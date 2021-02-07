Многие интересовались, чем кормили Драго перед боем, а кто-то даже сравнил его с легендарным Фёдором Емельяненко.

«Хомячки, вот Волков нормального человека!». Фанаты в восторге от боя Александра

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Fight Night 184. В главном бою сошлись легенда смешанных единоборств Алистар Оверим и россиянин Александр Волков. Драго нокаутировал Разрушителя в начале третьей минуты второго раунда. Бойцы и фанаты ММА выразили свой восторг в соцсетях. Не обошлось без шуток и ярких высказываний.

Волков уничтожил Оверима! НОКАУТ!!! Дайте уже Александру титульный бой! Драго — настоящая машина. Круче, чем в фильме «Рокки»! Подробности — на «Чемпионате».

Один из главных конкурентов Волкова, Фрэнсис Нганну, похвалил бойца, но оставил предупреждение. «Хорошая работа, Волков, теперь ты играешь на поле больших мужчин. Будь осторожен, здесь скользко», – написал Нганну в «Твиттере».

Легендарный Оверим в панике бегал от Волкова. Русский богатырь готов к бою за титул! Александр был фаворитом этого противостояния, но настолько крутую победу не предсказывал никто.

Многие обсуждали не столько победу Драго, сколько поражение его соперника.

«Ошибка Оверима – недостаточное потребление конины во время подготовки к бою», – пошутил кто-то.

«Сейчас в ММА два вида тяжеловесов: те, которые нокаутировали Алистара Оверима и те, которых нокаутировал он», – такое мнение выразил один из комментаторов.

Один из пользователей «Твиттера» написал: «The DReem is over» (Мечте конец), сопроводив твит грустным смайликом. Фанат использовал игру слов и модифицировал слово «мечта» с помощью одного из прозвищ Оверима.

«Это лучший Волков, которого мы видели». Драго восхитил друга Хабиба Победа нокаутом над легендарным Оверимом — лучшая заявка на бой за титул.

А кто-то даже сделал мем с Леонардо Ди Каприо, подписав: «Дана наблюдает за тем самым последним титульным забегом Оверима».

Наиболее часто в сети встречаются посты с фрагментом из фильма «Рокки IV», где Иван Драго произносит свою коронную фразу: «Умрёт, так умрёт». Волков и сам отмечал, что его прозвище связано с этим персонажем.

Драго против Волкова. Кто круче — Иван из «Рокки IV» или настоящий Александр? Что было бы, встреться в реальной жизни русский боец UFC и экранный «советский боксёр»?

Один пользователь был настолько восхищён Александром и его манерой держать себя, что даже сравнил его с Последним Императором. «Волков напоминает мне Фёдора, суперспокойный. Он мне нравится», – гласил твит. А другой фанат даже выразил уверенность, что в течение года русские будут владеть поясами во всех дивизионах.

«Хомячки, смотрите и запоминайте, вот Волков нормального человека!», – написал поклонник из России.

Один из зрителей проиллюстрировал, насколько легкой была для Александра победа над Оверимом.

Сам Александр спустя некоторое время после поединка опубликовал пост в «Инстаграме» со следующими словами: «С большим уважением к легенде. Алистар — один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу. Спасибо моей команде и семье за эту победу! Мы двигаемся дальше!».

И, конечно, тут подписчики бойца, с которыми он часто обменивается шутками и колкостями, снова оживились. Ниже – несколько самых интересных и забавных комментариев.

«Читаю комментарии и удивляюсь, как я ещё дерусь в UFC». Волков научился усмирять хейтеров Александр часто ругается со своими подписчиками в соцсетях. Всё ли он правильно делает?

«С уважением так лицо не разбивают)».

Находящийся с Александром в Вегасе Алексей Лихарев, более известный как блогер Beardserk, спросил: «Тебе в Маке пирожок взять?». Драго ответил: «Да, твой любимый». Ниже один из подписчиков отметил, что пирожки явно не помешают. «Саша, тебе пирожки только на пользу, 100%. Второй закон Ньютона, F = ma. Бить стал, как бревном, жалко было Алистара», – написал пользователь.

«Раньше хотелось накормить, сейчас хочется с тобой пожрать». Волков удивил своей формой Александр набрал едва ли не максимальную для него мышечную массу. И вызвал бурю эмоций у фанатов.

«Саша, чем тебя кормили?».

«Первый лоу-кик показал, кто главный».

«Молодость провожает старость».

«Поздравляю, Саня! Не зря Абдулманап тебя в Дагестан звал».

«Саша, не пропускайте опасные плюхи!».

«Где бы ты был, Саня, без наших советов? Красава чемп».