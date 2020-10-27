Хабиб больше не чемпион. Макгрегор вернётся на трон уже в январе?

Итак, одержав в минувший уик-энд блестящую победу над американцем Джастином Гэтжи, российская звезда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов непосредственно в октагоне объявил о завершении своей бойцовской карьеры. Почти для всех решение дагестанского Орла оказалось совсем неожиданным. Тем более, что Хабиб до боя с Гэтжи не делал никаких намёков на это. Наоборот, в интервью и на пресс-конференциях он иногда размышлял насчёт возможных кандидатур для проведения его следующих поединков, упоминая, в частности, Жоржа Сен-Пьера, Конора Макгрегора, Тони Фергюсона.
И вот, после грянувшего словно гром среди ясного неба заявления Хабиба об уходе в отставку, которая была мотивирована, в первую очередь, просьбой об этом его матери, мир смешанных единоборств до сих пор пребывает в лёгком замешательстве. Эксперты, журналисты и поклонники ММА потихоньку привыкают к существованию своего любимого вида спорта без Хабиба. А заодно и делают намётки, как будут дальше развиваться события в лёгком дивизионе, где ещё вчера доминировал так внезапно ушедший на бойцовскую пенсию неоспоримый чемпион.
Попытаемся и мы представить, какой же путь розыгрыша, ставшего вакантным титула чемпиона UFC в лёгком весе, изберёт лучший спортивный менеджер планеты Дана Уайт. Сразу же сделаем небольшое замечание, что одиозный менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз уже успел заявить, что «никакого вакантного титула нет», наверняка подразумевая, что никто из нынешних контендеров лёгкого дивизиона не имеет права претендовать на тот высочайший статус, которым обладает в бойцовском мире Хабиб.
Однако это всё-таки, как говорится, лирика. А, как бы там ни было, но Дане Уайту и ведущему бойцовскому промоушену мира нужно двигаться дальше. На самом деле, вариантов того, как будет развиваться война за наследство ушедшего на покой короля Хабиба, просматривается не так уж и много. И, наверняка, Дана, кроме сугубо спортивного принципа выявления нового чемпиона, будет руководствоваться ещё и мотивом выгоды (как в денежном, так и в репутационном отношениях) для возглавляемой им лиги ММА.
Только что побеждённый Хабибом, теперь уже бывший обладатель пояса временного чемпиона Джастин Гэтжи не преминул заявить, что после завершения Хабибом карьеры, стал номером один в дивизионе. Однако это всего лишь бравурные слова, а статус сильнейшего американцу придётся ещё доказывать на деле.
Отметился немедленным высказыванием по следам прошедшего боя и решения Орла уйти в отставку и его самый принципиальный соперник. Конор Макгрегор неожиданно тепло отозвался о произошедших событиях, поздравив Хабиба с отличным выступлением, выразив соболезнования в связи с кончиной его отца, а также добавил, что сам он будет продолжать драться.
Как известно, ирландский трэш-токер в ближайшем будущем собирается провести поединок с ещё одной жертвой Хабиба – американцем Дастином Порье. Причём, Дана Уайт заявляет, что они должны сражаться в лимите лёгкого веса. Естественно, Макгрегор рассматривал бой с Порье как возможность затем получить матч-реванш с Нурмагомедовым. Однако теперь он будет претендовать на завоевание вакантного чемпионского титула. Естественно, такие же намерения присутствуют и у Порье.
Также среди главных претендентов на освободившийся трон остаётся американец Тони Фергюсон, который оказался единственным из этой четвёрки, кто высказался о победе и решении Хабиба закончить с боями в негативном ключе. «Скоро увидимся, тупица», – написал он в адрес Нурмагомедова на своей странице в «Инстаграме». Как известно, бой между ними срывался пять раз. И в прошлую субботу в октагоне с Орлом мог быть именно Эль Кукуй, если бы в своём последнем бою не потерпел поражение от Гэтжи.
Но отставим в сторону лёгкую неадекватность Тони в выражениях, тем более что такое поведение для него не в новинку. На данный момент, при всём уважении к занимающим следующие строчки рейтинга легковесов UFC бойцам, самым логичным выглядит разыграть вакантный чемпионский пояс именно между Гэтжи, Конором, Порье и Фергюсоном.
Эти парни уже пересекались между собой в октагоне в различных комбинациях и с разными исходами, но, при сложившихся обстоятельствах, для Даны Уайта не обойтись без новых разборок между ними. Правда, если состоится схватка Макгрегора с Порье, то появляется вопрос, стоит ли сводить в другом своеобразном полуфинале Гэтжи и Фергюсона, которые уже выясняли отношения между собой всего несколько месяцев назад, когда Джастин одержал досрочную победу?
Накануне бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер, который подписал контракт с UFC в этом году, но пока не провел в новом промоушене ни одного боя, предложил провести однодневный турнир четырёх, дабы быстро определить нового короля легковесов UFC. Правда, в качестве участников он упомянул себя, Фергюсона, Порье и Макгрегора, проигнорировав кандидатуру Гэтжи. Однако вряд ли на такой вариант согласится Дана.
Мы же попробуем предположить, что, если в ближайшее время состоится бой Конор – Порье, то либо на кону в нём будет стоять пояс временного чемпиона, либо его победитель займёт 1-ю строчку рейтинга легковесов. А затем, в зависимости от того, на какое новое место рейтинга переместят в UFC Гэтжи, победитель схватки Макгрегора и Порье встретится в поединке за полновесный чемпионский титул либо с Джастином, либо с Фергюсоном. Хотя всё же нельзя исключать и проведение рематча между ними с последующим выходом «в финале» на сильнейшего в паре Конор – Порье.
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