Ученик Бейдера свалил соперника первым же ударом. Салли готовится отомстить Немкову? Видео

Завершившийся турнир Bellator 253 прежде всего привлекал внимание главным событием, в котором путёвку в финал Гран-при полулёгкого веса оспаривали небитый Эй Джей Макки и экс-чемпион промоушена в легчайшем весе Дарион Колдуэлл. Но помимо этой схватки на турнире произошло немало интересного.
Что и говорить, если уже первый поединок, в котором по сути дрались дебютанты, получился захватывающим. Предварительный кард шоу в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) открывала схватка в полутяжёлом весе. В клетку вышли Салливан Коули и Джейсон Маркленд.
Коули вызывал интерес у специалистов своим бэкграундом. Победитель престижного боксёрского турнира «Золотые перчатки» в штате Аризона, участник более 20 поединков по правилам бокса и кикбоксинга и к тому же отличный борец проводил дебютную встречу в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Салливан в узких кругах известен также тем, что является спарринг-партнёром чемпиона лиги в тяжёлом весе Райана Бейдера и фактически его учеником. Так что к дебюту парня было приковано немалое внимание.
Что касается Маркленда, то он проводил второй бой в профессиональной карьере в ММА. Дебютировал в смешанных единоборствах Джейсон также в Bellator. В феврале 2019 года спортсмен досрочно проиграл Пэту Маккроену и с тех пор не появлялся в клетке. Сейчас он надеялся реабилитироваться за ту осечку. Но все эти надежды рухнули с первым же ударом Коули, и это не преувеличение.
Видео можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.
Со стартовой сиреной Маркленд пытался быть активнее. Он обозначал работу первым номером, выбрасывая в молоко лёгкие джебы. Но Коули не обращал на это внимания, подбирая удобную для себя дистанцию. Только нащупав её, он тут же выбросил классный правый прямой, угодивший точно в цель. Маркленд свалился на канвас, а Салливан бросился на добивание. За несколько секунд Коули выбросил ещё 14 ударов, так что рефери явно задержался с остановкой. Как бы то ни было, победа дебютанта ММА получилась красивой. На неё он потратил 28 секунд.
Что ж, похоже Райан Бейдер пошёл по пути своего бывшего соперника Фёдора Емельяненко и начал поставлять в лигу кадры из числа своих участников. Последний Император уже привёл в Bellator Вадима Немкова, ставшего чемпионом в полутяжёлом весе. Коули также выступает в этом дивизионе, и не исключено, что через пару лет пути Салливана и Вадима пересекутся. Это уже будет настоящая смена поколений.
«Я тренируюсь с Райаном Бейдером, Си Би Доллоуэем, Тайлером Форчуном. Эти ребята просто дикие. Мы с Бейдером из одного города, мы с ним спарринг-партнёры, он является для меня наставником», — признавался после победы над Марклендом Коули.
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