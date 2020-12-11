Бойцы Кадырова попали под удар. США грязными методами борется с лучшим промоушеном России

Главной новостью четверга стало известие о том, что Соединённые Штаты Америки ввели санкции в отношении Рамзана Кадырова. Санкции затронут активы главы Чеченской Республики, а также организации, связанные с главой Чечни. В их числе спортивный клуб «Ахмат». Как сообщается на сайте американского министерства, Кадырова власти США обвиняют в причастности к убийству Бориса Немцова и нарушении прав человека. Глава Чечни был внесён в так называемый «Список Магнитского».

Вся собственность Кадырова и юрлиц, связанных с ним, находящаяся в США или на территории действия законов США, будет заблокирована и изъята. Кроме того, гражданам и компаниям США запрещается взаимодействовать с лицами, попавшими в санкционные списки. Запрещается любое сотрудничество: от деловых взаимодействий до оказания финансовой помощи. Главные подробности и комментарии представителей ФК «Ахмат» коллеги из футбольного радела дали в этом материале:

США ударили по «Ахмату» и Кадырову. Что это значит Останется ли чеченский клуб без международных турниров и денег?

Но помимо ФК «Ахмат» санкции приняты в отношении бойцовского клуба, который также связан с Рамзаном Кадыровым. И если в футбольном хозяйстве особенно ничего не изменится, то у бойцовской составляющей могут возникнуть серьёзные проблемы. В первую очередь, у самих бойцов. В отличие от футбольных одноклубников, которые по сути никак не связаны с США, и даже в европейских кубках участи не принимают, то воины Кадырова из мира смешанных единоборств имеют самое непосредственное отношение к разгневанной колыбели демократии.

Магомед Анкалаев, Максим Гришин, Саид Нурмагомедов и Лиана Джоджуа подписаны в UFC. Магомед и Саид имеют превосходные перспективы в обозримом будущем стать контендерами и побороться за чемпионские пояса. Лиана ярко стартовала в одном из главных промоушенов планеты. И вот теперь их перспективы покрываются густой завесой тумана. Если буквально понимать указания американского министерства финансов, Дана Уайт не может вести дела с представителями клуба «Ахмат».

Рамзан Кадыров отреагировал на американские санкции против «Ахмата»

И это только верхняя часть айсберга. В UFC и Bellator сейчас проводится грандиозная чистка рядов. Речь ведётся о десятках увольнений, а значит, о новых подписаниях. И парни из «Ахмата» здесь находились далеко не на последних ролях. Мы все имели полное право рассчитывать на значительное увеличение российского представительства в двух главных бойцовских лигах. А ведь есть ещё масса бойцов, подписанных в других зарубежных промоушенах. И многие из них напрямую зависят от США и его стратегических партнёров. В том числе, в Европе.

И если представители ФК «Ахмат» заверяют, что у них нет и не предвидится проблем с платежами, поскольку в американских банках счетов у них нет, то у их коллег из ММА этих самых сложностей возникнет намного больше. Откровенно говоря, они появились уже сейчас. И проблемы эти реальные и существенные. Речь идёт о лиге АСА. Для тех, кто не до конца в курсе, напомним, что расшифровывается эта аббревиатура так: Absolute Championship Akhmat. Образована она была путём слияния двух организаций, одна из которых (АСВ) была непосредственно связана с главой Чечни.

Начнём с того, что ведущая лига нашей страны проводит турниры не только на территории России, но и в Европе. В частности, в Польше. Следовательно, организация напрямую завязана на отношения с европейскими и не только банковскими системами. И в данной ситуации нет ни малейших иллюзий относительно того, на чью сторону встанут европейские партнёры. Но это глобальные сложности, на поиск их решения время есть. Но столкнулось руководство лиги с проблемами сиюминутными.

В воскресенье, 13 декабря, на «ВТБ Арене» в Москве запланирован турнир АСА 115. В главном бою встретятся Магомед Исмаилов и Иван Штырков. Так вот, руководителем судейского корпуса лиги является один из самых крутых (а по факту, лучшим) рефери планеты – Хёрб Дин. И он должен был принимать непосредственное участие не только в подготовке судейского ростера, но и непосредственно выходить в октагон на бои основного карда.

Уже сейчас понятно, что ни Дина, ни Атлетической комиссии на этом турнире не будет. В экстренном порядке придётся латать эти внезапно возникшие дыры. В частности, могут возникнуть (и, наверняка, возникнут) проблемы с визами для иностранных арбитров и бойцов. С задачей Алексей Яценко и его команда справятся. Но это будет маленькая локальная победа. В стратегическом плане проблемы возникнут значительно серьёзней. И тут мы видим уже не благородную борьбу за права сообщества ЛГБТ и демократию, а грязную борьбу со спортсменами, которая началась не вчера и не сегодня закончится.

АСА 115: турнир с главным боем Исмаилов — Штырков лишился лучшего судьи мира. LIVE! За трое суток до ивента США подкинули проблем. Главные подробности турнира АСА 115 — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

АСА сейчас вышла на новый уровень, качество бойцов неизменно растёт. По количеству и уровню турниров лига вышла на ведущие роли в России. И возвращаясь к UFC и Bellator мы можем с грустью констатировать, что нам не приходится рассчитывать на значительный приток в лучшие лиги мира наших бойцов. Тут бы действующих не отчислили… Очень тревожно за решения, которые могут быть приняты.

Дана Уайт, конечно, не привык плясать под чужую дудку. Но в данной ситуации от него мало что зависит. Если он пойдёт против нынешней власти в США, ему сразу же припомнят дружбу с Трампом и слишком независимое поведение. И совсем тут некстати участившиеся случаи коронавируса среди его бойцов… Дане бы свои интересы отстоять, что уж там говорить о россиянах.

Промежуточный вывод получается неутешительным. Санкции, которые власти США наложили на Кадырова лично и его активы, могут больно ударить именно по бойцовской части. Да и о чём тут можно говорить, если в ответ на предыдущую порцию санкций президент Чеченской Республики выложил в «Инстаграм» фото с двумя пулемётами… И можно не сомневаться, что бойцам Кадырова (представляете, как это будет звучать для властей США) поблажек не даст никто.