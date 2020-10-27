Хабиб больше не чемпион. Макгрегор вернётся на трон уже в январе?

Итак, одержав в минувший уик-энд блестящую победу над американцем Джастином Гэтжи, российская звезда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов непосредственно в октагоне объявил о завершении своей бойцовской карьеры. Почти для всех решение дагестанского Орла оказалось совсем неожиданным. Тем более, что Хабиб до боя с Гэтжи не делал никаких намёков на это. Наоборот, в интервью и на пресс-конференциях он иногда размышлял насчёт возможных кандидатур для проведения его следующих поединков, упоминая, в частности, Жоржа Сен-Пьера, Конора Макгрегора, Тони Фергюсона.

И вот, после грянувшего словно гром среди ясного неба заявления Хабиба об уходе в отставку, которая была мотивирована, в первую очередь, просьбой об этом его матери, мир смешанных единоборств до сих пор пребывает в лёгком замешательстве. Эксперты, журналисты и поклонники ММА потихоньку привыкают к существованию своего любимого вида спорта без Хабиба. А заодно и делают намётки, как будут дальше развиваться события в лёгком дивизионе, где ещё вчера доминировал так внезапно ушедший на бойцовскую пенсию неоспоримый чемпион.

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Попытаемся и мы представить, какой же путь розыгрыша, ставшего вакантным титула чемпиона UFC в лёгком весе, изберёт лучший спортивный менеджер планеты Дана Уайт. Сразу же сделаем небольшое замечание, что одиозный менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уже успел заявить, что «никакого вакантного титула нет», наверняка подразумевая, что никто из нынешних контендеров лёгкого дивизиона не имеет права претендовать на тот высочайший статус, которым обладает в бойцовском мире Хабиб.

Однако это всё-таки, как говорится, лирика. А, как бы там ни было, но Дане Уайту и ведущему бойцовскому промоушену мира нужно двигаться дальше. На самом деле, вариантов того, как будет развиваться война за наследство ушедшего на покой короля Хабиба, просматривается не так уж и много. И, наверняка, Дана, кроме сугубо спортивного принципа выявления нового чемпиона, будет руководствоваться ещё и мотивом выгоды (как в денежном, так и в репутационном отношениях) для возглавляемой им лиги ММА.

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Только что побеждённый Хабибом, теперь уже бывший обладатель пояса временного чемпиона Джастин Гэтжи не преминул заявить, что после завершения Хабибом карьеры, стал номером один в дивизионе. Однако это всего лишь бравурные слова, а статус сильнейшего американцу придётся ещё доказывать на деле.

Отметился немедленным высказыванием по следам прошедшего боя и решения Орла уйти в отставку и его самый принципиальный соперник. Конор Макгрегор неожиданно тепло отозвался о произошедших событиях, поздравив Хабиба с отличным выступлением, выразив соболезнования в связи с кончиной его отца, а также добавил, что сам он будет продолжать драться.

Как известно, ирландский трэш-токер в ближайшем будущем собирается провести поединок с ещё одной жертвой Хабиба – американцем Дастином Порье. Причём, Дана Уайт заявляет, что они должны сражаться в лимите лёгкого веса. Естественно, Макгрегор рассматривал бой с Порье как возможность затем получить матч-реванш с Нурмагомедовым. Однако теперь он будет претендовать на завоевание вакантного чемпионского титула. Естественно, такие же намерения присутствуют и у Порье.

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Также среди главных претендентов на освободившийся трон остаётся американец Тони Фергюсон, который оказался единственным из этой четвёрки, кто высказался о победе и решении Хабиба закончить с боями в негативном ключе. «Скоро увидимся, тупица», – написал он в адрес Нурмагомедова на своей странице в «Инстаграме». Как известно, бой между ними срывался пять раз. И в прошлую субботу в октагоне с Орлом мог быть именно Эль Кукуй, если бы в своём последнем бою не потерпел поражение от Гэтжи.

Но отставим в сторону лёгкую неадекватность Тони в выражениях, тем более что такое поведение для него не в новинку. На данный момент, при всём уважении к занимающим следующие строчки рейтинга легковесов UFC бойцам, самым логичным выглядит разыграть вакантный чемпионский пояс именно между Гэтжи, Конором, Порье и Фергюсоном.

Эти парни уже пересекались между собой в октагоне в различных комбинациях и с разными исходами, но, при сложившихся обстоятельствах, для Даны Уайта не обойтись без новых разборок между ними. Правда, если состоится схватка Макгрегора с Порье, то появляется вопрос, стоит ли сводить в другом своеобразном полуфинале Гэтжи и Фергюсона, которые уже выясняли отношения между собой всего несколько месяцев назад, когда Джастин одержал досрочную победу?

Накануне бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, который подписал контракт с UFC в этом году, но пока не провел в новом промоушене ни одного боя, предложил провести однодневный турнир четырёх, дабы быстро определить нового короля легковесов UFC. Правда, в качестве участников он упомянул себя, Фергюсона, Порье и Макгрегора, проигнорировав кандидатуру Гэтжи. Однако вряд ли на такой вариант согласится Дана.

На счёте миллиарды и покровительство шейхов. Но живёт Хабиб в родительском доме в горах Орёл мог бы воздвигать для себя дворцы, но строит спортивные залы для детей и ведёт аскетичный образ жизни.

Мы же попробуем предположить, что, если в ближайшее время состоится бой Конор – Порье, то либо на кону в нём будет стоять пояс временного чемпиона, либо его победитель займёт 1-ю строчку рейтинга легковесов. А затем, в зависимости от того, на какое новое место рейтинга переместят в UFC Гэтжи, победитель схватки Макгрегора и Порье встретится в поединке за полновесный чемпионский титул либо с Джастином, либо с Фергюсоном. Хотя всё же нельзя исключать и проведение рематча между ними с последующим выходом «в финале» на сильнейшего в паре Конор – Порье.