«Смиренна в победе, смиренна в поражении». Главная красотка ММА проиграла только решением

В голых кулаках — голая правда. Синяками да шишками завершился дебют Пейдж Ванзант, ранее выступавшей в UFC, в бою на голых кулаках лиги BKFC. Этой организации, старающейся выйти из маргиналов в мейнстрим, пришлось признать, что «лицо» их лиги оказалось изрядно помятым.

Когда Ванзант, известная даже не столько своими отменными бойцовскими статями, сколько модельной внешностью и гиперактивностью в соцсетях, перешла в эту брутальную лигу, общее мнение было близким к единогласному — «какой черт занёс её на эти галеры?» Причем, так думали не только заядлые ретрограды и консервативные чайники, уверенные в том, что боевые виды спорта — не женское дело, в отличии от нахождения в безопасных четырёх стенах кухни (аналитик ESPN Стивен Смит, к примеру). Ведь внешность — её главный капитал. Скажем честно, её боевое искусство значительно уступало её сексапильности. Двигается бойко, но нокаутирующей силой не обладает, а в партере умудрялась ударницам проигрывать удушающими.

«Упс, забыла, в каком я спорте». Ванзант пыталась удушить соперницу в битве взглядов Конфликт выглядел невероятно правдоподобным. Похоже, Bare Knuckle FC сорвал куш, подписав секс-символ ММА.

Тем не менее — более двух с половиной миллионов подписчиков в «Инстаграме» (чему весьма помогает обилие фотографий в минимуме одежды)! На миллион больше, чем у Валентины Шевченко (действующей чемпионки UFC в наилегчайшем весе). Такая фанатская база весьма помогла девушке увеличить свои доходы и популярность, получая выгодные рекламные предложения и приглашения участвовать в популярных телепроектах и шоу.

Только вот с заработком непосредственно в октагоне вышла незадача. Ну никак не сумела Пейдж убедить руководство промоушена, что с рекордом 8-5 она заслуживает более, чем $50 000 за бой. Мода на моделек-блондинок, подарившая публике таких «бойцов,» как сама Пейдж и Сэйдж, прости Господи, Норткатт, прошла, а статистика осталась. Но тут она и выкинула этот фортель — заключила контракт с лигой, где бьют сильнее, а следы на физиономии могут оставаться дольше, чем когда бьются руками, защищенными перчатками.

Правда, если верить самой девушке, лига раскошелилась на суммы, чуть ли не в 10 раз превышающие её предыдущие гонорары. Видимо, решила, что стоит рискнуть. Тем более, вроде, и соперницу ей подобрали, для первого раза, по силам. Бритен Харт, 31-летняя уроженка штата Юта, ранее не слишком успешно выступала в боксе (её показатель: 4-4-1). В боях на голых кулаках — и того хуже, выиграла один бой, проиграв два. Казалось, главный бой вечера в тёплом флоридском городке Клируотере станет для Пейдж «12-й калибр» новым началом.

Но Харт имела другие планы. Вышло, как в песне — «здесь наказаны будут модели». Харт продемонстрировала преимущество в клинче и точность на дистанции, забрав 4 из 5 раундов, и одержав победу по единогласному решению (все судьи выдали счёт 49-46 в её пользу). Попутно, помяв лицо модели, и разукрасив его синяками.

Начиналось-то оно неплохо для Ванзант. Двигалась получше соперницы, хорошо действовала джебом, нанесла крепкий апперкот из клинча. Но Харт скоро поняла, что бояться особо нечего. И показала, что если Ванзант является 12-м калибром, то она — десятый. В первом же огрызнулась крепкими тумаками в корпус. Встретила попытку Пейдж комбинировать контр-хуком. И не побоялась вступить в размен в конце отрезка.

Вот что натворила соперница Ванзант. Ради чего секс-символ ММА рискует милым личиком? UFC после кулачных боёв Пейдж будет вспоминать как детскую шалость.

Во втором жизнь Пейдж ещё более осложнилась. Харт, сперва успешно действуя под прикрытием джеба, затем стала входить в клинч, вновь действуя в корпус. А лучшим её ударом во втором двухминутном отрезке стал крепкий правый хук. К концу раунда у Пейдж под левым глазом лилово зажегся «фонарь.»

Третий раунд Пейдж начала парой неплохих правых, но Харт они не смутили, и она ответила комбинациями. Попытки Ванзант перейти от джебов к более весомым ударам вновь наталкивались на качественный клинч. И на дистанции Харт стала действовать более агрессивно, заставив уже Пейдж искать спасения в клинче.

В начале четвертого Ванзант сумела отвоевать немного уважения, хорошо попав правой. Но Харт пресекла её пыл чистым апперкотом, правда поплатившись за это кровью из носа. Правильно контролируя пространство ринга, Харт сумела врезать Ванзант в конце раунда мощным ударом правой в челюсть.

Уже в финальном отрезке, Пейдж поняла, что терять нечего, и стало весело — ей стали удаваться удары на дистанции. Теперь уже Бритен должна была действовать с умом. Несколько хороших хуков от Пейдж — и пошла финальная минута боя. В концовке Пейдж билась успешно, но и соперница не давала ей пространства, постоянно огрызаясь. До конца дотянула.

Для Бритен Харт бой стал звёздным часом, и по окончании она не скрывала слёз радости. Что касается Пейдж, то нельзя сказать, что ей за это выступление надо краснеть. В общем, девушки не разочаровали зрителей — за 10 минут боя было нанесено 117 точных ударов. Гематома, рассечение, разбитый нос — тоже, своего рода, «награды".

Но пищу для размышлений 26-летняя Пейдж Ванзант, безусловно, получила. Ей самой решать — стоит ли игра свеч, и стоит ли рисковать шансом превратить своё красно личико в красное месиво? Дальше легче точно не станет.

Любопытно, что после поединка Харт наотрез отказалась от реванша с Ванзант. При этом, совершенно не скрывала своей симпатии к проигравшей оппонентке.