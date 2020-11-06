«Хочу бой с Немковым». Овертайм разбил 44-летнего ветерана и угрожает ученику Емельяненко

Беглец из UFC слишком шумно вёл себя после рядовой победы над возрастным бойцом.

5 ноября в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) прошёл турнир по смешанным единоборствам Bellator 251. Мэйн-ивент привлекал внимание даже больше, чем всегда. Это объяснялось тем, что в нём принимал участие в недавнем прошлом боец топ-5 UFC Кори Андерсон, который принял решение покинуть организацию Даны Уайта после поражения нокаутом от Яна Блаховича и попробовать себя в ещё одной мощной лиге.

Запрещённый удар или чистая победа? Всё решили доли секунды. Видео Андерсон нанёс нелегальный Soccer Kiсk, но решение было принято в его пользу.

Первым экзаменом в Bellator для Андерсона стала встреча с ветераном смешанных единоборств 44-летним Мелвином Манхуфом. Возраст нидерландца суринамского происхождения не должен смущать. Ещё в недавнем прошлом он бился за пояс чемпиона лиги, да и в целом динамит в кулаках Беспощадного никуда не делся, так что любое попадание от него может обойтись дорого. Минусом было то, что Манхуф выходил в клетку после годичной паузы. Последний раз он дрался ещё в октябре 2019 года. Тогда он нокаутировал Янника Бахати уже в первом раунде и доказал, что пороха в пороховницах ещё достаточно.

Что касается Андерсона, то боец по прозвищу Овертайм вышел в клетку впервые после досрочного поражения в феврале 2020 года от Яна Блаховича на турнире UFC Fight Night 167. После того фиаско спортсмен взял небольшую паузу, а затем принял решение покинуть лигу и штурмовать высоты Bellator. Забегая вперёд, скажем, что такими темпами у Кори может получиться не просто штурм, а настоящий блицкриг.

Заносчивый боец дерзил и кривлялся. Через 2 минуты судье пришлось его спасать. Видео Экс-претендент на титул UFC Кори Андерсон – в походе за поясом Bellator.

С первого раунда Андерсон выглядел очень мощно. После небольшой стартовой разведки он перешёл в наступление и очень скоро провёл тейкдаун, эффектно уронив на канвас Манхуфа. На полу Мелвин пропустил множество неприятных тычков, но, будучи свежим, всё ещё мог неплохо защищаться. После продолжительных попыток он всё же сумел встать, но только для того, чтобы через 30 секунд Андерсон легко провёл ещё один тейкдаун. Конец раунда был за дебютантом лиги. Статистика первой пятиминутки стала для Манхуфа катастрофой. За этот отрезок он выбросил только 3 удара, в то время как Андерсон – 62 (38 пришлись в цель).

Права на видео принадлежат Bellator. Ролик можно посмотреть на странице Скотта Кокера в «Твиттере».

Второй раунд начался с очередных атак Овертайма. Через минуту он уже снова перевёл поединок в партер. На этот раз боец попробовал несколько вариантов атаки. Сначала Кори попытался зайти в фул-маунт и попросту добить Манхуфа, но тот не дал развиться такому сценарию. Тогда Андерсон перешёл к попыткам удушения, но и эта затея не прошла. Наконец ключ к успеху был найден. Выдохшийся Мелфин уже не мог сдерживать натиск мощного соперника. Кори увидел, что у него заходят удары локтями и провёл несколько жесточайших атак. В конце концов рефери не выдержал и остановил схватку, зафиксировав победу Овертайма техническим нокаутом.

Права на видео принадлежат BellatorMMA. Ролик можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Твиттере».

Таким образом, Кори громко дебютировал в лиге, а после почти сразу успел вызвать на бой Вадима Немкова. Непосредственно в клетке он заявил, что хотел бы встретиться с победителем пары Немков – Дэвис. Но на пресс-конференции признался, что хотел бы дуэли с россиянином.

«В целом Немков кажется лучше. Хочу бой с ним. Но если Дэвис победит, то встречусь с Филом. Мне нужен пояс», — рассказал Андерсон.

Что ж, с появлением такого яркого и опытного спортсмена интрига в промоушене закручивается ещё сильнее. Полутяжёлый вес подарит ещё много интересного.