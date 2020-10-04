Конор больше не интересен. UFC делает шестой заход на бой Хабиба и Фергюсона

Дана Уайт сообщил, что самый ожидаемый в истории UFC бой всё ещё может состояться. Есть несколько условий.

После того, как сорвался третий по счёту бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, президент UFC в сердцах бросил журналистам фразу о том, что никогда больше не будет заниматься этим гиблым делом. Но время шло, а противостояний такого уровня накала всё не было. И Дана Уайт сделал четвёртый заход на организацию дуэли Орла и Эль Кукуя, а затем и пятый.

Последняя, как казалось тогда, его попытка была уже в 2020 году. Если раньше в дело вмешивались проблемы бойцов со здоровьем, то в последнем на данный момент случае в дело вмешался глобальный катаклизм. Да, речь идёт о засевшем у всех в печёнках коронавирусе, который вырос до состояния пандемии. Ну а после поражения Тони от Джастина Гэтжи грезить этим боем могли лишь самые оптимистичные фанаты.

Хабиб и Тони всё-таки проведут свой «проклятый» бой? Рассказываем, как это возможно Орёл может завершить карьеру долгожданным поединком с Фергюсоном.

А верить, как оказалось, нужно всегда. Особенно, когда дело зависит от такого хваткого и упёртого человека, как Дана Уайт. И что куда важнее, когда дело касается денег. И не просто денег, а по-настоящему огромных денег. «Если Хабиб победит Гэтжи, то вы получите бой с Тони Фергюсоном, над которым мы сейчас работаем. И, надеюсь, этот бой с Хабибом состоится, потому что я знаю, что люди хотят его увидеть», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.

Уайт сообщил о намерении в шестой раз организовать бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном

Джастину, кстати, в этой ситуации не позавидуешь. Он и без того считается очевидным андердогом в противостоянии Нурмагомедовым, а тут ещё и Дана за 3 недели до боя делает заявление, после которого даже нейтральные болельщики будут неистово топить за Хабиба. Президент лиги, кстати, поступает так во второй раз менее чем за месяц. Помните, как он обозначил нового соперника для Чимаева ещё до боя Хамзата с Мёршертом? И чем всё закончилось. Джеральд вышел обречённым и не успев вспотеть, упал.

Звёзды UFC не хотят (или боятся?) драться с Чимаевым. У Борза нет слабых мест? Быть очередной ступенькой на пути Хамзата к поясу – сомнительная перспектива.

Но в данной ситуации обычно улыбчивый и доброжелательный Уайт действует не как отец родной для всех бойцов, а как прагматичный до цинизма бизнесмен. Ещё 2 недели тому назад, когда Дана прорабатывал идею проведения реалити-шоу «The Ultimate Fighters», он наверняка имел в рукаве этот запасной козырь. Но придерживал его на случай форс-мажора. И получилось, как в «Законе Мэрфи»: если что плохое может случиться, оно непременно случится. Особенно, если дело касается Макгрегора.

Мы рассказывали вам в подробностях о том, как сорвалась одна из самых перспективных, как в плане зрительского интереса, так и в плане финансовых перспектив, идея. Но идиотское, по-другому просто не скажешь, поведение Макгрегора, на корню загубило одну из самых крутых идей Даны. Конор должен был оппонировать Хабибу в качестве наставника противоборствующей команды. Но в один из совсем не светлых для ММА уик-эндов, ирландец решил спустить на одного из самых крутых и успешных спортивных менеджеров в истории спорта всех самых злых собак.

Конор, что ты натворил? Макгрегор лишил мир последнего шанса на реванш с Хабибом! Дана Уайт готовил для UFC супершоу с участием Нурмагомедова и Ноториуса. Всё испортил «пьяный твиттер» ирландца.

Сначала ирландец слил в сеть личную переписку с Уайтом, затем провозгласил «бой века» против Мэнни Пакьяо, а чуть позднее – реванш с Дастином Порье. Но этот тройной удар оказался мыльным пузырём. Да, Дана не сдержался и ответил на поступок ирландца, назвав его грязным. А вот менеджер Пакьяо заявил, что Пак Мен знать не знает о предстоящем поединке с экс-чемпионом UFC. Да и Дастин не готов идти против Уайта, хоть и держит на него обиду.

И чтобы полностью исключить даже малейший намёк на разброд и шатание, которое пытается вызвать в UFC Макгрегор, президент сделал заявление о бое Хабиб – Тони значительно раньше логичного срока. Сейчас остаётся лишь один вопрос: успеет ли сам Фергюсон провести в 2020 году бой или уже сейчас целенаправленно будет готовиться к бою века?

Теперь Хабиба точно не существует. Потому что Фергюсон сенсационно уничтожен Тони говорил много, а получилось мало. Гэтжи просто растерзал человека, который считал себя слишком хорошим для боя с Хабибом.

9 мая 2020 года Эль Кукуй потерпел чувствительное поражение. Мало того, что он провёл в октагоне почти полные 5 раундов, так ещё и понёс от Хайлайта максимальный урон. И Дана заявил тогда, что не готов давать Тони бой до Нового года, что ему нужно полностью восстановиться. И в данную канву отлично укладывается прогнозируемая дата 30-го боя Хабиба – конец марта-начало апреля.



Автору этого материала хочется верить в то, что Дана сумеет-таки провести бой Тони и Хабиба. Давайте скрестим пальцы, чтобы всё удалось. Но даже если мечту миллионов фанатов ММА не удастся осуществить весной 2021 года, то упёртый Уайт всё равно будет искать способы организовать это противостояние. Пусть даже в рамках ветеранского турнира, пусть даже 20 лет спустя. Мы можем быть уверены в одном: президент UFC не остановится, пока не реализует этот проект.