Бой брата Хабиба перенесён. UFC не нужен цирк, им нужен реванш Орла и Конора

С того момента, как Хабиб Нурмагомедов 24 октября 2020 года объявил о завершении карьеры, мир единоборств не был так близок не просто к его возвращению, но и к возможности проведения реванша с Конором Макгрегором. Да, гипотетически даже сам Орёл рассуждал о вариантах проведения 30-го боя.
И самым привлекательным для себя он видел поединок с легендой ММА Жоржем Сен-Пьером. Правда, здесь есть один небольшой, но очень важный нюанс. Канадцу сейчас 39 лет и в последний раз он выходил в октагон 4 ноября 2017 года. И сам он признавался, что гонять вес до лёгкого дивизиона без потери качества не сможет. Да и как можно будет называть наследием таким образом добытую победу в тридцатом бою? С ушедшим в отставку изнурённым весогонкой ветераном…
Нет, друзья, единственно возможным вариантом для возвращения Хабиба может быть только поединок с Конором Макгрегором. Бои этих двух парней с кем-то другим не смогут по статусу легендарности и финансовым доходам перебить долгожданный реванш. И первый, кто это понимает – президент UFC Дана Уайт. И сейчас мы наблюдаем за тем, как он ведёт тончайшую игру, целью которой является согласие Хабиба на бой с ирландцем.
Поединок Адесаньи и Джонса, о котором также мечтает Дана, пока ещё в далёкой и туманной перспективе. А Макгрегор – вот он, здесь. Утверждает, что он никогда ещё не был в столь хорошей форме и готов делать всё, чтобы получить шанс вернуть Нурмагомедову все долги в октагоне.
Символично, что ключевой в этой истории станет предстоящая неделя на «Бойцовском острове». Именно там Дана планирует встретиться с Хабибом, чтобы окончательно убедить его вернуться и провести бой, который может стать самым значимым в истории не только UFC, но и смешанных единоборств в целом. Кроме того, амбициозный Уайт намерен приблизиться к лучшим образцам бокса по кассовой выручке. А это крайне серьёзная мотивация.
«Встречусь с ним, потому что считаю, что он, конечно же, должен драться снова. Посмотрите, что он сделал с Джастином Гэтжи в октябре. Посмотрите, что он делал с каждым из соперников. Думаю, он должен драться снова. Буду его уговаривать ещё на один бой так сильно, как только могу», — заверил фанатов президент лиги.
И допустить, чтобы решению поставленной задачи помешала какая-нибудь мелочь, глупость или чья-то несдержанность попросту нельзя. Всех фанатов интриговал тот факт, что 23 января Хабиб и Конор должны были оказаться под сводами «Этихад Арены» в Абу-Даби. Первый, чтобы секундировать своего брата Умара, второй – чтобы драться с Дастином Порье. На турнире будут присутствовать зрители, что лишь поднимет градус. Да, шоу могло получиться громкое, однако все мы помним, чем такое заканчивалось.
Скандалы и дисквалификации Дане не нужны. Он понимает, что само объявление о бое вызовет такой ажиотаж, что разом окупятся все его старания. А потому, он принял решение развести два своих главных актива по разным турнирам. Умар Нурмагомедов попал в андеркард UFC Fight Night, который пройдёт 20 января.
«Неважно, что вы думаете о личности Макгрегора. Конор не просто один из лучших в мире бойцов, он один из лучших в истории. На сегодняшний день он сосредоточен как никогда прежде. Не знаю, останется ли он таким же после боя с Порье. Но если мы будем наблюдать такую версию Макгрегора на протяжении года, то как нам не хотеть организовать его реванш с Хабибом?» — заявил Дана в интервью ESPN.
Но на кону стоят не только деньги. Как говорил персонаж Ивана Охлобыстина из культового фильма 90-х «8 ½ долларов»: «Большие ли будут деньги? Да я отродясь маленьких не видел». Финансовый вопрос будет решён так, что обиженных не останется. Важно не только это. Уайт лучше многих понимает причины октябрьского заявления Хабиба и видит рычаги, на которые нужно надавить.
«Как промоутеру, мне всегда хочется видеть бои лучших в мире. Но в то же время, когда спортсмен говорит, что хочет уйти, думаю, он должен уходить. Случай с Хабибом немного другой. Потеря отца стала для него огромным ударом. Но всё же отец хотел, чтобы он покорил отметку 30-0», — напомнил Дана.
В данной ситуации отличный парень Дастин Порье оказывается в ситуации, когда против него будут болеть не только фанаты Конора. Ведь для того, чтобы реванш с Орлом состоялся, ирландцу необходимо не просто победить Бриллианта, а сделать это ярко и убедительно. И тогда случится самое грандиозное событие в мире смешанных единоборств. Наберёмся терпения и будем верить в дипломатические способности Уайта.
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