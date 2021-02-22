«Если у тебя есть брат, ты будешь драться». Лучшие дуэты в истории ММА

В 2021 году в смешанных единоборствах о себе могут заявить сразу несколько братьев известных спортсменов. В одном лишь Bellator дебютируют Усман Нурмагомедов и Хасан Магомедшарипов, там же попробует продолжить восхождение брат бывшего претендента на временный титул чемпиона UFC Кевина Ли – Кит Ли. Непосредственно в UFC будут и дальше биться Умар и Абубакар Нурмагомедовы. Возможно, кто-то из этих ребят повторит достижение своих знаменитых братьев. Как бы то ни было, всё это отличный повод вспомнить лучших братьев в истории смешанных единоборств.

Братья Емельяненко

Очевидно, что одними из лучших дуэтов братьев в истории ММА можно смело называть Фёдора и Александра Емельяненко. Объяснить это можно легко. Достаточно того, что большинство экспертов по-прежнему считают Фёдора лучшим бойцом за всю историю существования смешанных единоборств. Практически на протяжении всего первого десятилетия XXI столетия уроженца Луганской области признавали лучшим бойцом мира все ведущие организации мира. С 2001 по 2009 годы он завоевал 27 побед кряду, доминировал в сильнейшей на тот момент лиге PRIDE и прошёл таких соперников, как Антониу Ногейра, Гарри Гудридж, Кевин Рендлман, Мирко Крокоп, Андрей Орловский и многих других.

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Второе десятилетие в XXI веке для Последнего Императора уже не было таким успешным. Тем не менее, он и сейчас, в свои 44 года продолжает биться в Bellator и является одной из живых легенд промоушена, а дело его продолжает процветать в большой команде Fedor Team.

Что касается Александра Емельяненко, то он, к сожалению, не добился тех успехов, что и брат. Но по мнению многих экспертов, в том числе, известного промоутера Вадима Финкельштейна, именно Сашу отличал больший талант. Но известные проблемы с законом и режимом значительно затормозили развитие карьеры Емельяненко-младшего. Серьёзных титулов он так и не завоевал, хотя победа над тем же Сергеем Харитоновым в лиге PRIDE для многих российских болельщиков навсегда останется классикой ММА.

Последний раз Александр дрался в июле 2020 года. Тогда он досрочно проиграл Магомеду Исмаилову. С тех пор информации из лагеря бойца практически нет. А недавно Михаил Кокляев намекнул, что у Емельяненко-младшего то ли проблемы с режимом, то ли со здоровьем в целом. Как бы то ни было, дуэт братьев, прославивших белгородский Старый Оскол, совершенно точно войдет в историю.

Как известно, сейчас братья Емельяненко не общаются и конца их конфликту пока не видно. Что же, остаётся надеяться, что здравый смысл когда-то возобладает и они пойдут на мировую.

Братское сердце. Кличко и другие семьи, поработившие бокс в разное время Великие украинцы — не единственные братья, которым удалось на пару стать звёздами боевого спорта. Правда, хватает и менее удачных примеров.

Братья Диасы

Ник и Нэйт Диасы – культовые для UFC братья. Оба в своё время бились с практически лучшими бойцами мира вне зависимости от весовой категории и делали это очень неплохо. Пик успехов Ника Диаса пришёлся ещё на расцвет лиги Strikeforce, где Ник владел титулом в полусреднем весе и не без успеха его защищал. После он перебрался в UFC. Под крылом Даны Уайта он провёл четыре встречи, но все они едва не были топовыми. Сначала он победил экс-чемпиона лиги Би Джей Пенна, закатив с ним классную схватку. Потом в бою за титул временного чемпиона уступил Карлосу Кондиту, а потом встретился и с легендарным Жоржем Сен-Пьером. С канадцем у Ника, как почти со всеми соперниками, были непростые отношения, но победить его он не сумел.

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После этого Диас провёл ещё одну топ-схватку, проиграв Андерсону Силве. Позже бой был признаннесостоявшимся, так как оба спортсмена провалили допинг-тесты. То было последнее выступление Ника.

Что касается Нэйта, то он в UFC добился гораздо большего. Наибольшую славу ему принесла знаменитая победа над пиковым Конором Макгрегором, а также реванш с ирландцем, в котором Диас проиграл достаточно спорно. После той осечки Ник не дрался три года, но в 2010 провёл сразу две схватки – сначала он победил Энтони Петтиса, а затем уступил Хорхе Масвидалю.

Сейчас в СМИ периодически появляются слухи о том, что Диасы вернутся в UFC, но с каждым днём поверить в это всё труднее. Но, даже если они и не возобновят карьеру, свой след в истории они оставили, причём не только победами над лучшими, но и массой эксцентричных выходок. Чего только стоят конфликт с командой Хабиба и систематические оскорбления в адрес большинства оппонентов.

