Тайсону запрещали нокаутировать Джонса. Теперь запрет снят, и Рой в большой беде

В ночь на 29 ноября по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) состоится бой века, который с нетерпением ждут все поклонники бокса. В ринг выйдут живые легенды — бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон и экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший. Эти безусловно уважаемые во всём мире мужчины настроены крайне решительно. Оба активно тренируются и горят желанием доказать, что это будет бой.

Именно бой, не выставочный, не показательный и не ветеранский. Это будет бой великих чемпионов, который они проведут с полной выкладкой и не позволят себе стать посмешищем. Несмотря на то что Атлетическая комиссия штата Калифорния упорно пытается создать им тепличные условия. Можно сказать, что легенды уже натерпелись.

Бой Тайсона и Джонса приравняли к женскому. Легенды жутко негодуют Но никому нет дела до их реакции. Даже феминисткам.

Сначала им сообщили, что для этого конкретного поединка будут установлены определённые ограничения. В частности, будут запрещены нокаутирующие удары. В первую очередь это направлено на то, чтобы нивелировать ту мощь, которую Тайсон принялся демонстрировать во время своих весенних тренировок. Майк, который в реальной жизни выглядит забавным и улыбчивым пожилым мужчиной, в ринге волшебным образом трансформируется в Железного монстра, которого мы все отлично помним.

Тайсон за 38 секунд нокаутировал соперника и врезал судье. 20 лет скандальному бою Бой, после которого «Железный Майк» произнёс одну из самых своих знаменитых и в то же время неадекватных речей.

Это направлено на то, чтобы нивелировать возможный вред, который бойцы могут причинить друг другу. Капитан Хук предпочитает открытой рубке элегантные перемещения по рингу, нацеливаясь на набор очков, и старается максимально обезопасить себя от прямых попаданий соперника. Чтобы понять, какой стиль проповедует Рой, достаточно вспомнить, что в его карьере есть раунд (полный!), во время которого он не позволил сопернику нанести ни одного (!) точного удара.

Рой Джонс-младший Фото: РИА Новости

Тайсон другой… Совсем другой типаж боксёра. Он никогда не прятался, не уворачивался. Его стихия – это бой до изнеможения. Красота в его понимании не элегантные движения, не порхание бабочкой, а работа кувалдами. Он может не всегда успевать за соперником, но переть будет до конца, до того момента, когда достанет соперника своей колотушкой. Да, по рингу он перемещается с напускной ленцой, усыпляя бдительность соперника, но при этом чётко чувствует дистанцию. И когда он эту нужную дистанцию поймает — пиши пропало.

Как бабки на базаре. Тайсон и Джонс ещё не вышли в ринг, а уже перессорились из-за денег Бой, обещавший стать легендарным, пока превращает престарелых боксёров в посмешище.

Этот могучий атлет в мгновение ока занимает доминирующее положение, а руки его начинают работать настолько быстро, что обычному глазу далеко не всегда можно уследить за ними. Главный вопрос: сможет ли Тайсон догнать Джонса? И тут, как в старом анекдоте, процентное соотношение 50 на 50. Либо догонит, либо – нет. А вот если догонит, то всё. Там вариант один: шквальная атака мощнейших колотушек, выстоять под которым в состоянии далеко не каждый боец даже в состоянии активной карьеры.

А теперь вернёмся к главному. Люди в Атлетической комиссии отлично понимают все расклады и стараются всеми силами сохранить боксёрам здоровье. Они сократили продолжительность раундов до двух минут, чем вызвали жуткое возмущение у уважающих себя атлетов. Сделано это для того, чтобы Рою хватало времени не выдохнуться, уходя от атак Майка. Ну и чтобы избежать ранней остановки боя при двух-трёх точных попаданиях Тайсона.

«Не могу в это поверить!» Бойцы восхищены физической формой 53-летнего Майка Тайсона Весь бойцовский мир в восторге от формы Железного Майка. Кажется, легендарного боксёра хоть сейчас можно в ринг выпускать.

Но буквально перед самым боем было принято решение, которое в корне изменит отношение к нему со стороны даже скептически настроенной общественности. Мы все видим, в какой форме находится Тайсон. Именно его готовность была главным вопросом, поскольку Джонс последний бой провёл всего три года назад. Комиссия допустила в этом бою нокаут. Точнее, судье будет рекомендовано действовать в рамках стандартных правил – если ты остановил поединок, то должен будешь отсчитать нокдаун.

И это в корне меняет вообще всё. Боксёры, конечно, относятся друг к другу с уважением, они особо не конфликтовали друг с другом, 8 лет назад пытались организовать бой, но не срослось. В процессе подготовке к данному ивенту пару раз обменялись едкими замечаниями. И ожидать от них товарищеского поединка оснований нет никаких. Значит? Значит, это будет рубка. Тайсон никогда не любил велосипедистов – бегающих по рингу боксёров.

Рой по-другому не умеет, да и смысла нет менять свои привычки. Поэтому к третьему раунду всё благоразумие и вся респектабельность из Тайсона улетучится, глаза нальются кровью, и мы все увидим того самого Железного Майка, который догонит во что бы то ни стало. Догонит и обрушит всю мощь своих легендарных колотушек! И в этот момент (в 04:00 по Москве 29 ноября 2020 года) вам лучше быть у телеэкрана.