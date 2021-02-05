«Упс, забыла, в каком я спорте». Ванзант пыталась удушить соперницу в битве взглядов

Менее суток остаётся до одного из самых интригующих боёв зимы. В ночь с 5 на 6 февраля по московскому времени лига кулачных боёв Bare Knuckle FC начнёт свой четвёртый сезон в истории. В главном событии встретятся две очаровательные девушки – Британи Харт и Пейдж Ванзант. За последней и вовсе закрепилось звание одной из самых сексуальных девушек в мире ММА. Подтверждается её популярность 2,7 миллионами подписчиков в «Инстаграме».

Популярность Пейдж обрела, выступая в UFC, где в 9 боях одержала 5 побед. Правда, в последних 4 поединках потерпела 3 поражения. Финансовые запросы девушки не совпадали со спортивными результатами. В конце концов она заявила Дане Уайту (президент UFC. – Прим. «Чемпионата»), что реклама в «Инстаграме» приносит ей кратно больший доход. Ожидаемо, нового соглашения ей не предложили.

Видео можно посмотреть на странице Пейдж Ванзант в «Инстаграме».

Зато оперативно подсуетились ребята из Bare Knuckle FC. Несмотря на то, что кулачные бои – весьма специфичный вид спорта, лига эта стремительно набирает популярность. А потому, с маркетинговой точки зрения выбор Ванзант был почти идеален. Правда, у многих фанатов есть серьёзные сомнения в правильности выбора со стороны самой спортсменки. Подробно шансы Пейдж разобрал коллега Микаил Гусейнов.

Вот что натворила соперница Ванзант. Ради чего секс-символ ММА рискует милым личиком? UFC после кулачных боёв Пейдж будет вспоминать как детскую шалость.

Что же касается боссов лиги, то они уже сейчас довольно потирают руки. Насколько Пейдж будет сильна в самих кулачных боях мы узнаем очень скоро. А насколько она в порядке с точки зрения шоу, мы убедились уже во время церемонии взвешивания. Наверное, уместно сказать, что «что-то пошло не так». Первой на весы поднялась Британи. Звезда чувствовала себя хозяйкой положения, позируя под восторженные крики фанатов.

Ванзант же встретили свистом и сдержанными аплодисментами. Так где-то в баре встречают выходящую на сцену танцовщицу. Под выкрики «Британи!» девушки сошлись в дуэли взглядов. Но сошлись, как показалось Пейдж, слишком близко и она отодвинула от себя соперницу. Причём, как принято в таких случаях говорить, без должного уважения. Проще говоря, дебютантка взяла соперницу за горло и оттолкнула в сторону.

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И тут стало понятно, что это была исключительная импровизация. Хант разозлилась по-настоящему. Она бросилась на соперницу, осыпая её нецензурной бранью, и пыталась объяснить, что Пейдж немного перепутала виды спорта. «Ты виды спорта не перепутала? У нас здесь на кулаках дерутся, здесь вырубают, удушающих приёмов здесь не бывает», — кричала разъярённая звезда BKFC.

Секс-символ UFC будет драться на голых кулаках. Зачем? Красотка из ММА усердно готовится к мясорубке. Кто-нибудь, остановите Пейдж!

«Увидимся завтра», — со сдержанной ухмылкой заявила Ванзант. А после этого выложила в «Иснтаграм» фото, на котором душит соперницу и оставила такую подпись: «Упс. На секунду забыла, в каком теперь я спорте».

Повторюсь, руководство лиги не прогадало с приглашением Пейдж. Девушка запредельно медийная, драться в стойке умеет. Вот только поставили её сразу с невероятно жёстким и принципиальным соперником. Зато сейчас уже прямо хочется посмотреть этот бой. А ещё интересно, сколько Ванзант продержится в ринге.