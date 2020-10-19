«Забрали, всё отжали и послали на фиг». Американцы нагло «обокрали» Ломаченко?

Похоже, против украинца сыграло то, что он слишком хорошо относится к России.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе между одним из лидеров Pound-for-Pound Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом завершился скандалом в Лас-Вегасе. Украинца откровенно засудили и отдали победу американцу. Разница в счёте, которую нарисовали судьи, выглядела просто смешно – 116:112, 117:111 и 119:109 в пользу Лопеса. Ломаченко, всегда прославляющий российско-украинское братство, получает несправедливое отношение к себе на американской земле. Совпадение?

Ломаченко провалил начало

Собственно, произошедшее смело можно назвать сенсацией. Василий выступал явным фаворитом боя, который стал одним из главных событий в мире бокса в 2020 году. Возможно, Ломаченко слишком поверил в себя, но его план не работал в первой половине поединка.

Король был собой лишь 3 раунда. Ломаченко лишился всех чемпионских поясов разом! Лопес оказался не просто болтуном. Теофимо грамотно выстроил бой и удивил весь боксёрский мир.

Более того, статистика по итогам пяти раундов показывала абсолютное преимущество Лопеса по количеству выброшенных ударов. А вот точность всё же была на стороне украинского боксёра. Однако этого было явно недостаточно, и в углу Ломаченко все знали об этом. Украинец во второй половине поединка собрался и уже был похож на того Ломаченко, которого все привыкли видеть.

Казалось, что Василий переломил ход боя. 12-й раунд должен был добить американца, однако всё случилось как раз наоборот. Ломаченко как будто подменили. А скорее всего, просто закончились силы. В итоге украинец неудачно провёл концовку. Однако это ни в коей мере не оправдывает то, что насчитали судьи. В боксёрской среде подобное принято называть кражей.

«Забрали, всё отжали и послали на фиг»

Такому решению судей удивился не только Василий, который был настолько разочарован, что не остался в зале для обязательного интервью. Ломаченко поддержали многие бойцы, одним из которых был российский боксёр и бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. Сергей живёт в США, поэтому знает, как порой могут применяться решения в боях на территории Америки с участием американских боксёров.

«Такое моё мнение по вчерашнему бою. Мы — приезжие. Кто сюда приезжает за своей мечтой, её не дают. Это было подтверждено вчерашним решением — почти все раунды отдавали местному бойцу, Лопесу. Моё мнение — Вася выиграл по раундам 7-5. Может быть, мне казалось так, потому что я топил за него. Но ничья была бы адекватным решением. Была бы подоплёка к реваншу. Сейчас всё понятно — забрали, всё отжали и послали на фиг».

«В этом бою нельзя было ставить 11:1»

Если Ковалёв мог высказать такое мнение в том числе и по дружбе с Ломаченко, то главу промоутерской компании Top Rank Боба Арума сложно обвинить в предвзятости. Тем не менее он остался сильно недоволен работой бокового судью Джулии Ледерман, которая отдала победу Лопесу со счётом 119:109, по сути решив, что украинец выиграл всего один раунд в бою.

Арум раскритиковал судью, отдавшую победу Лопесу над Ломаченко со счётом 119:109

«В этом бою нельзя было ставить 11:1 и утверждать, что следил за происходящим на ринге. Девятый, десятый и одиннадцатый раунды даже не были близкими. Буду советовать каждому своему бойцу, чтобы они просили у комиссии снятия Джулии Ледерман с их поединков».

Ломаченко мстят за его любовь к России?

Можно спорить, выиграл этот бой Ломаченко или проиграл. Или должна была быть ничья. Аргументы найдутся у каждой стороны. Однако выставленные оценки – полное безумие, не имеющее никакого отношения к тому, что происходило в Лас-Вегасе в ночь на 18 октября.

Ломаченко не раз отмечал, что для него Россия, Украина и Беларусь – это «единый народ». Не так давно он вместе с другим украинцем Александром Усиком снялся в фильме «Здравствуй, брат, Христос воскресе», который был размещён в YouTube российского монастыря. В общем Василий никогда не скрывал своего хорошего отношения к России, за что ему постоянно прилетает на родине.

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Волонтёры, которые работают на украинском сайте «Миротворец» назвали Усика и Ломаченко жертвами российской пропаганды и внесли их в список «Чистилище». Достаточно почитать украинские паблики после вчерашнего поражения Василия, чтобы понять, что в Украине чуть ли не праздник по итогам боя. Так что решение судей явно попахивает политикой, потому что к спорту результаты, которые они объявили, не имеют абсолютно никакого отношения.