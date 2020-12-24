Диллашоу помог другу стать чемпионом Bellator. Бой признали одним из лучших в году

В уходящем году лига Bellator успела провести 18 турниров, что в нынешние экстремальные времена немало. В ходе всех этих ивентов зрители увидели не одно ярчайшее противостояние. Но так уж сложилось, что к концу года принято выбирать лишь одну схватку, которая получает статус лучшей. По мнению множества экспертов и большинства зрителей, таковой стала битва за титул в легчайшем весе на турнире Bellator 246. Шоу состоялось 12 сентября в стенах Mohegan Sun Arena (Анкасвилль, штат Коннектикут, США). В главном бою вечера за пояс тогда дрались экс-претендент на титул в полулёгком весе Хуан Арчулета и небитый до того Патрик Микс, который в прошлом владел титулом в лиге King of the Cage, а также завоевал три победы кряду в Bellator.

«Надо забирать титул». Украинский Хабиб за последние 12 месяцев совершил настоящий прорыв Ярослав Амосов заслуживает звания боец года в Bellator. Бой за пояс совсем близко.

Арчулета перед встречей с Миксом успел закрыть поражение от Патрисиу Фрейре, победив Генри Корралеса, обеспечив себе таким образом тайтл-шот в легчайшем весе. Что касается Микса, то он последнюю схватку перед встречей с Хуаном провёл на совместном турнире лиг Bellator и Rizin, остановив уже в первом раунде Юки Мотойю.

В целом оба соперника имели неплохие шансы на успех. Но активнее работать с первых минут начал Микс. Патрик рассчитывал на свои борцовские навыки. Так, ему несколько раз удавалось переводить соперника в партер. Уже в середине раунда он вышел на бэк-маунт и пытался «задушить» Арчулету. Испанец проявлял чудеса выживания и отлично оборонялся. В конце пятиминутки Микс вышел на фулл-маунт, но времени до перерыва оставалось совсем немного, и извлечь выгоду из положения он попросту не успел.

Во втором раунде сценарий не изменился. Микс рвался в атаку и снова перевёл поединок в партер. Опять ему удалось забрать спину соперника, но Арчулета защищался достаточно хладнокровно, хотя было заметно, что сил оба бойца потратили уже немало. В конце раунда Хуан уже сам перешёл в наступление, классно пробив коленом по корпусу, а затем донеся до оппонента хаммер-фист, но в целом стартовые отрезки остались за Миксом.

«Никогда такого не видел!» Моника прославилась уникальным приёмом «хруст скорпиона». Видео Очаровательная словачка Чочликова предпочитает драться в стойке, но прославил её на весь мир невероятный сабмишен.

В перерывах между раундами друг и спарринг-партнёр Арчулеты экс-чемпион UFC Ти Джей Диллашоу подсказал, какие Хуану нужно внести коррективы в свою работу, и, судя по всему, советы принесли плоды.

С третьего раунда Арчулета нашёл способ избегать борьбы, навязываемой соперником, и попросту начал перебивать Микса в стойке. На руку Хуану сыграло и то, что в первые десять минут схватки Патрик попросту выдохся. Уже в третьем раунде он начал тяжело дышать, проблем с выносливостью добавляли и точные удары Арчулеты по корпусу. В целом за 2-3 минуты третьего отрезка положение Микса стало совсем незавидным, и даже не верилось, что в предыдущих пятиминутках ему удавалось доминировать.

Видео можно посмотреть на канале BellatorMMA в YouTube. Права на видео принадлежат Bellator.

В четвёртом раунде Арчулета продолжил наращивать преимущество. Микс пытался прессинговать и шёл вперёд, но делал это без ударов. Его соперник же работал на отходах, раз за разом прошивал оборону Патрика, что помогало ему набирать ценные очки. В этой пятиминутке у Микса уже был разбит нос, да и в целом он не пытался скрыть проблем, заметно морщась от ударов противника.

На заключительные пять минут Микс уже явно выходил исключительно на морально-волевых, Арчулета же, сравняв счёт по раундам, понимал, что ему остаётся забрать финальный отрезок у изрядно потрёпанного соперника, и работал на кураже. Хуан атаковал на любой вкус, пробивая прямые, апперкоты, боковые, и проверял на прочность печень оппонента. Всё это превратилось в одностороннее избиение, и лишь Патрик понимает, как ему удалось достоять до финальной сирены. Как бы то ни было, к концу поединка стало ясно, что пояс достанется Арчулете. Вердикт судей был единогласным.

Таким образом, Хуан стал чемпионом в легчайшем весе. Возможно, в 2021 году ему придётся защищать регалию от посягательств Магомеда Магомедова, который не так давно уж очень эффектно и мощно дебютировал в лиге Bellator. Схватка Арчулеты и россиянина может получиться на загляденье. Будем ждать.