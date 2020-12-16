Куклы Вуду и злой мясник против российского чемпиона Тима Цзю! Бой за пояс WBO. LIVE!

16 декабря в Параматте (пригород Сиднея, Австралия) пройдёт вечер профессионального бокса. В главном событии шоу выступит обладатель двух региональных титулов перспективный боксёр первого среднего веса Тим Цзю (16-0, 12 КО). Соперником сына легендарного абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю станет 31-летний опытный новозеландец Боуин Морган. У этого парня за плечами 22 профессиональных боя, в которых он одержал 21 победу (11 — нокаутами).

В основном карде подерутся две легенды: Марк Хант из мира ММА и Пол Галлен — легенда мирового регби.

«Я – Тим, а не сын!» Цзю-младший вышел из тени великого отца А побеждённый Джефф Хорн назвал Тима Цзю легендой австралийского бокса.

Все подробности шоу — в онлайн-трансляции «Чемпионата».