Титульный тетрис Волкова. Александр в двух шагах от чемпионского боя?

«Шанс!

Он не получка не аванс, он выпадает только раз,

Фортуна в дверь стучит, а вас дома нет!

Шанс!

Его так просто упустить, но легче локоть укусить,

Чем новый шанс заполучить...»

Главный бой в карьере Волкова! Драго будет сражаться с легендой ММА. LIVE! Александр как никогда близок к титульному шансу. Все подробности поединка российского богатыря — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Однажды Александр Волков уже находился в шаге от потенциального чемпионского боя. Поединок с ветераном смешанных единоборств вновь способен приблизить его к этому.

Осталось менее недели до главного боя UFC Fight Night 184 — поединка тяжеловесов, расположившихся на соседних строчках в рейтинге промоушена. Занимающий пятую строчку среди контендеров Алистар Оверим из Нидерландов встретится в октагоне с россиянином Александром Волковым, идущим за ним по пятам. Но мысли обоих бойцов, несомненно, направлены в светлое будущее — оба надеются, что победа 6 февраля сделает их контендерами на титул, который пока от них ускользал. Чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе.

Оба бойца завоевывали весомые титулы в других организациях. Для 40-летнего Оверима, живой легенды и артефакта, этот шанс, пожалуй, будет последним. Берут своё года и изношенность. Бывший чемпион Dream и Strikeforce, начинавший ещё во времена расцвета Pride, выходил в клетку 66 (!) раз. Прибавим к этому ещё и 14 боёв в кикбоксинге, один из которых принёс ему чемпионство K-1. Раз уже имевший шанс завоевать чемпионский пояс UFC, но уступивший в зрелищном бою действующему чемпиону Стипе Миочичу, легендарный Разрушитель предпринял последнюю кампанию с целью завоевать то, что не далось в руки двум другим элитным кикбоксёрам тяжеловесового дивизиона UFC, Марку Ханту и Кро Копу — чемпионство этого дивизиона.

У 32-летнего москвича Александра Волкова, перед которым Оверим имеет 10 лет форы по производственному стажу, тоже есть чем гордиться. В 2012 году он стал первым россиянином, завоевавшим чемпионский пояс Bellator. В UFC он с 2016 года и успел зарекомендовать себя ярким и зрелищным бойцом. В конце 2018-го он был в шаге от контендерства, но ему не хватило до заветного шанса 11 секунд: Деррик Льюис, избиваемый им на протяжении почти всего боя, неожиданно взорвался и вырвал победу.

Вообще, матчмейкеры UFC знают, кого сводить в октагоне. Оба бойца динамичные ударники. На стороне Александра — молодость, рост, несравненно меньшая изношенность подбородка. Оверим силён в борьбе и продолжает впечатлять габаритами. Скучать не придётся.

«Будет возможность, закончу бой в первом раунде». Волков не намерен давать шансы Овериму Александр раскрыл секрет успеха Разрушителя. Теперь его задача – выбить оппонента из гонки за поясом.

«Скованные одной цепью,

Связанные одной целью».

Принесёт ли победа в грядущую субботу желанное контендерство триумфатору? Ответ на этот вопрос может дать изобретение другого россиянина, Алексея Пажитнова. Речь идёт о легендарной компьютерной игре тетрис. Бойцы находятся в положении тетрамино, падающих к цели. Достигнут ли они её, зависит от ситуации на экране и последующих фигурок. И ещё нескольких условий.

Рассмотрим положение в тяжеловесовом дивизионе. Чемпионом там является Стипе Миочич. Между ним и нашими героями в рейтинге располагаются: Франсис Нганну, Кёртис Блэйдс, Жаирзиньо Розенстрайк и Деррик Льюис. Оверим имеет в пассиве досрочные проигрыши и Блэйдсу, и Нганну, и Розенстрайку(последнему — в том же стиле, что и Волков — Льюису). Наш Драго, помимо того обиднейшего поражения Льюису, проиграл в прошлом году и Блэйдсу, когда был доминирован в борьбе в ходе изнуряющего 5-раундового боя. На данный момент все эти бойцы имеют приоритет на контендерство перед Оверимом и Волковым.

Но это положение не сохранится. По сути дела, главные фигуранты грядущей карды находятся в положении футбольных команд на групповом этапе. Их дальнейшую судьбу определят результаты других боёв в феврале-марте. Все эти противостояния тяжей возглавят свои ивенты.

20 февраля Льюис встретится в октагоне с Блэйдсом. Бой был назначен на ноябрь прошлого года, но был перенесён по причине позитивного теста Блэйдса на Ковид.

Через неделю после того ивента, как стало известно на днях, Розенстрайк выйдет на бой с Сирилом Ганом. 30-летний француз буквально ворвался в рейтинг, одержав победы в своих первых 4 боях в октагоне, 3 из них — досрочно.

Наконец, 27 марта станет известно, у кого надо будет отвоёвывать титул. Нганну получил шанс на реванш против Миочича. Хищник уже имел шанс стать чемпионом, но уступил Миочичу по единогласному решению.

Что из этого следует? Во-первых, оба бойца, несомненно, будут болеть за Льюиса. В случае победы Блэйдса следующим контендером станет именно он. Думаем, Волков не отказался бы от реванша над Чёрным Зверем, а Оверим получил бы шанс пройти на чемпионский бой через победу над ним. По этой же причине Оверим желал бы и победы Розенстрайка, а Волков — Гана.

У кого пытаться брать пояс, уже не важно. По стилю ударниками являются и Миочич, и Нганну.

И здесь кроется шанс Волкова выйти в ферзи, минуя следующую ступень. Волков, согласно прозвищу, действительно является воплощением Ивана Драго в жизни — высоченный и безжалостный робот-молотилка. Его стиль «ударник труда», конечно, гораздо более по душе и зрителям, и руководству UFC, чем перемалывающая борцовская манера Блэйдса, с его упором на тейкдауны и захват спины. Даже досрочные победы Бритвы достигались за более чем раунд — сперва надо соперника помять и подавить его волю к победе, повисев или полежав на нём своей массой.

«Как только вручат пояс, сразу уйду». Волков должен лишить мечты легендарного Оверима Правда, Александр ещё не встречался со столь опасным и разносторонним ударником.

38-летний Миочич и 34-летний Нганну к концу года моложе не станут, и Уайту, несомненно, хотелось бы устроить встречу любого из них с динамичным ударником. Так, чтобы фейерверк состоялся и сыпались сильнейшие удары. Вол-трудяга Блэйдс, таким образом, может быть будет принесён в жертву шоу и маркетингу.

На расклады надейся, а сам не плошай. Волкову для шанса на титульник нужна будет не просто победа над Оверимом, а победа яркая и зрелищная. Эффектный нокаут значительно ускорит его контендерские шансы. Конечно, в грэпплинге голландец сильнее, но он имеет за спиной 14 нокаутов в ММА и 3 — в кикбоксинге. Последние его проигрыши показали, что шанс панчера против его многострадальной челюсти весьма вероятен. Александру необходимо этим воспользоваться, не допуская длительного пребывания в партере.

Александр Волков находится в двух шагах от шанса на чемпионство. Сделает ли он первый из них в субботу или прыгнет сразу через ступеньку?