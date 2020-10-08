«Он был практически мёртв». Вертушка от Барбозы сломала карьеру Этима. Видео

В ночь с 10 на 11 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 5. В его соглавном событии выступит опытнейший бразилец Эдсон Барбоза, за плечами которого поединки с едва ли не всеми топ-бойцами лёгкой весовой категории. Противостоять Эдсону будет Макван Амирхани.

В преддверии этой схватки вспоминаем ярчайшую победу в исполнении Барбозы, которую он добыл в уже далёком 2012 году на шоу UFC 142 в Рио-де-Жанейро.



Тогда Джуниор проводил лишь третий поединок в лучшей лиге мира и десятый в смешанных единоборствах в целом. На тот момент 26-летний спортсмен мог похвастать идеальным профессиональным рекордом и считался перспективным проспектом UFC. Что касается Этима, то на турнире в Рио он был призван проверить недавнего новобранца лиги. На счету Терри уже было девять поединков в UFC, шесть из которых стали для него успешными. На схватку он выходил после победы над Эдвардом Фалолото.

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Спортсмены лихо начали поединок и быстро распределили роли. Этим выступил агрессором и постоянно прессинговал оппонента. Барбоза же прекрасно маневрировал и отрабатывал вторым номером. С каждой минутой преимущество бразильца становилось всё более осязаемым. Он демонстрировал полный комплект боевых навыков – прекрасная работа рук, лоу-кики и мидл-кики, умелая оборона. Всё это доставляло британцу огромные проблемы. Несколько попыток Терри провести тейкдаун наталкивались на ловкую защиту Джуниора. Когда же Этиму удавалось перевести схватку на канвас, Барбоза эффектно вставал, срывая аплодисменты зрителей.



К третьему раунду стало ясно, что для победы Этиму нужен нокаут. Но он напротив сдал и уже не так уверенно шёл вперёд. Очевидно, сказывалась накопленная усталость. Видимо она же и стала причиной потери концентрации в обороне. Эдсон наращивал темп в атаке, и в середине третьего раунда сработал просто молниеносно.



Сначала он провёл тройку из двух прямых по корпусу и лоу-кика, а затем, отойдя на удобную дистанцию, пробил невероятно красивую и мощную вертушку, основная тяжесть которой пришлась в область виска британца.



Падение Терри было действительно пугающим. В нокаут он «улетал» буквально застывшим и оставался в одном положении, даже оказавшись на канвасе. Складывалось ощущение, что удар превратил несчастного британца в статую.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighting Championship. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

По итогам турнира спортсмены получили бонус за лучший бой вечера. А Барбоза продолжил повышать свои акции в лучшей лиге мира.



Впоследствии он прокомментировал эффектную победу над Этимом и признался, что по ощущениям едва не лишил парня жизни.



«Он был практически мёртв. Я реально его отключил. Это до сих пор свежо в моей памяти», — говорил бразилец.

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В UFC также до сих пор вспоминают тот нокаут от Барбозы, включая его во всевозможные рейтинги. Этот удар вертушкой признан одним из лучших в истории промоушена и лучшей досрочной победой в карьере Эдсона. После этого бразилец провёл ещё 19 поединков и пусть его карьера уже на спаде, он продолжает биться в UFC. Что касается Этима, то поражение де-факто лишило его карьеры. После него он вернулся в октагон спустя год. Проиграв ещё раз, Терри был отчислен из UFC. Затем случился один успешный поединок в Bellator и дальнейшее завершение карьеры. Последний бой парень провёл в возрасте 27 лет.