У Порье не было ни денег, ни машины. На тренировки его возила подруга

Дастин Порье по прозвищу Бриллиант нокаутировал бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора на турнире UFC 257, который прошёл утром 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Боец выходил на поединок, будучи большим андердогом. Сразу же после победы он подошёл к сетке октагона и помахал своей жене. Рядом с Джоли Порье оказалась камера, глядя в которую девушка с гордостью произнесла: «Я вам говорила. Это был последний раз, когда вам пришлось сомневаться в моём муже, клянусь!».

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Если о супруге соперника Дастина, Ди Девлин, известно уже достаточно много, то о Джоли Порье – почти ничего. Кстати, у девушек много общего в том, что касается поддержки своих мужчин и безграничной веры в них. Как и Ди, Джоли всегда делала со своей стороны всё, что могла для того, чтобы её избранник стал одним из лучших бойцов и добился успеха.

Дастин и Джоли Порье учились в одной школе и начали встречаться, когда им было по 14 лет. Пара поженилась в сентябре 2009 года. К тому моменту Бриллиант провёл только три профессиональных поединка в малоизвестных американских промоушенах, естественно, не получая за бои приличных гонораров. Иная девушка может запросто сказать начинающему 20-летнему бойцу, что он тратит время на ерунду. Кто угодно, но только не Джоли.



«У нас была одна машина на двоих. Я привозил Джоли в местный спортзал в 5 утра, а потом ехал на велосипеде на работу и домой. Она приезжала с работы и потом везла меня в зал ММА на тренировки. Ещё она возила меня на взвешивание в другой штат рано утром, ночевала со мной в отеле, снова рано вставала и ехала на работу в Луизиану, а потом встречала меня после боя. Она – мой лучший друг. Она была рядом, несмотря ни на что. Она пропускала праздники вместе со мной и многие другие вещи, которые мы должны были сделать вместе. Она – огромная часть моего успеха», – рассказывал Дастин о своей супруге.

Не стал для Джоли проблемой и переезд из родного Лафайетта во Флориду, где решил тренироваться Дастин после своего поражения от Корейского Зомби. Девушка понимала, что Бриллианту нужно расти и развиваться, а в American Top Team для этого были идеальные условия. Позже пара вернулась в Луизиану. Дастин по-прежнему тренируется во Флориде, но в отсутствие сборов всегда приезжает домой.

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Джоли старается посещать все бои Дастина. Присутствовала она и на первом поединке Порье против Макгрегора в 2014 году. Тогда, наоборот, был нокаутирован Дастин. Позже Джоли признавалась, что проходить через это было ужасно. «Тяжело было находиться там. Толпа и вся эта энергия просто пугала. Было трудно наблюдать, как ему пришлось пройти через всё это», – рассказывала девушка репортёрам.

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В 2016 году у пары родилась дочь Паркер Ноэль. Бриллиант узнал о том, что его супруга беременна, за неделю до турнира UFC 195, где ему предстояло сразиться с Джозефом Даффи. Некоторые бойцы предпочитают отложить участие в поединках до момента, пока ребёнок не появится на свет, в том числе и для того, чтобы не подвергать будущую маму излишнему волнению. Однако Дастин продолжал драться. «Джоли просто знает, что я – лучший. Она верит в меня и рада за меня», – гордо говорил Бриллиант.

Сама Джоли когда-то работала в клинике пластической хирургии и владела магазином одежды. Сейчас её основная деятельность связана с благотворительным фондом Good Fight Foundation, который они вместе с Дастином организовали в 2018 году. Там она занимает должность вице-президента. Фонд оказывает самую разную помощь нуждающимся во всём мире. Также Джоли помогает мужу с его брендом острого соуса, производство которого он запустил в декабре прошлого года.



Миссис Порье часто выкладывает на своей странице в «Инстаграм» не только семейные фото, но и отдельные посты о муже, в которых восхищается им как бойцом и с гордостью пишет о его достижениях. Дастин, в свою очередь, всегда носит с собой фотографии жены и дочери. После его победы над Макгрегором в сети появилось видео из раздевалки, где Бриллиант целует изображённых на фото Джоли и Паркер Ноэль.

«Меньше чем через две недели мы увидим, как этот красавец сотворит историю! Люблю тебя и не могу дождаться момента, когда ты шокируешь мир 23 января!», – писала Джоли под снимками Дастина в соцсетях накануне боя. И она этого дождалась. Сейчас Бриллиант нацелился на завоевание пояса в лёгком весе. Можно не сомневаться, что с такой поддержкой в ближайшее время он возьмёт и эту высоту.