«Хомячки, вот Волков нормального человека!». Фанаты в восторге от боя Александра

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Fight Night 184. В главном бою сошлись легенда смешанных единоборств Алистар Оверим и россиянин Александр Волков. Драго нокаутировал Разрушителя в начале третьей минуты второго раунда. Бойцы и фанаты ММА выразили свой восторг в соцсетях. Не обошлось без шуток и ярких высказываний.
Один из главных конкурентов Волкова, Фрэнсис Нганну, похвалил бойца, но оставил предупреждение. «Хорошая работа, Волков, теперь ты играешь на поле больших мужчин. Будь осторожен, здесь скользко», – написал Нганну в «Твиттере».
Многие обсуждали не столько победу Драго, сколько поражение его соперника.
«Ошибка Оверима – недостаточное потребление конины во время подготовки к бою», – пошутил кто-то.
«Сейчас в ММА два вида тяжеловесов: те, которые нокаутировали Алистара Оверима и те, которых нокаутировал он», – такое мнение выразил один из комментаторов.
Один из пользователей «Твиттера» написал: «The DReem is over» (Мечте конец), сопроводив твит грустным смайликом. Фанат использовал игру слов и модифицировал слово «мечта» с помощью одного из прозвищ Оверима.
А кто-то даже сделал мем с Леонардо Ди Каприо, подписав: «Дана наблюдает за тем самым последним титульным забегом Оверима».
Наиболее часто в сети встречаются посты с фрагментом из фильма «Рокки IV», где Иван Драго произносит свою коронную фразу: «Умрёт, так умрёт». Волков и сам отмечал, что его прозвище связано с этим персонажем.
Один пользователь был настолько восхищён Александром и его манерой держать себя, что даже сравнил его с Последним Императором. «Волков напоминает мне Фёдора, суперспокойный. Он мне нравится», – гласил твит. А другой фанат даже выразил уверенность, что в течение года русские будут владеть поясами во всех дивизионах.
«Хомячки, смотрите и запоминайте, вот Волков нормального человека!», – написал поклонник из России.
Один из зрителей проиллюстрировал, насколько легкой была для Александра победа над Оверимом.
Сам Александр спустя некоторое время после поединка опубликовал пост в «Инстаграме» со следующими словами: «С большим уважением к легенде. Алистар — один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу. Спасибо моей команде и семье за эту победу! Мы двигаемся дальше!».
И, конечно, тут подписчики бойца, с которыми он часто обменивается шутками и колкостями, снова оживились. Ниже – несколько самых интересных и забавных комментариев.
«С уважением так лицо не разбивают)».
Находящийся с Александром в Вегасе Алексей Лихарев, более известный как блогер Beardserk, спросил: «Тебе в Маке пирожок взять?». Драго ответил: «Да, твой любимый». Ниже один из подписчиков отметил, что пирожки явно не помешают. «Саша, тебе пирожки только на пользу, 100%. Второй закон Ньютона, F = ma. Бить стал, как бревном, жалко было Алистара», – написал пользователь.
«Саша, чем тебя кормили?».
«Первый лоу-кик показал, кто главный».
«Молодость провожает старость».
«Поздравляю, Саня! Не зря Абдулманап тебя в Дагестан звал».
«Саша, не пропускайте опасные плюхи!».
«Где бы ты был, Саня, без наших советов? Красава чемп».
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