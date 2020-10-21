Хабиб разоблачил нокаут года. Бойцу просто помогла травма. Видео

Если у вас что-то болит, не отчаивайтесь. Это может принести вам славу и деньги.

Чем ближе долгожданный турнир UFC 254, тем с больших сторон для нас раскрывается Хабиб Нурмагомедов. Орёл ведёт видеоблог на своём канале в YouTube, где рассказывает о жизни его команды, тренировках и развлечениях его парней. По ним можно проследить становление Хабиба как наставника. Проявляет он себя и в качестве эксперта. Достаточно внимательно следить за его высказываниями в интервью или в социальных сетях, чтобы понять, насколько глубоко Орёл разбирается в тонкостях единоборств.

И хоть бросать выступления в октагоне, судя по всему, Хабиб не собирается, быть тренером для команды он стал уже сейчас. Дельный совет и правильное наставление никому ещё не помешало. Тем более от такого матёрого мастера. Кроме того, уже сейчас становится очевидно, что Хабиб стал весьма толковым экспертом. Он отмечает такие нюансы, которые пропустит мимо себя тот, кто не был погружён в бои с раннего возраста.

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И вот конкретный пример. Не улеглась ещё волна восхищения нокаутом, который на турнире UFC Fight Island 5 исполнил Хоакин Бакли. Да ладно, если вы фанат UFC, то не могли пройти мимо этого события и безусловно видели этот уникальный удар.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на страничке UFC в «Инстаграме»

В том бою Бакли дрался с Импой Касанганаем, который выступал под эгидой UFC всего второй раз в жизни. Но в первом поединке он сумел одолеть Маки Питоло и пребывал в незыблемой уверенности в собственных силах. И первая пятиминутка прошла в равной борьбе. Единственный нюанс – Импа постоянно хватал соперника за ногу. Когда это случилось в очередной раз, Хоакин оттолкнулся другой ногой, эффектно вывернулся и исполнил убойную вертушку. Нога влетела прямиком в голову соперника.

Импа зрелищно рухнул на канвас, оказавшись в глубочайшем нокауте – первом за свою профессиональную карьеру. По факту он сам помог сопернику себя нокаутировать, предоставив ему точку опоры. Этим нокаутом восхищались буквально все поклонники ММА, сам Дана Уайт не жалел для Бакли не только хвалебных слов, но и выкатил ему желанный многими бойцами бонус. Казалось бы, что тут ещё можно сказать? Хоакин – красавец, включил режим пушинки и показал класс.

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Хабиб же в деталях разобрал эпизод и разоблачил трюк Бакли. Это как раскрыть секрет фокуса! Вот экспертиза чемпиона UFC.



«По ходу у него нога заболела (речь о Бакли), он на неё голеностоп надел. И когда он этой ногой ударил, помнишь, тот прихватил ногу? Ты знаешь, почему нога не ушла? Если бы не было этого голеностопа, нога соскользнула бы, голая нога скользит. Обрати внимание, он прихватил её за голеностоп, рука зацепилась. Тот оставил ту ногу, на неё опёршись, ударил с разворота.



Суть басни такова: если у вас что-то болит, не отчаивайтесь. Может, ваша травма послужит тому, что вы сделаете нокаут года», — рассказал Нурмагомедов в своём YouTube-канале.



Вот такой расклад, друзья. Все мы десятки раз крутили этот эпизод. Но оказывается, здесь не только трюк был с экипировкой, но ещё и философский вывод. Иногда даже наша слабость может сделать нас сильными. Ох, непросто будет Гэтжи и его легендарному наставнику против ходячей энциклопедии ММА, которая окажется в ринге поздним субботним вечером.