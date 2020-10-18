Судья остановил бой за 1 секунду до сирены. Боец даже не был в нокдауне!

На прошедшем UFC Fight Night 180 состоялся в какой-то степени исторический бой – в октагон вышли сразу два россиянина. Ранее такое в главном промоушене планеты случалось всего один раз: тогда бились Сергей Хандожко и Рустам Хабилов. Теперь противниками стали хорошо знакомые друг другу бойцы Максим Гришин и Гаджимурад Антигулов. Для обоих спортсменов поединок был крайне важным: Гришин ранее дебютировал в UFC с поражения от Марчина Тыбуры, Антигулов проиграл досрочно три последних боя.

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Соотечественники никуда не торопились — первая минута поединка прошла без единого удара, оппоненты только изображали атакующие действия и пытались «раздёргивать». Вскоре Антигулов попробовал сделать тейкдаун, в результате чего бойцы долго боролись в клинче у сетки. Ближе к концу первого раунда Гришину, который откровенно экономил силы, удались несколько неплохих ударов. Максим ранее рассказывал, что хочет заставить Антигулова «вымахаться» и в бою чётко следовал плану.

Вторая пятиминутка началась значительно бодрее. Оба спортсмена выбросили размашистые удары, после чего начался этап работы в партере. Сначала Антигулов находился в доминирующей позиции и обстреливал соперника коленями, но Гришин быстро перевернул ситуацию в свою пользу. За две минуты Гаджимурад получил множество жёстких ударов локтями и кулаками, хотя неплохо действовал в защите. Вскоре бойцы вновь оказались в стойке, где и решился исход поединка.

За десять секунд до окончания раунда Гришин зажал оппонента у сетки и начал всаживать удар за ударом. Гаджимурад пропустил несколько жёстких попаданий, его немного «качнуло», но боец остался на ногах и продолжил защищаться. Максим безостановочно бил — большая часть ударов попадала в пассивный блок Гаджимурада. Всего за одну секунду до перерыва рефери внезапно остановил поединок, присудив победу Гришину. Решение получилось, как минимум, спорным: со стороны казалось, что Антигулов находится в нормальном состоянии и готов продолжать. Тем не менее, рефери был неумолим.

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Судейское решение не нашло понимания у болельщиков. В «Твиттере» и «Инстаграме» довольно бурно возмущаются досрочной остановкой, отмечая, что Антигулов практически не понёс серьёзного урона. Если рефери подождал бы всего одну секунду, Гаджимурад получил бы шанс исправиться. Также поклонники ММА и журналисты отмечают огромный опыт Гришина, который хорошо прочувствовал ситуацию и в нужный момент выложился полностью.

Гаджимурад сначала даже не понял, что потерпел поражение. Он был очень недоволен таким исходом и не хотел выходить на объявление результатов. Однако вскоре россияне тепло пообщались вне октагона и пожелали друг другу удачи. Гришина можно только поздравить, он одержал долгожданную дебютную победу в UFC. К сожалению, Антигулов же практически наверняка покинет промоушен, четыре поражения — достаточный повод для увольнения. Дане Уайту обязательно нужно дать Гаджимураду ещё один шанс: будет очень обидно, если сомнительное решение рефери окончательно сломает карьеру россиянина в UFC.