Русский чемпион объяснил, почему никогда не станет чиновником и чем молодым спортсменам мешают дорогие авто.

«Я с народом!» Из деревни до титула UFC». Ламповый фильм о становлении Петра Яна

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится одно из самых ожидаемых событий года – турнир UFC 259. В ночь на воскресенье в октагон UFC APEX Arena выйду сразу 4 действующих чемпиона лиги: Ян Блахович (полутяжёлый вес), Исраэль Адесанья (средний вес), Аманда Нуньес (чемпионка в двух дивизионах) и российский боец Пётр Ян. Кард турнира буквально переполнен интереснейшими противостояниями, но нас в первую очередь интересует парень из Дудинки.

UFC 259: Пётр Ян — Стерлинг. Пацан из деревни впервые защищает титул! LIVE! Умопомрачительный кард, включающий 3 титульных поединка и долгожданное возвращение Ислама Махачева. Все подробности — на «Чемпионате».

Для Немилосердного (именно такое прозвище он заработал в мире ММА) поединок против американца Алджэмейна Стерлинга, которого считают стилистически самым неудобным для Петра, станет первой защитой пояса в UFC. Завоевал Пётр чемпионство в июле 2020 года, когда в непростом и захватывающем поединке сумел нокаутировать двукратного чемпиона UFC в полулёгком весе Жозе Алду, который в своё время носил звание лучшего бойца вне весовых категорий.

«Россия, это для тебя!» Пётр Ян – новый чемпион UFC в легчайшем весе! Видео Хроника исторического поединка.

Бойцовский клуб «Архангел Михаил» и RCC TV подготовили к этому значимому событию фильм о Петре Яне и его пути к вершине. Получилось очень лампово. Вы увидите место, где начинал серьёзные тренировки Пётр, узнаете, почему он никогда не сможет стать чиновником, а также услышите мнение чемпиона о том, почему максимального успеха добиваются только голодные бойцы.

Желаем вам приятного просмотра, а Петру – успешной защиты!