рекорд парня, который будет драться, когда никто другой не захочет. Когда вас просят поехать в какую-нибудь страну и сразиться с лучшим местным парнем, но при этом вы знаете, что судьи будут его друзьями, а рефери тренером, никто не захочет этого делать. Был только один человек, который постоянно отвечал на звонки — это я. Поэтому мой рекорд олицетворяет собой настоящего бойца».



Артём дрался в UFC не слишком успешно, но никогда не сдавался — каждый поединок завершался судейским решением. К сожалению, Русского Молота подводило низкое техническое оснащение и отсутствие серьёзных навыков в партере. Бытует мнение, что Дана Уайт не увольнял Артёма только из-за его отношений с Конором. Зато вне октагона Лобов прославился: его конфликт с Хабибом Нурмагомедовым получился максимально шумным.



Когда интернет-война между Орлом и Макгрегором была в самом в разгаре, Лобов дал интервью, где назвал дагестанца трусом и пошутил над его травмами. Вскоре Хабиб вместе с друзьями поймал Артёма в лобби отеля, потребовал «ответить за слова» и дал ему что-то вроде подзатыльника. Узнав о произошедшем, Макгрегор рассвирепел, прилетел и устроил знаменитую атаку на автобус Хабиба. Таким образом, Русский Молот стал катализатором самого большого скандала в истории ММА.

«Титул Хабиба ничего не значит». Конор смеялся над Орлом, а потом просто сдался. Видео Ровно 2 года назад случился самый большой бой в истории UFC. Нурмагомедов «задушил» Макгрегора.

Смелые слова – коронка Лобова. Он умеет давать яркие интервью и мастерски себя преподносит, несмотря на отсутствие больших достижений. Над высказываниями Артёма тоже принято подсмеиваться, но тренер Кавана уверен, что Лобову не хватает уважения: «Я верю, что его выступления в клетке против оппозиции самого высокого уровня стоят большего уважения, чем он получает. Я не думаю, что у Артёма есть навыки, чтобы стать чемпионом UFC. Я могу честно об этом заявить, но он на 100% заслуживает уважение своих соперников и право быть на этой сцене. Он понимает бизнес, знает, как строить бой, и всегда пытается устроить захватывающее выступление».



В январе 2019 года Русский Молот всё-таки покинул UFC после серии из трёх поражений. Артём перешёл в промоушен Bare Knuckle, где его отчаянный характер и любовь «зарубаться» пришлись ко двору. Лобов дебютировал с брутальной победы над Джейсоном Найтом: бойцы пять раундов бились на голых кулаках, практически не защищаясь. Следом Артём разобрался с давним недругом Макгрегора – бывшим боксёром Полом Малиньяджи. 17 ноября 2019 года Лобов вновь встретился с Найтом и оказался в нокауте – втором за спортивную карьеру.



Теперь Лобов, которого часто шутливо называют Легендой или Величайшим бойцом всех времён, возвращается в ММА. За Русским Молотом обязательно стоит последить: он всегда рубится до последнего и никогда не бегает от соперников. Иногда характер важнее, чем навыки.