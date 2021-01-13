«Сам Дана хочет, чтобы Чимаев стал чемпионом». Горец уверен, что Борз скоро наденет пояс

Рамазан Эмеев по прозвищу Горец выиграл в UFC четыре поединка из пяти. Ему предстоит подраться с Давидом Завадой на турнире UFC Fight Night, который пройдёт 16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). В интервью Рамазан рассказал «Чемпионату», как познакомился с Хамзатом Чимаевым, когда планирует начать выигрывать досрочно и как ему удалось избежать коронавируса.

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— Прежде вы уже дрались на «Бойцовском острове», и этот поединок принёс вам победу. Есть ли в связи с этим хорошее предчувствие и как в целом настрой на бой?

— Настрой, как обычно, боевой. Да, я уже второй раз на острове, поэтому всё уже более привычно, знаю, как и что делать, как адаптироваться. Думаю, в этот раз должен лучше себя показать. И сейчас я в лучшей форме. В тот раз нас забрали за четыре недели, и не было никаких спарринг-партнёров, тренировок тоже особо не было, потому что пандемия, карантин. Трое суток в Москве продержали, потом ещё здесь. А сейчас нас забрали прямо впритык, всё прошло более гладко.

— Акклиматизацию не пришлось переносить?

— Акклиматизации как таковой не было. Вот когда я здесь был в прошлый раз, было очень жарко, духота стояла страшная. А сейчас климат здесь почти такой же, как в Дагестане.

— Готовились к поединку дома, как и всегда?

— Да, я люблю тренироваться у себя дома, в Махачкале, потому что там есть любые спарринг-партнёры, любые залы, всё под рукой. Семья рядом, все условия есть.

— Слышала, что в Дагестане плохая ситуация с коронавирусом. Вас это обошло стороной?

— Да, очень плохая ситуация, люди умирают каждый день. Я старался лишний раз не ходить куда-либо, иногда мог куда-то не пойти, даже если нужно было. Только в зал и обратно, тренировался только со своими ребятами. Постоянно использовал средства защиты, соблюдал гигиену.

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— Считаете ли вы своего оппонента подходящим по уровню?

— Считаю, я должен принимать те бои, которые мне предлагает UFC. Завада – хороший, достойный соперник, выигрывал у очень хороших ребят.

— В своём последнем бою Давид Завада «задушил» Абубакара Нурмагомедова. Есть ли что-то вроде желания отомстить за брата?

— Да нет. Абубакар, наверное, немного недооценил его, сам борец, но попался на «треугольник». Сделал ошибку. Я соперника оценил, изучил, знаю, как надо выступить. Главное – это выйти и сделать своё дело, я готовился, стремился к этому.

— В топ-15 полусреднего веса стремительно ворвался Хамзат Чимаев. По-вашему, не слишком ли быстро это произошло? Нет ощущения несправедливости, что вы уже с 2017 года в UFC, хорошо себя показываете, но до топ-15 пока не дошли, а кому-то это достаётся быстрее?

— Знаете, я за него рад. Парень – молодец, он представляет хороший европейский зал, знает английский язык, у него хорошие бои, хороший рекорд, он досрочно выигрывает. Он показал на острове, что он хочет ещё больше. В плане медийности он себя очень грамотно повёл. Почему бы и нет? Он молодец, я за него очень рад. Он всё правильно сделал, и это ему помогло.

— А сами не думаете начать вызывать других бойцов и вести себя более медийно?

— Нет, я в этом плане больше люблю скромность, никогда не думал кого-то вызывать, кричать «Я тебя порву!» и тому подобное. Не знаю, пока об этом не думал. Мне главное – выиграть.

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— Как думаете, Хамзат будет чемпионом?

— У него есть всё, чтобы стать чемпионом. Во-первых, этого хочет сам Дана Уайт. Он его поднимает, он ему помогает и даёт соперников. С такой помощью он обязан стать чемпионом. У него есть все козыри для этого. Думаю, вскоре мы увидим его чемпионство, если он дальше так и будет тренироваться и выигрывать. Сейчас впереди уже топы, серьёзные ребята, нужно в разы больше тренироваться, пахать. Но с такой поддержкой, как Дана, однозначно все шансы есть.

— Если бы вам пришлось провести бой, по-вашему, как бы он закончился?

— Сначала я расскажу, как с ним познакомился. Раньше, до UFC, я его не знал. И вот я узнал, что будет драться этот парень (Чимаев и Эмеев выступали на турнире в Абу-Даби 25 июля 2020 года. – Прим. «Чемпионата»). Чеченец, брат наш. Мы завтракали внизу, они сидели отдельно, разговаривали и общались. Я поздоровался, но не стал подходить – они далеко стояли, к тому же что-то обсуждали, не хотел мешать. А Хамзат – молодец: встал, подошёл ко мне, поприветствовал, мы познакомились, удачи друг другу пожелали. Он проявил уважение ко мне, сам подошёл, как младший к старшему. Очень было приятно. Нормально пообщались.

А по вопросу: мы – бойцы UFC, у нас есть контракт. И если нам скажут, что мы должны выступить и подраться, то у нас выхода не будет. Но лучше пока даже не думать об этом. Он мой брат, мы хорошо дружим, ладим. Думать о бое с ним, когда есть ещё столько соперников в весовой… Только если бой назначат, тогда будем думать, как что сложится (смеётся).

— А из других соперников с кем бы хотели проверить себя?

— Вот, допустим, у меня однажды сорвался бой с Тимом Минсом. Интересно было бы и с ним подраться, закончить это дело. А потом максимум один бой сделать – и можно будет уже в топы газовать. Я не скажу, конечно, что у меня очень зрелищные бои, досрочных завершений нет. Конечно, в UFC важно показывать финиши, разговаривать, изучать английский язык, должна быть какая-то медийность. Потихоньку, думаю, подойдём к цели.

— А почему финишей нет? План на бой такой или просто не получается досрочно завершить поединок?

— Не знаю. Каждый раз мне кажется, что я уже близок к тому, чтобы финишировать соперника, всё получается чётко, но почему-то не выходит. Но сейчас я в лучшей форме, чем перед предыдущим боем в Абу-Даби. Я больше тренировался, и тренировался с лучшими. Так-то в Дагестане всегда есть условия для этого. Я и чувствую себя лучше. Буду делать всё для того, чтобы красиво и достойно выиграть.

— В поединках вы всегда чётко следуете подсказкам угловых или порой делаете по-своему?

— Во-первых, я слушаю себя. Но угловые видят, что происходит в клетке. Они подсказывают, и если я вижу, что это действие я могу сделать, оно мне выгодно и под силу, то я его делаю. А если нет, то действую по-своему.

— Хотелось бы выступать чаще?

— Сейчас ситуация сложная, пандемия, и это не только в UFC, вообще во всём мире. Конечно, хотелось бы в идеале проводить три боя в году. Да, желание чаще выступать есть. Ну, вот я в июле дрался, сейчас уже в январе дали бой. Надеюсь, будут чаще давать драться. Да это и от меня зависит: как себя покажу, такой и у лиги будет интерес ко мне. Но я буду стараться и делать для этого всё возможное.