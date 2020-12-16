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Бой Тим Цзю — Боуин Морган, Галлен — Хант — онлайн-трансляция 16 декабря 2020. Бой за титул IBF и WBO

Бой Тим Цзю — Боуин Морган, онлайн-трансляция
Игорь Брагин
Куклы Вуду и злой мясник против российского чемпиона Тима Цзю! Бой за пояс WBO. LIVE!
На сына легендарного Кости ополчилась вся Новая Зеландия, жаждущая триумфа своего лучшего бойца! Главное — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

16 декабря в Параматте (пригород Сиднея, Австралия) пройдёт вечер профессионального бокса. В главном событии шоу выступит обладатель двух региональных титулов перспективный боксёр первого среднего веса Тим Цзю (16-0, 12 КО). Соперником сына легендарного абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю станет 31-летний опытный новозеландец Боуин Морган. У этого парня за плечами 22 профессиональных боя, в которых он одержал 21 победу (11 — нокаутами).

В основном карде подерутся две легенды: Марк Хант из мира ММА и Пол Галлен — легенда мирового регби.

«Я – Тим, а не сын!» Цзю-младший вышел из тени великого отца
А побеждённый Джефф Хорн назвал Тима Цзю легендой австралийского бокса.

Все подробности шоу — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Где и во сколько смотреть бой Цзю — Морган Топ-бой вечера: Марк Хант — Пол Галлен Представляем Боуина Моргана Представляем Тимофея Цзю
Live Игорь Брагин

Тим Цзю: Я иду за нокаутом!

«Он едет ко мне домой, полагая, что заберёт мои титулы? Ни шанса, я не позволю этому случится. Для меня это то же самое, как если бы кто-то пробрался ко мне домой и пытался что-то украсть. Стали бы вы защищаться? Конечно. Защищу всё, что у меня есть. Я представляю фамилию Цзю по всему миру и не собираюсь всё оставлять на усмотрение судей. Я иду за нокаутом», — сказал Тим Цзю.

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Суровый новозеландец намерен отнять у российского чемпиона всё – два титула, зарождающуюся славу и деньги.
07:47 Игорь Брагин

Где и во сколько смотреть бой Цзю — Морган

Видео трансляция боя Цзю — Морган будет доступна онлайн на сайте «Матч ТВ». Также поединок можно смотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Трансляция боксёрского шоу начнётся в 11:00 по московскому времени. Главный бой стартует не ранее 13:30 мск.

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07:45 Игорь Брагин

Марк Хант устроил потасовку пво время взвешивания

46-летний (!) Марк Хант проведёт свой третий профессиональный бой по правилам бокса. В преддверии противостояния соперники провели традиционную церемонию взвешивания. Не обошлось это дело без скандала. Хант сначала толкнул Пола Галлена, а потом ударил его, устроив на церемонии потасовку.

Видео инцидента можно посмотреть на странице FOXSportsAus в «Твиттере». Права на видео принадлежат Fox Sports Interactive Media, LLC.

07:36 Игорь Брагин

Топ-бой вечера: Марк Хант — Пол Галлен

В основном карде вечера выступит бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Марк Хант, который сразится со звездой австралийского регби Полом Галленом. Экс-регбист выступает на профессиональном ринге с 2014 года и пока ни разу не проиграл. Впрочем, у него будет такой шанс в бою против опытного Супер Самоанца.

Марк Хант в последний раз дрался по правилам ММА ровно два года назад. По правилам бокса Супер Самоанец уже выступал дважды, однако ни в одном из поединков победу одержать не сумел. Тем не менее опыт и мастерство от Ханта никуда не делось. Как и тренировочный процесс не уходит в песок, а отражается на его рефлексах. И совсем не напрасно именно Марка видят фаворитом в этом противостоянии.

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07:25 Игорь Брагин

На новозеландских боксёрских форумах уже появились фигурки кукол Вуду, напоминающие Тимофея. Ничего нового, конечно, но и приятного в этом мало. Тем более, в тех местах, где когда-то по легенде слопали британского капитана дальнего плавания Кука. Будем надеяться, что все эти обряды никак не повлияют на Цзю.

07:22 Игорь Брагин

«Победа над Тимом изменит мою жизнь. Люди могут думать всё что угодно. Не обращаю внимания на то, что говорят. Сфокусирован на своей работе. Она заключается в том, чтобы выйти в ринг и причинить Цзю боль. Я еду туда, чтобы победить, а не стать частью шоу», — заявил перед боем Морган.

Боксёр убеждён, что победа над Цзю заставит Тима выйти на реванш, в котором можно будет заработать много денег. Таким образом, трудяга Морган рассчитывает обеспечить безбедную жизнь для себя, жены и троих дочурок. Новозеландская пресса верит в своего героя, сравнивая предстоящую схватку с легендарным боем Майка Тайсона с Бастером Дугласом. В той встрече Железный Майк сенсационно проиграл. Очевидно, что в мыслях новозеландцев в роли Тайсона теперь должен выступить Цзю-младший.

07:21 Игорь Брагин

Представляем Боуина Моргана

Соперником Цзю-младшего станет 31-летний новозеландец Боуин Морган (21-1, 11 КО). У парня, как видите, неплохой профессиональный рекорд, а в послужном списке есть победы над соперниками, которых бил и Тим. Характер Моргана закалялся в условиях непростого климата небольшого городка Рананга, расположенного на южной оконечности Новой Зеландии. Сын простого шахтёра также начинал трудовую деятельность на тяжелейшей стезе.

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Боуин работал в камерах глубокой заморозки, где разделывал туши животных, что требовало много здоровья и физической силы. Спортом парень увлёкся лишь в 15 лет, и именно тогда начал посещать секцию бокса. Очевидно, что это не лучший возраст для изучения азов, и многое пришлось навёрстывать в спешке. Но всё же Морган делал успехи и добился кое-чего на любительском ринге, завоевав почти 50 побед. В профессионалы же он перешёл в 2014 году. Большую часть боёв провёл в Новой Зеландии, завоевав несколько региональных титулов. Бой с наследником российской легенды для него — главный в жизни.

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07:13 Игорь Брагин

26 августа 2020 Тим одержал первую по-настоящему статусную победу. В австралийском городе Таунсвилле он так нагрузил ударами экс-чемпиона мира в полусреднем весе Джеффа Хорна (на счету которого есть победа над самим Мэнни Пакьяо), что угол главного на тот момент любимца Зелёного континента вынужден был выбросить на ринг полотенце. Де-юре на кону стояли региональные титулы Океании и Австралии. Но по факту речь шла об определении лидера местного бокса. Формально этим статусом до сих пор владел Хорн.

07:07 Игорь Брагин

Представляем Тимофея Цзю

Родился Тим Цзю 2 ноября 1994 года в Сиднее (Австралия). В юности занимался боксом, но вынужден был приостановить карьеру на несколько лет из-за травмы руки.

В 2016 году дебютировал в профессионалах, уже в седьмом бою завоевал один из региональных титулов Австралии. С 2019 года проводил исключительно титульные бои за региональные титулы Австралии и Океании, является чемпионом Австралии среди профессионалов. Всего на профессионально ринге 16 боёв, во всех из них победил (12 раз нокаутом). Занимает 12-е место в рейтинге WBC, 5-е — в рейтинге IBF и 9 — в рейтинге WBO.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Getty Images

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