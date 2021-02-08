Сэндхаген за 28 секунд разобрался с Эдгаром и стал главным претендентом на титульный бой в дивизионе Петра Яна.

Боец шёл в атаку, но поймал летящее колено. В UFC считают, что нокаут года уже случился

В минувшие выходные внимание поклонников смешанных единоборств было приковано к поединку Александра Волкова с живой легендой Алистаром Оверимом. Драго блистательно справился со своей задачей, нокаутировав бойца из Нидерландов во втором раунде. Но соглавный бой UFC Vegas 18 принёс такие же эмоции, как и виктория русского богатыря.

Легендарный Оверим в панике бегал от Волкова. Русский богатырь готов к бою за титул! Александр был фаворитом этого противостояния, но настолько крутую победу не предсказывал никто.

В октагоне сошлись второй и четвёртый номера легчайшего дивизиона Кори Сэндхаген и Фрэнки Эдгар. Напомним, что пояс в этом весе сейчас держит Пётр Ян. И победитель мог рассчитывать на титульный поединок с россиянином. Мы верим в то, что боец клуба «Архангел Михаил» одолеет Стерлинга. Но уже в следующем бою Петру будет очень непросто. Сэндхаген натурально потряс мир единоборств своей победой.

Да ещё какой победой! Такое случается не часто, когда уже в феврале вы получаете очевидного претендента на звание лучшего нокаута года. Кори сделал такую заявку. Всего 28 секунд продлилось его противостояние с Эдгаром. Соперники начали с разведки, события особо не форсировали. Длиннорукий Сэндхаген прицеливался с удобной для него дистанции, а Фрэнки присматривался к сопернику и искал варианты разорвать дистанцию.

И здесь совершенно очевидно сработала домашняя заготовка Кори. Эдгар пошёл в первую свою атаку и встретился с домашней заготовкой соперника. Песочный человек продемонстрировал великолепный тайминг, он был готов к движению Эдгара вперёд, в нужный момент ушёл с траектории и бросил в вечность своё острое колено. С первого раза показалось даже, что Кори не попал. Но рухнувший на канвас Фрэнки сомнений не оставлял.

Нокаут получился зрелищный. На секундочку, Сэндхаген в двух последних поединках провёл в октагоне полторы минуты. И оба раза невероятно зрелищно нокаутировал соперников. Кстати, для Кори куда интереснее и важнее было бы встретиться с будущим соперником Яна. Именно Алджамейн нанёс Сэндхагену единственное поражение в UFC.

«Я стал куда большим монстром, чем был до того, как дрался с Алджамейном Стерлингом. Он преподал мне несколько уроков. Я знаю, что Ян говорил о драке с Ти Джеем Диллашоу после того, как он встретится со Стерлингом на UFC 259. И не факт, что он выиграет этот бой. Для меня всё это ерунда. Бейся со мной, я самый крутой парень после Алджамейна. Если Стерлинг победит, я должен буду заставить его спать. Пусть готовится уснуть. Мне всё равно, кого отправлять спать – Яна или Стерлинга. И я сделаю это в июле», — заявил после победы парень из Колорадо.

«Хомячки, вот Волков нормального человека!». Фанаты в восторге от боя Александра Многие интересовались, чем кормили Драго перед боем, а кто-то даже сравнил его с легендарным Фёдором Емельяненко.

Диллашоу не так давно отбыл двухлетнюю дисквалификацию, которую получил за найденный в его крови эритропоэтин. Тест провалил после поражения от Генри Сехудо в январе 2019 года. Есть мнение, что Дана даст Ти Джею титульный шанс в первом же бое после возвращения. Сэндхагену такая перспектива явно не по душе.

Президент UFC Дана Уайт мгновенно отреагировал на этот убойный нокаут. Дана любит ввернуть в свою речь крепкое словечко, потому дословно его цитировать мы не будем. А вот в официальном аккаунте лиги в «Твиттере» без затей досрочно назвали этот эпизод нокаутом года: «Первый в списке на нокаут года!»

«Я иду за наследием, я иду за чемпионским титулом. Я собираюсь стать королём. Вот почему я здесь и почему я настроен причинять людям максимальный вред, если они оказываются со мной в клетке», — заявил Песочный человек. И как-то начинаешь этому парню верить! Сам Дана Уайт после турнира заявил, что это был нокаут года. Поглядим, чем ответит Пётр Ян.