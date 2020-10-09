Конор подерётся с Порье! Макгрегор устроил бунт, но сломался под нажимом Даны

2020-й год стал переломным в отношениях Конора Макгрегора и Даны Уайта. Эпатажный ирландец и властный руководитель UFC окончательно перестали изображать лучших друзей, не найдя согласия по целому ряду вопросов. Проще говоря, Конор поднял откровенный бунт, не получая от промоушена желаемых соперников. Ирландец был слишком своевольным и раньше: чего стоит только требование отдать ему часть акций UFC, как человеку, внёсшему огромный вклад в развитие организации. Уайт, естественно, отказал, но аппетиты Конора не особо уменьшились.

С одной стороны, ирландца можно понять: боец до сих пор вызывает сумасшедший ажиотаж болельщиков. Макгрегор золотыми буквами вписал своё имя в историю UFC, но для Уайта это не индульгенция. Президент промоушена холодно проигнорировал все попытки Конора выбрать себе выгодного оппонента. После боя с Серроне ирландец хотел получить реванш с Хабибом Нурмагомедовым – ему было отказано. Попробовал устроить денежный бой с Андерсоном Силвой, но и здесь не нашёл понимания. И тогда Конор «сорвался с цепи».

UFC превращается в рестлинг? Чимаева раскручивают в обход традиций Дана Уайт нарушает спортивные принципы, которые сам же придумал.

По своей традиции, Печально известный сначала во всеуслышание объявил о «завершении карьеры». Следом начались попытки устроить бой с Мэнни Пакьяо: таким способом Конор пытался вновь надавить на Уайта. Лысый крепыш не придал этому внимания, заявив, что ему «наплевать» на возможный боксёрский поединок Макгрегора. Тогда ирландец пошёл на откровенно грязный ход, опубликовав деловую переписку с Даной. Конор объяснил свой поступок тем, что президент UFC его оболгал, но Уайт всё равно был максимально разочарован.

У промоушена были свои планы на Макгрегора, менять их по «хотелкам» ирландца никто не хотел. Тем более, что теперь Конор требовал боя с Диего Санчесом: найти менее интересного и логичного соперника было бы сложно. В UFC готовили настоящий сюрприз – в очередном сезоне реалити-шоу TUF Макгрегор и Хабиб должны были стать наставниками конкурирующих команд. В конце сезона ирландец и россиянин встретились бы в октагоне, проведя долгожданный реванш. Такое событие стало бы настоящим хитом, Хабиб почти согласился, но тут вынырнул Конор со своей перепиской. Шоу пришлось отменить, что стало для Уайта ударом.

Конор, что ты натворил? Макгрегор лишил мир последнего шанса на реванш с Хабибом! Дана Уайт готовил для UFC супершоу с участием Нурмагомедова и Ноториуса. Всё испортил «пьяный твиттер» ирландца.

Видимо, именно здесь терпение главы UFC лопнуло. Можно только догадываться, как проходили переговоры Даны с Макгрегором, но итог известен: Конор принял предложение о поединке с Дастином Порье. Бой состоится либо 21 ноября, либо в декабре — решение выглядит окончательным. Здесь стоит отдать должное как Макгрегору, так и Порье: бойцы с самого начала договорились, что пожертвуют крупные суммы на благотворительные цели. Встреча обязана быть великолепной: оба соперника дерутся максимально зрелищно и точно покажут зрителям шоу.

Дана Уайт вновь вышел победителем из сложной ситуации. Он спокойно вытерпел нажим Макгрегора, добился от него желаемого боя и сохранил видимость спортивного принципа. Президент UFC в очередной раз доказал, что никто не может диктовать ему свои условия, будь то Макгрегор, Хорхе Масвидаль или Джон Джонс. Конечно, Уайт делает это не ради условной «справедливости»: когда нужно, он продвигает Хамзата Чимаева в обход традиций или не замечает результаты анализов Джонса на допинг. Но нарушать правила UFC позволено только всемогущему Дане. Ведь он и есть UFC.