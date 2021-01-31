«Там же вообще жёстко?» Российская красотка Диана штурмует Bellator в 2021 году

Женский сегмент Bellator в 2020 году продолжал стремительно расти. Наибольшее внимание в нём привлекали даже не чемпионки, а перспективная американка парагвайского происхождения Валери Лореда, которая впечатляет не только результатами и идеальным профессиональным рекордом, но и яркой внешностью. За короткое время девушка сумела себя раскрутить настолько быстро, что не говорят о ней разве что ленивые. Между тем в 2021 году Валери может затмить другая красотка – россиянка Диана Авсарагова.

Валери Лореда попала в бои не благодаря красивому телу — она выносит соперниц Главная красавица компании, в которой дерётся Емельяненко, обладает потрясной фигурой и убойным ударом. В этот уик-энд она снова выиграла.

Многие о ней, вероятно, ещё не слышали. А между тем контракт с Bellator девушка подписала ещё в конце 2019 года. По сути, дебютировать в американской лиге в 2020 году ей помешала ситуация с коронавирусом, предполагаемое выступление в мае сорвалось. Как бы то ни было, у Авсараговой контракт на шесть поединков, так что в 2021 году она должна появиться в клетке наверняка.

Резонный вопрос, как такая эффектная девушка решила в принципе посвятить себя столь жёсткому спорту? Об этом она рассказывала в своих интервью. Диана призналась, что испытывала тягу к дракам ещё с детства



«Я с детства любила драться, я и с мальчиками дралась. И в школе были драки, и во дворе. На меня и заявления могли написать. Но с мальчиками уже дерусь. Куда я только не ходила. На арм-рестлинг, фехтование, кикбоксинг, в секцию ММА. Потом мама меня решила отдать на борьбу. Где-то 7 лет я боролась. Честно говоря, думала, что после этого уже всё. Но потом снова всё загорелось», — говорила Диана.



Ну а после случилось её знакомство с Лианой Джоджуа, которая ныне представляет уже UFC. Практически на первой же тренировке им устроили спарринг. Девушки подружились, и обе на данный момент представляют клуб «Ахмат». По признанию Авсараговой, Джоджуа «задушила» её в первом же спарринге. По сей день Лиана помогает ей на тренировках, подсказывает, как действовать в партере и в стойке. По большому счёту, своим дебютом на профессиональном уровне Диана также обязана подруге. В 2017 году осетинская девушка узнала, что Джоджуа будет выступать на турнире Emir Fighting Championsips. Тогда она попросила у Лианы организовать бой и для неё. Так дуэт красавиц выступил на одном шоу и одержал синхронные досрочные победы. В 2019 году Авсарагова провела второй бой, победив Анну Лурченкову. Этого хватило, чтобы в скором времени получить приглашение от Bellator.



Диана признавала, что контракт от одной из сильнейших лиг мира стал для неё полной неожиданностью.

«Я сразу согласилась. Была в шоке от такого предложения. А потом подумала: блин, там же вообще жёстко?» — говорила Авсарагова.

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Как бы то ни было, 2020 год прошёл без поединков, но Диана не теряла времени. Сначала, в условиях жёсткого карантина, она продолжала тренироваться в домашних условиях и демонстрировала это своим подписчикам.



А после снова выступала в качестве спарринг-партнёра для Джоджуа и даже побывала с ней на «Бойцовском на острове». Там девушки не только занимались непосредственно своей работой, но и нашли время для красивых фотосессий.

В последние месяцы Авсарагова продолжает держать себя в форме. Девушка тренируется и надеяться получить известия о новом поединке уже в скором времени. В ближайшие годы она планирует выступать в Bellator, но не исключает, что после покорения одной вершины её взор падёт и на UFC. Что ж, такие планы заслуживают уважения. Пожелаем девушке удачи в построении карьеры и, возможно, через несколько лет она станет не менее известной, чем звёздный Хабиб Нурмагомедов, с которым она всё-таки улучила момент для скромного фото на «Бойцовском острове».