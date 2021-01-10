Емельяненко закончит карьеру боем за пояс. Неужели против Леснара?

Минувший год в смешанных единоборствах запомнился множеством ярких событий. Одним из них стал уход из спорта звёздного Хабиба Нурмагомедова. В 2021 году с ММА, вероятнее всего, попрощается величайшая легенда, на боях которой собственно говоря рос и сам Орёл. Конечно же, речь о бойце Bellator Фёдоре Емельяненко. Президент промоушена Скотт Кокер, испытывающий огромное уважение к Последнему Императору, не раз подчёркивал, что готовит для легенды эпичные проводы. Кроме плана проведения турнира в Москве, существует задумка дать Фёдору титульный бой.

После победы Емельяненко над Куинтоном Джексоном в конце 2019 года Кокер подчёркивал, что не исключает такого варианта и многое будет зависеть от желания самого бойца. Не так давно россиянин обмолвился, что действительно хотел бы подраться за пояс. И, похоже, последние события в лиге указывают именно на то, что Емельяненко реально получит тайтл-шот. Подписания в Bellator Йоэля Ромеро и Энтони Джонсона круто поменяли расклад в полутяжёлом весе. В итоге экс-чемпион в этом дивизионе и действующий чемпион лиги в тяжёлом весе Райан Бейдер, вероятнее всего, примет участие в Гран-при полутяжёлой категории. Ради этого ему придётся оставить пояс в тяжёлом весе вакантным. И вот тут-то и появится шанс для Фёдора. Остаётся выяснить, кто может стать соперником Емельяненко. Попробуем выбрать все вероятные варианты.

Поединок Емельяненко с Леснаром долгое время был мечтой всех фанатов. Во времена выступлений американского гиганта в UFC президент лиги Дана Уайт мечтал о проведении такой схватки, но организовать её не удалось.

«О чём я жалею больше? Единственный несостоявшийся бой из тех, которые мне бы хотелось видеть, — это поединок Брока Леснара с Фёдором Емельяненко. Мы собирались организовать эту встречу на арене Texas Stadium, но мне не удалось договориться с Фёдором. Так что этого не произошло», — признавался Дана Уайт.

Что ж, этот мегафайт вполне может соорудить Bellator. Леснар не так давно покинул рестлер-лигу WWE и пребывает в свободном плавании. Очевидно, что в боссов Bellator никто не бросит камня, если они дадут титульный бой столь заслуженным ветеранам, потому вероятность такого запоминающегося шоу не так уж и мала. Тем более, Скотт Кокер также заинтересован в поединке.

«Если Леснар действительно будет доступен, то мы заинтересованы. Это тот поединок, который так никогда и не состоялся», — говорил Кокер.

«Мы чемпионы, а бразильцы… вон там лежат!» Как русские парни покоряли Bellator Шлеменко и Корешкову пришлось проделать двойной путь к титулам, а Минаков нокаутировал всех соперников в гонке за поясом.

Тимоти Джонсон

Если руководствоваться чисто спортивным принципом, то одним из основных претендентов на титул в тяжёлом весе сейчас является Тимоти Джонсон. В кризисном 2020 году он умудрился провести три поединка и победил во всех. При этом в предыдущих схватках он остановил крепких и заслуженных ветеранов в лице Мэтта Митриона и Чейка Конго, так что акции американца поднялись. По сути, за исключением Валентина Молдавского, именно у него на данный момент самая продолжительная сери побед в Bellator в тяжёлом весе. Но очевидно, что с Молдавским Фёдор биться не будет. Так что в числе нашей версии претендентов остаётся Джонсон.

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Что в списке делает действующий боец UFC? Закономерный вопрос. Но с учётом огромного желания Орловского провести реванш с Фёдором, не упомянуть этот вариант мы не могли. Вместе с тем, нужно понимать, что для организации этой схватки должны сойтись все звёзды. Андрею нужно будет прекратить сотрудничество с UFC, что на фоне победной серии кажется маловероятным, а Фёдор должен будет дать своё добро на бой и, мало того, дождаться, пока беларус оставит партнёрство с нынешним работодателем.

В защиту этой фантастической версии отметим, что Орловский, даже просто по совокупности всех заслуг, будет заслуживать титульный поединок. Кроме того, подоплёка реванша и неприязнь Андрея к Фёдору сделают эту встречу мега-продаваемой. То есть, по сути от неё выиграют все. Так что если заслуженный ветеран спорта из Беларуси примет решение попробовать силы в Bellator, то готовый соперник для него уже есть.

Напомним, что впервые спортсмены встретились в 2009 году. Орловский владел инициативой, но зевнул атаку соперника и проиграл нокаутом. Андрея до сих пор часто спрашивают о той встрече. Он в свою очередь постоянно повторяет, что очень хотел бы получить реванш.

Мэтт Митрион

Пожалуй, самый безликий вариант для завершения карьеры – встреча с Митрионом. Во-первых, Мэтт после двух поражений кряду точно не заслуживает тайтл-шота, во-вторых, в отличие от трёх выше перечисленных бойцов у него нет достаточной популярности и узнаваемости. Как бы то ни было, бой с Емельяненко имеет смысл хотя бы потому, что сам Фёдор говорил о желании взять у американца реванш. Напомним, что Последний Император дебютировал в Bellator в июне 2017 года именно в схватке с Митрионом. Тогда бойцы отправили друг друга в обоюдный нокдаун. Первым в себя пришёл Мэтт, который и добил ошеломлённого россиянина. Неудивительно, что Емельяненко хочет поквитаться с Тупицей за испорченный старт карьеры в Bellator.

Учитывая это, нельзя исключать вариант и этой встречи. Но велика вероятность, что она не будет титульной. Уж слишком это будет несправедливо по отношению к тому же Тимоти Джонсону и Валентину Молдавскому.

Как бы то ни было, решение Фёдора и боссов лиги осталось ждать не так уж и долго. А пока можем морально себя готовить к уходу из спорта ещё одной легенды.