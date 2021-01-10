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Федор Емельяненко может подраться за титул Bellator. Все потенциальные соперники

Федор Емельяненко может подраться за титул
Микаил Гусейнов
Емельяненко закончит карьеру боем за пояс. Неужели против Леснара?
Об этом поединке мечтал даже Дана Уайт. У Bellator есть шанс организовать супербой всех времён.
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Минувший год в смешанных единоборствах запомнился множеством ярких событий. Одним из них стал уход из спорта звёздного Хабиба Нурмагомедова. В 2021 году с ММА, вероятнее всего, попрощается величайшая легенда, на боях которой собственно говоря рос и сам Орёл. Конечно же, речь о бойце Bellator Фёдоре Емельяненко. Президент промоушена Скотт Кокер, испытывающий огромное уважение к Последнему Императору, не раз подчёркивал, что готовит для легенды эпичные проводы. Кроме плана проведения турнира в Москве, существует задумка дать Фёдору титульный бой.

После победы Емельяненко над Куинтоном Джексоном в конце 2019 года Кокер подчёркивал, что не исключает такого варианта и многое будет зависеть от желания самого бойца. Не так давно россиянин обмолвился, что действительно хотел бы подраться за пояс. И, похоже, последние события в лиге указывают именно на то, что Емельяненко реально получит тайтл-шот. Подписания в Bellator Йоэля Ромеро и Энтони Джонсона круто поменяли расклад в полутяжёлом весе. В итоге экс-чемпион в этом дивизионе и действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Райан Бейдер, вероятнее всего, примет участие в Гран-при полутяжёлой категории. Ради этого ему придётся оставить пояс в тяжёлом весе вакантным. И вот тут-то и появится шанс для Фёдора. Остаётся выяснить, кто может стать соперником Емельяненко. Попробуем выбрать все вероятные варианты.

Брок Леснар

Поединок Емельяненко с Леснаром долгое время был мечтой всех фанатов. Во времена выступлений американского гиганта в UFC президент лиги Дана Уайт мечтал о проведении такой схватки, но организовать её не удалось.

«О чём я жалею больше? Единственный несостоявшийся бой из тех, которые мне бы хотелось видеть, — это поединок Брока Леснара с Фёдором Емельяненко. Мы собирались организовать эту встречу на арене Texas Stadium, но мне не удалось договориться с Фёдором. Так что этого не произошло», — признавался Дана Уайт.

Что ж, этот мегафайт вполне может соорудить Bellator. Леснар не так давно покинул рестлер-лигу WWE и пребывает в свободном плавании. Очевидно, что в боссов Bellator никто не бросит камня, если они дадут титульный бой столь заслуженным ветеранам, потому вероятность такого запоминающегося шоу не так уж и мала. Тем более, Скотт Кокер также заинтересован в поединке.

«Если Леснар действительно будет доступен, то мы заинтересованы. Это тот поединок, который так никогда и не состоялся», — говорил Кокер.

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Тимоти Джонсон

Если руководствоваться чисто спортивным принципом, то одним из основных претендентов на титул в тяжёлом весе сейчас является Тимоти Джонсон. В кризисном 2020 году он умудрился провести три поединка и победил во всех. При этом в предыдущих схватках он остановил крепких и заслуженных ветеранов в лице Мэтта Митриона и Чейка Конго, так что акции американца поднялись. По сути, за исключением Валентина Молдавского, именно у него на данный момент самая продолжительная сери побед в Bellator в тяжёлом весе. Но очевидно, что с Молдавским Фёдор биться не будет. Так что в числе нашей версии претендентов остаётся Джонсон.

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Андрей Орловский

Что в списке делает действующий боец UFC? Закономерный вопрос. Но с учётом огромного желания Орловского провести реванш с Фёдором, не упомянуть этот вариант мы не могли. Вместе с тем, нужно понимать, что для организации этой схватки должны сойтись все звёзды. Андрею нужно будет прекратить сотрудничество с UFC, что на фоне победной серии кажется маловероятным, а Фёдор должен будет дать своё добро на бой и, мало того, дождаться, пока беларус оставит партнёрство с нынешним работодателем.

В защиту этой фантастической версии отметим, что Орловский, даже просто по совокупности всех заслуг, будет заслуживать титульный поединок. Кроме того, подоплёка реванша и неприязнь Андрея к Фёдору сделают эту встречу мега-продаваемой. То есть, по сути от неё выиграют все. Так что если заслуженный ветеран спорта из Беларуси примет решение попробовать силы в Bellator, то готовый соперник для него уже есть.

Напомним, что впервые спортсмены встретились в 2009 году. Орловский владел инициативой, но зевнул атаку соперника и проиграл нокаутом. Андрея до сих пор часто спрашивают о той встрече. Он в свою очередь постоянно повторяет, что очень хотел бы получить реванш.

Мэтт Митрион

Пожалуй, самый безликий вариант для завершения карьеры – встреча с Митрионом. Во-первых, Мэтт после двух поражений кряду точно не заслуживает тайтл-шота, во-вторых, в отличие от трёх выше перечисленных бойцов у него нет достаточной популярности и узнаваемости. Как бы то ни было, бой с Емельяненко имеет смысл хотя бы потому, что сам Фёдор говорил о желании взять у американца реванш. Напомним, что Последний Император дебютировал в Bellator в июне 2017 года именно в схватке с Митрионом. Тогда бойцы отправили друг друга в обоюдный нокдаун. Первым в себя пришёл Мэтт, который и добил ошеломлённого россиянина. Неудивительно, что Емельяненко хочет поквитаться с Тупицей за испорченный старт карьеры в Bellator.

Учитывая это, нельзя исключать вариант и этой встречи. Но велика вероятность, что она не будет титульной. Уж слишком это будет несправедливо по отношению к тому же Тимоти Джонсону и Валентину Молдавскому.
Как бы то ни было, решение Фёдора и боссов лиги осталось ждать не так уж и долго. А пока можем морально себя готовить к уходу из спорта ещё одной легенды.

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