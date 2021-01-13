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Эксклюзивное интервью с Рамазаном Эмеевым перед UFC Fight Night 16 января 2021

Алла Князева
«Сам Дана хочет, чтобы Чимаев стал чемпионом». Горец уверен, что Борз скоро наденет пояс
Рамазан Эмеев очень рад за чеченского брата, но делить октагон с ним не хочет.
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Рамазан Эмеев по прозвищу Горец выиграл в UFC четыре поединка из пяти. Ему предстоит подраться с Давидом Завадой на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В интервью Рамазан рассказал «Чемпионату», как познакомился с Хамзатом Чимаевым, когда планирует начать выигрывать досрочно и как ему удалось избежать коронавируса.

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— Прежде вы уже дрались на «Бойцовском острове», и этот поединок принёс вам победу. Есть ли в связи с этим хорошее предчувствие и как в целом настрой на бой?
— Настрой, как обычно, боевой. Да, я уже второй раз на острове, поэтому всё уже более привычно, знаю, как и что делать, как адаптироваться. Думаю, в этот раз должен лучше себя показать. И сейчас я в лучшей форме. В тот раз нас забрали за четыре недели, и не было никаких спарринг-партнёров, тренировок тоже особо не было, потому что пандемия, карантин. Трое суток в Москве продержали, потом ещё здесь. А сейчас нас забрали прямо впритык, всё прошло более гладко.

— Акклиматизацию не пришлось переносить?
— Акклиматизации как таковой не было. Вот когда я здесь был в прошлый раз, было очень жарко, духота стояла страшная. А сейчас климат здесь почти такой же, как в Дагестане.

— Готовились к поединку дома, как и всегда?
— Да, я люблю тренироваться у себя дома, в Махачкале, потому что там есть любые спарринг-партнёры, любые залы, всё под рукой. Семья рядом, все условия есть.

— Слышала, что в Дагестане плохая ситуация с коронавирусом. Вас это обошло стороной?
— Да, очень плохая ситуация, люди умирают каждый день. Я старался лишний раз не ходить куда-либо, иногда мог куда-то не пойти, даже если нужно было. Только в зал и обратно, тренировался только со своими ребятами. Постоянно использовал средства защиты, соблюдал гигиену.

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— Считаете ли вы своего оппонента подходящим по уровню?
— Считаю, я должен принимать те бои, которые мне предлагает UFC. Завада – хороший, достойный соперник, выигрывал у очень хороших ребят.

— В своём последнем бою Давид Завада «задушил» Абубакара Нурмагомедова. Есть ли что-то вроде желания отомстить за брата?
— Да нет. Абубакар, наверное, немного недооценил его, сам борец, но попался на «треугольник». Сделал ошибку. Я соперника оценил, изучил, знаю, как надо выступить. Главное – это выйти и сделать своё дело, я готовился, стремился к этому.

— В топ-15 полусреднего веса стремительно ворвался Хамзат Чимаев. По-вашему, не слишком ли быстро это произошло? Нет ощущения несправедливости, что вы уже с 2017 года в UFC, хорошо себя показываете, но до топ-15 пока не дошли, а кому-то это достаётся быстрее?
— Знаете, я за него рад. Парень – молодец, он представляет хороший европейский зал, знает английский язык, у него хорошие бои, хороший рекорд, он досрочно выигрывает. Он показал на острове, что он хочет ещё больше. В плане медийности он себя очень грамотно повёл. Почему бы и нет? Он молодец, я за него очень рад. Он всё правильно сделал, и это ему помогло.

— А сами не думаете начать вызывать других бойцов и вести себя более медийно?
— Нет, я в этом плане больше люблю скромность, никогда не думал кого-то вызывать, кричать «Я тебя порву!» и тому подобное. Не знаю, пока об этом не думал. Мне главное – выиграть.

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— Как думаете, Хамзат будет чемпионом?
— У него есть всё, чтобы стать чемпионом. Во-первых, этого хочет сам Дана Уайт. Он его поднимает, он ему помогает и даёт соперников. С такой помощью он обязан стать чемпионом. У него есть все козыри для этого. Думаю, вскоре мы увидим его чемпионство, если он дальше так и будет тренироваться и выигрывать. Сейчас впереди уже топы, серьёзные ребята, нужно в разы больше тренироваться, пахать. Но с такой поддержкой, как Дана, однозначно все шансы есть.

— Если бы вам пришлось провести бой, по-вашему, как бы он закончился?
— Сначала я расскажу, как с ним познакомился. Раньше, до UFC, я его не знал. И вот я узнал, что будет драться этот парень (Чимаев и Эмеев выступали на турнире в Абу-Даби 25 июля 2020 года. – Прим. «Чемпионата»). Чеченец, брат наш. Мы завтракали внизу, они сидели отдельно, разговаривали и общались. Я поздоровался, но не стал подходить – они далеко стояли, к тому же что-то обсуждали, не хотел мешать. А Хамзат – молодец: встал, подошёл ко мне, поприветствовал, мы познакомились, удачи друг другу пожелали. Он проявил уважение ко мне, сам подошёл, как младший к старшему. Очень было приятно. Нормально пообщались.

А по вопросу: мы – бойцы UFC, у нас есть контракт. И если нам скажут, что мы должны выступить и подраться, то у нас выхода не будет. Но лучше пока даже не думать об этом. Он мой брат, мы хорошо дружим, ладим. Думать о бое с ним, когда есть ещё столько соперников в весовой… Только если бой назначат, тогда будем думать, как что сложится (смеётся).

— А из других соперников с кем бы хотели проверить себя?
— Вот, допустим, у меня однажды сорвался бой с Тимом Минсом. Интересно было бы и с ним подраться, закончить это дело. А потом максимум один бой сделать – и можно будет уже в топы газовать. Я не скажу, конечно, что у меня очень зрелищные бои, досрочных завершений нет. Конечно, в UFC важно показывать финиши, разговаривать, изучать английский язык, должна быть какая-то медийность. Потихоньку, думаю, подойдём к цели.

— А почему финишей нет? План на бой такой или просто не получается досрочно завершить поединок?
— Не знаю. Каждый раз мне кажется, что я уже близок к тому, чтобы финишировать соперника, всё получается чётко, но почему-то не выходит. Но сейчас я в лучшей форме, чем перед предыдущим боем в Абу-Даби. Я больше тренировался, и тренировался с лучшими. Так-то в Дагестане всегда есть условия для этого. Я и чувствую себя лучше. Буду делать всё для того, чтобы красиво и достойно выиграть.

— В поединках вы всегда чётко следуете подсказкам угловых или порой делаете по-своему?
— Во-первых, я слушаю себя. Но угловые видят, что происходит в клетке. Они подсказывают, и если я вижу, что это действие я могу сделать, оно мне выгодно и под силу, то я его делаю. А если нет, то действую по-своему.

— Хотелось бы выступать чаще?
— Сейчас ситуация сложная, пандемия, и это не только в UFC, вообще во всём мире. Конечно, хотелось бы в идеале проводить три боя в году. Да, желание чаще выступать есть. Ну, вот я в июле дрался, сейчас уже в январе дали бой. Надеюсь, будут чаще давать драться. Да это и от меня зависит: как себя покажу, такой и у лиги будет интерес ко мне. Но я буду стараться и делать для этого всё возможное.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

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