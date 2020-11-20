Ученик Бейдера свалил соперника первым же ударом. Салли готовится отомстить Немкову? Видео

Завершившийся турнир Bellator 253 прежде всего привлекал внимание главным событием, в котором путёвку в финал Гран-при полулёгкого веса оспаривали небитый Эй Джей Макки и экс-чемпион промоушена в легчайшем весе Дарион Колдуэлл. Но помимо этой схватки на турнире произошло немало интересного.

«Уйду из боёв, когда заработаю $ 100 млн». Звезда Bellator на меньшее не согласен У Макки рекорд – 16-0, он в двух шагах от титульного боя и… чуть дальше от заветной суммы.

Что и говорить, если уже первый поединок, в котором по сути дрались дебютанты, получился захватывающим. Предварительный кард шоу в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) открывала схватка в полутяжёлом весе. В клетку вышли Салливан Коули и Джейсон Маркленд.

Коули вызывал интерес у специалистов своим бэкграундом. Победитель престижного боксёрского турнира «Золотые перчатки» в штате Аризона, участник более 20 поединков по правилам бокса и кикбоксинга и к тому же отличный борец проводил дебютную встречу в смешанных единоборствах на профессиональном уровне. Салливан в узких кругах известен также тем, что является спарринг-партнёром чемпиона лиги в тяжёлом весе Райана Бейдера и фактически его учеником. Так что к дебюту парня было приковано немалое внимание.

Что касается Маркленда, то он проводил второй бой в профессиональной карьере в ММА. Дебютировал в смешанных единоборствах Джейсон также в Bellator. В феврале 2019 года спортсмен досрочно проиграл Пэту Маккроену и с тех пор не появлялся в клетке. Сейчас он надеялся реабилитироваться за ту осечку. Но все эти надежды рухнули с первым же ударом Коули, и это не преувеличение.

Видео можно посмотреть на странице BellatorMMA в «Инстаграме». Права на видео принадлежат Bellator.

Со стартовой сиреной Маркленд пытался быть активнее. Он обозначал работу первым номером, выбрасывая в молоко лёгкие джебы. Но Коули не обращал на это внимания, подбирая удобную для себя дистанцию. Только нащупав её, он тут же выбросил классный правый прямой, угодивший точно в цель. Маркленд свалился на канвас, а Салливан бросился на добивание. За несколько секунд Коули выбросил ещё 14 ударов, так что рефери явно задержался с остановкой. Как бы то ни было, победа дебютанта ММА получилась красивой. На неё он потратил 28 секунд.

Боец снёс соперника первым же ударом. Мощнейший оверхенд сработал как ураган. Видео Джей Джею вновь помогла традиционная новозеландская народная пукана.

Что ж, похоже Райан Бейдер пошёл по пути своего бывшего соперника Фёдора Емельяненко и начал поставлять в лигу кадры из числа своих участников. Последний Император уже привёл в Bellator Вадима Немкова, ставшего чемпионом в полутяжёлом весе. Коули также выступает в этом дивизионе, и не исключено, что через пару лет пути Салливана и Вадима пересекутся. Это уже будет настоящая смена поколений.

«Я тренируюсь с Райаном Бейдером, Си Би Доллоуэем, Тайлером Форчуном. Эти ребята просто дикие. Мы с Бейдером из одного города, мы с ним спарринг-партнёры, он является для меня наставником», — признавался после победы над Марклендом Коули.