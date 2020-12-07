Мейвезер вызвал на бой блогера. Флойд продолжает издеваться над индустрией бокса

29 ноября в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) прошёл прогремевший на весь мир бой Майка Тайсона с Роем Джонсом — младшим. В его андеркарде нашлось место и фрик-поединку, в котором встретились YouTube-блогер Джейк Пол и экс-баскетболист НБА Нэйт Робинсон. Схватка завершилась во втором раунде: Пол нокаутировал возрастного соперника. Победитель настолько вдохновился эффектным успехом, что начал направо и налево рассказывать, что в профессиональном боксе его ждёт большое будущее.

Вероятно, лавры Тайсона, Джонса и даже Джейка Пола лишили спокойного сна экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера, который кроме великолепного мастерства всегда отличался особым тщеславием и огромным эго.

Не минуло и двух недель с момента боёв Тайсона с Джонсом и Пола с Робинсоном, как Мейвезер объявил о возвращении в спорт. Как он и обещал уже очень давно, очередной поединок снова будет выставочным. Американец уже не первый раз будет биться в таком формате. В канун 2019 года, 31 декабря, Флойд выступил в Японии, где менее чем за один раунд в схватке по правилам бокса побил 19-летнего тамошнего кикбоксёра Тенсина Нацукаву, доведя того до слёз.

Теперь Мэй решил пойти дальше в издевательствах над своими преданными фанами и боксом в целом. На этот раз в жертву он себе выбрал брата Джейка Пола, также известного блогера Логана Пола. Тот провёл на профессиональном ринге пока один поединок и успеха в нём не снискал. Так что Флойд, как бы это иронично ни звучало, и теперь решил пойти по лёгкому пути. Пожалуй, ни у кого не будет сомнений в том, кто победит в этой встрече. Миллионы подписчиков и слава одного из самых крутых YouTube-блогеров США вряд ли помогут Логану в противостоянии с пусть и возрастным, но по-прежнему находящимся в прекрасной форме Флойдом.

Откровенно говоря, такой поединок кажется насмешкой над всеми гурманами бокса. Но, похоже, к таким насмешкам придётся привыкать. После выступления Джейка Пола в андеркарде у Майка Тайсона в США начался настоящий бум таких схваток, и, скорее всего, в скором времени их будет всё больше и больше.

За доказательствами далеко ходить не надо. К примеру, двукратная чемпионка мира по любителям, двукратная олимпийская чемпионка, абсолютная чемпионка мира в среднем весе по боксу и боец PFL Кларесса Шилдс была настолько возмущена самоуверенностью того же Джейка Пола после победы над Робинсоном, что не выдержала и выступила за бой с дерзким блогером.

Российский боец назвал бой Тайсон — Джонс постановочным. И сделал удивительное признание Сергей Харитонов рассказал, на каких условиях ему самому предлагали поединок с Железным Майком.

«Джейк Пол зарабатывает свои деньги, он делает то, что делает. Но пусть держится подальше от настоящих бойцов. Все, кто говорит, что Пол уничтожит меня, потому что я женщина… Послушайте, я величайшая женщина. Пол ничего мне не сделает. Если он думает, что сможет, может встретиться со мной на ринге. Мы можем провести не только спарринг, но настоящий бой. Вырученные средства я бы потратила на устранение кризиса с питьевой водой в моём родном городе.

Я занимаюсь боксом 14 лет, я дважды завоёвывала золото Олимпиады, но кто-то всё равно считает фаворитом поединка Пола, объясняя это тем, что он мужчина. Ребята, вы ничего не понимаете. Он может выйти на ринг и быть тяжелее меня, но я выбью из него всё дерьмо», — сказала Шилдс.

Не совсем понятно, то ли Шилдс действительно задевают выпады против женского бокса и уверенность ряда болельщиков в том, что женщина априори проиграет мужчине, то ли она усматривает в возможном поединке с Полом огромную прибыль. Но факт в том, что появление известного YouTube-блогера в ринге поставило профессиональный бокс на грань революционных изменений.

Дело не только в наклёвывающемся межгендерном противостоянии Шилдс с Полом и грядущей «битве» Флойда с Логаном Полом, а и в позиции других знаменитостей.

Так, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях малыш Генри Сехудо также выразил заинтересованность в противостоянии с гораздо более габаритным Джейком Полом.

Боец UFC пообещал нокаутировать Леброна. Колби назвал звезду НБА бесхребетным трусом Ковингтон утверждает, что заставит Джеймса «жрать настил ринга».

«Эй, Джейк, так как после победы над бывшим баскетболистом считаешь себя настоящим бойцом, как насчёт того, чтобы встретиться? Если я не смогу остановить тебя, то потрачу заработанные деньги на благотворительный проект, который выберешь ты, не бойся, братишка», — обратился Сехудо к Полу на своей странице в «Твиттере».

Ещё более мощно выглядело заявление самого Майка Тайсона, который заявил, что именно YouTube-блогеры спасут профессиональный бокс, при этом легендарный спортсмен отметил, что UFC «надирает зад» его родной индустрии.

«Моё эго говорит мне много всего, но реальность такова, что эти ребята помогают боксу. Бокс в долгу перед ними. Мы должны давать им какие-то пояса, потому что эти люди помогают боксу оставаться живым. Бокс умирает, UFC надирает нам зад. Так что мы должны сказать спасибо YouTube-боксёрам», — сказал Тайсон.

Подводя итог, можно сказать одно: бои со знаменитостями, не имеющими отношения к боксу, похоже, будут приобретать в США всё больший масштаб. Спасёт ли это индустрию профессионального бокса, которая в последнее время и правда проигрывает смешанным единоборствам? Вопрос спорный. Если первые несколько раз фрик-бои смогут собирать солидные аудитории, то в дальнейшем такие поединки начнут всем надоедать. Ведь всё-таки любители бокса хотят видеть высокий класс и мастерство, а не цирковые и постановочные номера.