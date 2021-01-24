«Мы просто пытались вернуть Хабиба». Мечты президента UFC о бое века разрушены

Турнир UFC 257 завершён. Первое же номерное шоу в 2021 году завершилось громким апсетом. Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор не сумел триумфально вернуться в октагон, досрочно проиграв бывшему временному чемпиону лиги в лёгком весе Дастину Порье. Американец грамотно разобрал соперника, посрамил экспертов и букмекеров, а также попутно надолго застолбил за собой место в числе лучших бойцов лиги независимо от весовой категории.

Порье деклассировал Макгрегора! И уничтожил мечту о бое Конора с Хабибом Нурмагомедову просто не с кем теперь драться. Он через социальные сети простился с президентом UFC.

Победа Порье почти гарантированно лишила шансов болельщиков ММА на второй поединок Макгрегора с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Таким образом, Дастин пустил под откос все старания президента лиги Даны Уайта, который на протяжении последних недель всячески умасливал Орла, уговаривая его вернуться.



Буквально за сутки до поединка Конора и Порье в Сети появилось видео, как Уайт убеждает Нурмагомедова, что его вторая схватка с Макгрегором станет едва ли не величайшей и самой прибыльной в истории. Так что всем было очевидно, что если президент UFC и жаждет возвращения россиянина, то лишь под конкретного соперника – Макгрегора. Ролик вышел через неделю с небольшим после переговоров Хабиба с Уайтом и продолжительных разговоров о том, что чемпион может возобновить карьеру, если кто-либо из участников топ-боёв турнира UFC 257 сумеет его впечатлить.

Сенсация! Порье нокаутировал Конора. Макгрегор, и ты требовал Хабиба?! Видео Ирландец проиграл и стойку, и борьбу. На какой пояс он вообще рассчитывал?

Сам Хабиб, словно подыгрывая своему боссу (или уже экс-боссу, как кому нравится), размещал в социальной сети «Инстаграм» разнообразные ролики, намекая, что его возвращение в спорт возможно. В общем-то, всё говорило о том, что небольшая надежда на ещё одно появление Нурмагомедова в клетку есть.



Уайт уже наверняка подсчитывал барыши и тут всё рухнуло в одно мгновенье. Пожалуй, наиболее о победе Порье сожалел даже не сам Конор, а именно президент UFC. Это, к слову, было читаемо и по его эмоциям на пресс-конференции. Обычно всегда смеющийся и весёлый босс был не то, что мрачным, а по-настоящему грустным.

Функционер пустился в откровения, явно намекая на то, что возвращение Нурмагомедова больше ждать не стоит.



«Хабиб сказал мне, чтобы я был честен перед самим собой. Он сказал, что его уровень намного выше, чем у этих парней и напомнил, что побил этих ребят. Не знаю, что он скажет теперь. Посмотрим. Но я вам говорил, он не собирается удерживать весь дивизион. Он уже завершил карьеру, мы просто пытались вернуть его на один бой. Дедлайн Хабибу по защите титула? Не так уж и важно, Чендлер и Порье только что подрались и выступят еще нескоро», — сказал Уайт.

Эту часть беседы с Хабибом, которая явно прошла также в ходе тех самых переговоров, Уайт ранее не раскрывал. Теперь, когда Конор проиграл, смысла держать её втайне нет. Потенциально самый кассовый поединок в истории лиги, а по сути бой века, уплыл у Даны из рук. Собственно говоря, он подтвердил это на той же пресс-конференции.



«Хабиб ненавидит Конора. Но небольшая часть внутри него понимала, что второй поединок с Макгрегором станет огромным событием. Последние два дня, вы сами это видели, что это грандиозное событие. Я говорил вам, что вторая схватка Конора и Хабиба может войти в тройку самых продаваемых в истории. Сегодня я почувствовал, что она может стать самое продаваемой в истории и превзойти показатели поединка Конор – Мейвезер. Но, вы знаете…», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Уайт — Хабибу: было приятно наблюдать за твоей работой, мой друг

Что же, все эти высказывания Уайта говорят лишь о том, что он, вероятнее всего, сегодня вынужден подписать капитуляцию и смириться с тем, что самый кассовый бой в истории сорван. Хабиб окончательно уходит, Конор теряет статус звезды лиги, а весь лёгкий дивизион превращается просто в добротную весовую категорию, лишённую топ-звёзд.



Подумать только, успешная атака Порье, длившаяся не более 20 секунд, поставила крест на надеждах Уайта на возвращение Хабиба, подвесило в воздухе будущее Конора, и превратила один из самых ярких и скандальных дивизионов в такой, где лидерами стали классные, но далеко не харизматичные бойцы – Дастин Порье, Майкл Чендлер, Джастин Гэтжи и Чарльз Оливейра. Как бы то ни было, этот квартет и будет претендовать на чемпионскую корону. Так что Уайту есть над чем поразмыслить и решить, кому из них сражаться за титул первыми.