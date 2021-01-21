Брат Хабиба дебютировал с победы. Бой завершился быстрее, чем все ожидали. Видео

Если Орёл действительно больше не вернётся в октагон, Умар станет ему достойной заменой

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC Fight Island 8. Россиянам здесь было за кого поболеть: в прелимах дрались двое представителей Дагестана. Средневесу Омари Ахмедову удалось реабилитироваться после поражения и во втором раунде «задушить» Тома Бриса. Но основное внимание не только российских, но и зарубежных СМИ и зрителей было приковано к дебютному бою в лиге брата непобеждённого чемпиона UFC в лёгком дивизионе Хабиба Нурмагомедова – Умара. Его бой в легчайшем весе завершился аналогично – он выиграл удушающим приёмом во втором раунде.

Ирландец слишком поздно увидел удар. Испортит ли Морозов рекорд брату Хабиба? Видео Представитель Казахстана любит и умеет побеждать нокаутами. У Умара Нурмагомедова есть повод беспокоиться за свой рекорд.

Ещё до поединка Умара называли преемником Орла в UFC. Как и Хабиб, Умар ещё ни разу не проигрывал, а их стили очень похожи. Его соперником также стал дебютант промоушена – представитель Казахстана, чемпион M-1 Global в легчайшем весе Сергей Морозов. Последнего видели андердогом в поединке, хотя у парня имеются неплохие борцовские и особенно ударные навыки. Но непобеждённого бойца, которому к боям помогает готовиться сам Хабиб, оценили выше. И не прогадали.

Бой ребята начали осторожно, присматриваясь друг к другу. Нурмагомедов менял стойки и больше бил ногами. На второй минуте Морозов начал пускать в ход кулаки-пушки. Однако это длилось недолго: Умар почти сразу же ответил своим оружием – провёл тейкдаун и оказался за спиной соперника. Сергей пытался вставать, но Умар отлично контролировал оппонента и не давал ему этого сделать. За две минуты до конца раунда бой всё же перешёл в стойку. Но и здесь Нурмагомедов чувствовал себя отлично, бил сам и хорошо защищался от ударов Морозова. За 20 секунд до окончания пятиминутки Умар провёл ещё один тейкдаун, завершив раунд на канвасе за своим преимуществом.

Второй раунд Нурмагомедов начал резво, показав себя как истинный боец ММА. Он выбрасывал хай-кики, взрывные комбинации на руках, проходил в ноги. В конце второй минуты раунда Умар снова пошёл в борьбу, пытаясь забрать спину, как советовал ему в перерыве брат-чемпион. Со второй попытки ему это удалось. Дагестанец заправил ноги и перешёл к шее оппонента. Какое-то время Морозов терпел захват Нурмагомедова, но в итоге уснул. Бой завершился на четвёртой минуте раунда.

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Победителя особенно порадовало то, что он смог повторить достижение брата. «Девять лет назад Хабиб зашёл в этот октагон и так же закончил дебютный бой. Я рад, что смог повторить тот же приём», — сказал после поединка Умар Нурмагомедов. Дана Уайт также оценил старания бойца. «Ещё один Нурмагомедов сделал 13-0», – написал он в «Твиттере». Похоже, фамилия Нурмагомедовых ещё долго будет греметь в UFC.