Братья Фрейре

Патрисиу и Патрики Фрейре, известный по прозвищу «Питбуль», долгое время являлись одним из главных активов Bellator. Первым здесь выступил Патрисиу. Случилось это в уже далёком 2010 году. С тех пор он провел в промоушене 23 поединка, победив в 19 из них. Фрейре является чемпионом организации в двух весовых категориях и убеждает себя, что именно он является лучшим бойцом мира, как в полулёгком, так и лёгком весе. Именно Фрейре свергнул с престола лёгкого дивизиона Майкла Чендлера, который уже высоко котируется в UFC. Так что, возможно, Патрисиу немного и преувеличивает свои возможности. Но то, что он топ-боец своего времени – факт.

У его брата Патрике всё не так радужно. В Bellator он дрался с 2011 года. Здесь он был на хорошем счету, оспаривал титул, бился с Майклом Чендлером (дважды) и Эдди Альваресом. Но главную вершину так и не взял. В итоге, в 2019 году он перебрался в японский RIZIN. Тут он выступал в Гран-при лёгкого веса. До финала Патрики добрался более чем уверенно. Но в решающем бою проиграл азербайджанцу Тофику Мусаеву. Ожидается, что скоро бразилец снова вернётся в родной для себя Bellator.

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Братья Петтисы

Думается, что эти ребята также не нуждаются в представлениях. Не будет преувеличением, что Энтони, благодаря своему «шоутайм-удару» уже легенда UFC. Петтис-старший провёл блестящую карьеру в UFC. Придя в лигу в конце 2011 года, он уже в 2013 завоевал титул в лёгком весе. Да, удерживать его долго не получилось. Но, невзирая на это, Петтис всегда продолжал оставаться одним из опаснейших и ярчайших бойцов лиги. В 2020 году он провёл в UFC три поединка, победив в двух последних из них, Петтис покинул организацию. Наверное, это было верным решением — уйти из UFC на победной ноте. В 2021 году Энтони будет биться в PFL и, чем чёрт не шутит, может станет чемпионом и там. Ну а после PFL, наверное, последует завершение карьеры.

Что касается его младшего брата Серхио, то его история пока только начинается. 27-летний парень раньше также выступал в UFC. Здесь он одержал 9 побед в 14 встречах. Его жертвами стали такие противники, как Джозеф Бенавидес и Брендон Морено, да и с Сехудо он не был безнадёжен. Тем не менее, после победы над Тайсоном Немом в 2019 году он расстался с UFC. С 2020 года Серхио дерётся в Bellator и пока только побеждает. В мае 2021 года его ждёт титульная встреча в легчайшем весе с Хуаном Арчулетой. Так что, возможно, уже весной коллекция трофеев в семействе Петтисов станет ещё богаче.

Сёстры Шевченко

Спросите, что здесь делают сёстры? Составить отдельный рейтинг для сестёр просто не представляется возможным, но и совсем проигнорировать их нельзя, ведь как минимум одна из девушек уже застолбила за собой звание одной из лучших спортсменок последних лет. Речь, конечно, о Валентине. Уроженка Киргизии тотально доминирует в своей весовой категории. Пуля уже четырежды защитила титул в наилегчайшем весе, полностью зачисти дивизион. Да и два поражения, которые потерпела Валентина в UFC от Аманды Нуньес, весьма спорны. Так что, если её реванш с бразильянкой когда-либо состоится и завершится для Шевченко победно, её можно будет смело называть одной из величайших девушек-бойцов в истории.

Фото: Mike Roach/Getty Images

Что касается Антонины, то она, как и Валентина, добилась многого на любительском уровне, а также в кикбоксинге и муай-тай. Звание чемпионки мира по муай-тай уже позволяет включить её в когорту лучших. Но вот в UFC её путь только начинается. Посмотрим, успеет ли она проявить себя на топ-уровне. Как бы то ни было, этот дуэт сестёр всегда привлекает к себе огромное внимание.

Заключение

«Если у тебя есть брат, ты будешь драться». Красивая, но достаточно спорная цитата вокалиста культовой британской рок-группы «Оазиз» Лиама Галлахера, который, таким образом, намекал на то, что отношения в семье – тема всегда противоречивая.

Сложно сказать, является ли утверждение музыканта подходящим для героев нашего рейтинга. Всё же тяжело представить, как тот же Хабиб или Фёдор в подростковом возрасте могли поколачивать своих младших братьев вне тренировочного процесса. Совершенно точно можно говорить лишь то, что зачастую младшие всегда тянутся за старшими. Так что во многом за будущих потенциальных звёзд Bellator и UFC мы должны благодарить всё тех же Хабиба, Забита и других. Возможно, скоро звёздные братские дуэты Емельяненко и Диасов затмит достойная смена.