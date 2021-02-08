«Если ты не бабка клавиатурная, сделай это!» Пётр Ян бросается уже и на фанатов

Российскому бойцу зачастую трудно сдержать себя и свои мысли. Поведение чемпиона из сибирской глубинки может сыграть с ним злую шутку.

До защиты Петром Яном титула чемпиона UFC в легчайшем весе остаётся месяц. Однако с претендентом Алджэмейном Стерлингом кусаться он начал ещё давно. Россиянин известен своими дерзостью и острым языком. Но одно дело – классический трешток, используемый для раскрутки боя, а другое – оскорбления и порой непонятные остальным выходки. Последнее приводит как минимум к появлению в сети комментариев фанатов о том, что они больше не хотят болеть за Петра. В худшем случае бойца ждут проблемы с руководством промоушена.

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Говорить Ян начал ещё в период выступления в лиге АСВ. После первого боя между Петром и Магомедом Магомедовым в марте 2016 года, в котором весьма спорно победу одержал боец из Дагестана, сразу начались разговоры о реванше. Поединок назначили на октябрь. Но тогда у Петра ещё была сломана рука после предыдущего боя, и Магомедову дали другого соперника.

Тогда дагестанец сказал, что Ян потерял шанс на титульный бой и теперь стоит в общей очереди. Ян отреагировал резко и назвал Магомедова «так называемым чемпионом» и «котенком» (прозвище Магомедова — Тигр. – Прим. «Чемпионата») и посоветовал ему больше «не мяукать так громко». Сам Магомедов тогда сказал, что очень этому удивился. «В жесткой форме он на меня там наехал. Я при этом точно знаю: в глаза он мне этого никогда не скажет!», – заявил Тигр в интервью каналу «Матч ТВ».

Но это были ещё цветочки. Основная масса гораздо более резких высказываний появилась после подписания Петра в UFC. Например, в марте 2019 года он обозвал Педро Муньоса грязным животным и пообещал встретиться с ним только после того, как он снимет юбку.

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Позже Ян едва не подрался с Коди Гарбрандтом. Они столкнулись на турнире UFC 245 в Вегасе, когда Пётр направлялся в уборную. К счастью, рядом находилась охрана, которая моментально разняла бойцов. Ян признавался, что хотел напасть на Коди при встрече, но менеджеру бойца удалось его от этого отговорить, отметив, что у него тогда могут быть большие проблемы.

Ещё Пётр часто отвечает подписчикам и «случайным прохожим», которые вообще не должны его волновать. «При всем моем уважении к соотечественнику, Петю надо наказывать за понты», – написал как-то один из пользователей в «Инстаграме» UFC Russia. Ян не смог пройти мимо и ответил: «Если ты не бабка клавиатурная, сделай это!».

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Как-то перед турниром UFC 238 Пётр сцепился с одним из болельщиков. Конфликт, в ходе которого Ян произнёс свою знаменитую фразу: «Вот ю вонт э?», а затем обозвал оппонента нецензурным словом, записали на видео. Ролик стал очень популярным среди любителей единоборств. Сам Пётр позже сказал, что такие моменты не очень приятны, ведь это может увидеть его мама, но «что есть, то есть».

Конфликтовал Ян и с бойцами совершенно не из своего дивизиона. Перед одним из турниров Андрей Арловский попытался завязать с Петром разговор в то время, как Ян настраивался на поединок. Арловскому не понравилось, что Пётр отвечал односложно, а потом и вовсе перестал с ним разговаривать, и назвал его высокомерным. Позже, когда Питбуль поздравил с победой Яна клуб бойца «Архангел Михаил», Пётр в ответ выложил видео этого поздравления и сопроводил комментарием: «Чистая шкура». Также он говорил, что может и избить Арловского.

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Поведение бойца тогда осудил Алексей Олейник. «Это точно не по-нашему, не по-русски начинать новое звание с того, чтобы разбираться в интернете. Тем более со своими соотечественниками. И снисходить до того, что какие-то гадости о ком-то писать, даже если этот человек неправ. Как правило, когда ты достиг огромной цели, то ты должен быть снисходительным к людям. Я даже не говорю о том, что человека старше тебя на 10-15 лет оскорблять нельзя», – сказал Алексей. Позже недопустимым поведение Яна называл и Фёдор Емельяненко.

Отпускал Пётр и другого рода неоднозначные комментарии. Совсем недавно, когда одноклубник Яна решил искупаться в океане во Флориде, чемпион крикнул ему: «Давай, братан, покажи пиндосам, как пацаны могут наши. Так-то смелых здесь немного, если честно. Погодка не самая жаркая». Вряд ли американцы бы оценили такое обращение, если бы знали, насколько пренебрежительным оно считается в России. Это при том, что Ян сейчас готовится к поединку именно в США.

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И уж совсем странным сочли любители единоборств недавнее видео Петра в «Инстаграме», на котором он общается с бездомным во Флориде, называя его «Алджа» – так он сократил имя своего будущего соперника, Алджэмейна Стерлинга. Позже этот пост Ян удалил.

Безусловно, таким поведением легко привлечь к себе внимание. Только вот какого рода будет это внимание, чем оно может обернуться и стоит ли того?