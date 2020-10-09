Три года назад Мораес эффектно нокаутировал будущего соперника Яна. Теперь Марлон сам идёт за россиянином.

Мастер Страха спасался от кулака, а врезался в колено. Падал уже без сознания. Видео

За последние полгода без чемпионов остались сразу три дивизиона UFC: наилегчайший, легчайший и полутяжёлый. Легчайший к своим рукам летом технично прибрал россиянин Пётр Ян, которому в декабре предстоит первая защита. Соперником его, с большой долей вероятности, станет Алджемейн «Мастер Страха» Стерлинг. А вот в ближайшее воскресенье мы узнаем имя того, кто подерётся за пояс в 2021 году. Надеемся, что с Яном.

Вообще, плотность за красноярским No Mercy невероятная: заканчивается дисквалификация у Ти Джея Дилашоу, возвращает уверенность в себе Коди Гарбрандт, Алджемейн готовится к бою всей жизни (второго шанса с Яном ему не дадут), ну и разносторонние универсалы Сэндхаген и Мораес. Именно эти два бойца возглавят кард турнира UFC Fight Island 5, который пройдёт 11 октября на острове Яс в Абу-Даби (ОАЭ). Кори идёт на серии из 5 побед кряду, у Марлона 5 побед в последних шести поединках.

Поражение это бразилец потерпел от Сехудо, что, как говорили в детстве, «не считово». Ибо короля на горизонте больше нет, а впереди маячат прекрасные перспективы. К тому же, куда приятнее поклонникам Марлона вспомнить о яркой победе над парнем, который будет противостоять Яну.

UFC Fight Island 5: полный кард турнира с главным боем Мораес — Сандхаген

Поединок, о котором мы вспомним, состоялся 10 декабря 2017 года. Мораес проводил третий бой в UFC и только-только закрыл дебютное поражение. Бразилец был настроен крайне решительно и рассчитывал разобраться со Стерлингом, который тоже с большим скрипом набирал обороты в лучшей лиге планеты. Алджемейн уже тогда подвергался критике за свою манеру ведения боя. Про таких ребят говорят: его задача – затащить в партер и залежать там соперника. Прагматично, но далеко не всегда зрелищно.

Кстати, уже летом 2020 года Марлон крайне резко отреагировал на новость о том, что именно Стерлинг стал главным претендентом на титульник с Яном. «Дана Уайт – фанат ММА, не думаю, что он отдаст бой за пояс человеку, который от соперника, который идёт в открытую рубку и пытается снести ему голову, спасается бегством или прячется в обнимашках, в страхе пропустить удар», — и бразилец отлично знает, о чём говорит.

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Перед боем, который состоялся 3 года назад, чутко прослеживалась война стилей. Открытый рубака, не ищущий компромиссов в октагоне Волшебник обещал нокаутировать осторожного и прагматичного американца. И стартовый отрезок боя сложился так, как все ожидали. Марлон действовал агрессивно, прессинговал соперника и заставлял его совершать суетливые и необдуманные действия. В первой же атаке он сбил Стерлинга с ног.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на YouTube-канале UFC.

Американский боец попробовал стащить соперника в партер, вцепившись в его ногу. Не получилось. В следующем эпизоде уже Алджемейн попытался атаковать фронт-киком, но вновь оказался на настиле. Мораес бросился добивать соперника, но едва не нарвался на рычаг локтя. Бразилец вновь пригласил соперника в партер, а тот, не откладывая дело в долгий ящик и опасаясь прямых попаданий, ринулся в совершенно не подготовленный проход в ноги.

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Мы много говорим о плане того или иного соперника на бой. В данной ситуации тот план, который подготовили в углу Стерлинга, для бразильца был открытой книгой. Марлон показал атаку левой, дождался, когда Стерлинг бросится в ноги и встретил его сокрушительным ударом коленом в лоб. Добивания не потребовалось, Мастер Страха потерял сознание ещё в воздухе. Бразилец повёл себя достойно и не стал бросаться добивать поверженного соперника, хотя мог это сделать.

После этого поединка бойцы не изменяли своим принципам и почти синхронно подобрались к титульным шансам. Для Стерлинга последней ступенькой стал Сендхаген, которого он «задушил» за полторы минуты. И, по удивительному стечению обстоятельств, именно Кори сейчас оказался между Марлоном и схваткой за заветный пояс.

Фаворитом предстоящего противостояния называют 28-летнего американца. Но более опытный бразилец понимает, что при такой плотности на вершине дивизиона, одна ошибка поставит крест на всех надеждах. И нас ожидает по-настоящему яркое противостояние.