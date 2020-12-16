Куклы Вуду и злой мясник против российского чемпиона Тима Цзю! Бой за пояс WBO. LIVE!

16 декабря в Параматте (пригород Сиднея, Австралия) пройдёт вечер профессионального бокса. В главном событии шоу выступит обладатель двух региональных титулов перспективный боксёр первого среднего веса Тим Цзю (16-0, 12 КО). Соперником сына легендарного абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю станет 31-летний опытный новозеландец Боуин Морган. У этого парня за плечами 22 профессиональных боя, в которых он одержал 21 победу (11 — нокаутами).
В основном карде подерутся две легенды: Марк Хант из мира ММА и Пол Галлен — легенда мирового регби.
Все подробности шоу — в онлайн-трансляции «Чемпионата».
Тим Цзю: Я иду за нокаутом!
«Он едет ко мне домой, полагая, что заберёт мои титулы? Ни шанса, я не позволю этому случится. Для меня это то же самое, как если бы кто-то пробрался ко мне домой и пытался что-то украсть. Стали бы вы защищаться? Конечно. Защищу всё, что у меня есть. Я представляю фамилию Цзю по всему миру и не собираюсь всё оставлять на усмотрение судей. Я иду за нокаутом», — сказал Тим Цзю.
Где и во сколько смотреть бой Цзю — Морган
Видео трансляция боя Цзю — Морган будет доступна онлайн на сайте «Матч ТВ». Также поединок можно смотреть в прямом эфире на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч Боец». Трансляция боксёрского шоу начнётся в 11:00 по московскому времени. Главный бой стартует не ранее 13:30 мск.
Марк Хант устроил потасовку пво время взвешивания
46-летний (!) Марк Хант проведёт свой третий профессиональный бой по правилам бокса. В преддверии противостояния соперники провели традиционную церемонию взвешивания. Не обошлось это дело без скандала. Хант сначала толкнул Пола Галлена, а потом ударил его, устроив на церемонии потасовку.
Видео инцидента можно посмотреть на странице FOXSportsAus в «Твиттере». Права на видео принадлежат Fox Sports Interactive Media, LLC.
Топ-бой вечера: Марк Хант — Пол Галлен
В основном карде вечера выступит бывший претендент на временный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе Марк Хант, который сразится со звездой австралийского регби Полом Галленом. Экс-регбист выступает на профессиональном ринге с 2014 года и пока ни разу не проиграл. Впрочем, у него будет такой шанс в бою против опытного Супер Самоанца.
Марк Хант в последний раз дрался по правилам ММА ровно два года назад. По правилам бокса Супер Самоанец уже выступал дважды, однако ни в одном из поединков победу одержать не сумел. Тем не менее опыт и мастерство от Ханта никуда не делось. Как и тренировочный процесс не уходит в песок, а отражается на его рефлексах. И совсем не напрасно именно Марка видят фаворитом в этом противостоянии.
На новозеландских боксёрских форумах уже появились фигурки кукол Вуду, напоминающие Тимофея. Ничего нового, конечно, но и приятного в этом мало. Тем более, в тех местах, где когда-то по легенде слопали британского капитана дальнего плавания Кука. Будем надеяться, что все эти обряды никак не повлияют на Цзю.
«Победа над Тимом изменит мою жизнь. Люди могут думать всё что угодно. Не обращаю внимания на то, что говорят. Сфокусирован на своей работе. Она заключается в том, чтобы выйти в ринг и причинить Цзю боль. Я еду туда, чтобы победить, а не стать частью шоу», — заявил перед боем Морган.
Боксёр убеждён, что победа над Цзю заставит Тима выйти на реванш, в котором можно будет заработать много денег. Таким образом, трудяга Морган рассчитывает обеспечить безбедную жизнь для себя, жены и троих дочурок. Новозеландская пресса верит в своего героя, сравнивая предстоящую схватку с легендарным боем Майка Тайсона с Бастером Дугласом. В той встрече Железный Майк сенсационно проиграл. Очевидно, что в мыслях новозеландцев в роли Тайсона теперь должен выступить Цзю-младший.
Представляем Боуина Моргана
Соперником Цзю-младшего станет 31-летний новозеландец Боуин Морган (21-1, 11 КО). У парня, как видите, неплохой профессиональный рекорд, а в послужном списке есть победы над соперниками, которых бил и Тим. Характер Моргана закалялся в условиях непростого климата небольшого городка Рананга, расположенного на южной оконечности Новой Зеландии. Сын простого шахтёра также начинал трудовую деятельность на тяжелейшей стезе.
Боуин работал в камерах глубокой заморозки, где разделывал туши животных, что требовало много здоровья и физической силы. Спортом парень увлёкся лишь в 15 лет, и именно тогда начал посещать секцию бокса. Очевидно, что это не лучший возраст для изучения азов, и многое пришлось навёрстывать в спешке. Но всё же Морган делал успехи и добился кое-чего на любительском ринге, завоевав почти 50 побед. В профессионалы же он перешёл в 2014 году. Большую часть боёв провёл в Новой Зеландии, завоевав несколько региональных титулов. Бой с наследником российской легенды для него — главный в жизни.
26 августа 2020 Тим одержал первую по-настоящему статусную победу. В австралийском городе Таунсвилле он так нагрузил ударами экс-чемпиона мира в полусреднем весе Джеффа Хорна (на счету которого есть победа над самим Мэнни Пакьяо), что угол главного на тот момент любимца Зелёного континента вынужден был выбросить на ринг полотенце. Де-юре на кону стояли региональные титулы Океании и Австралии. Но по факту речь шла об определении лидера местного бокса. Формально этим статусом до сих пор владел Хорн.
Представляем Тимофея Цзю
Родился Тим Цзю 2 ноября 1994 года в Сиднее (Австралия). В юности занимался боксом, но вынужден был приостановить карьеру на несколько лет из-за травмы руки.
В 2016 году дебютировал в профессионалах, уже в седьмом бою завоевал один из региональных титулов Австралии. С 2019 года проводил исключительно титульные бои за региональные титулы Австралии и Океании, является чемпионом Австралии среди профессионалов. Всего на профессионально ринге 16 боёв, во всех из них победил (12 раз нокаутом). Занимает 12-е место в рейтинге WBC, 5-е — в рейтинге IBF и 9 — в рейтинге WBO.
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