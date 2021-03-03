«Я с народом!» Из деревни до титула UFC». Ламповый фильм о становлении Петра Яна

7 марта 2021 года в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится одно из самых ожидаемых событий года – турнир UFC 259. В ночь на воскресенье в октагон UFC APEX Arena выйду сразу 4 действующих чемпиона лиги: Ян Блахович (полутяжёлый вес), Исраэль Адесанья (средний вес), Аманда Нуньес (чемпионка в двух дивизионах) и российский боец Пётр Ян. Кард турнира буквально переполнен интереснейшими противостояниями, но нас в первую очередь интересует парень из Дудинки.
Для Немилосердного (именно такое прозвище он заработал в мире ММА) поединок против американца Алджэмейна Стерлинга, которого считают стилистически самым неудобным для Петра, станет первой защитой пояса в UFC. Завоевал Пётр чемпионство в июле 2020 года, когда в непростом и захватывающем поединке сумел нокаутировать двукратного чемпиона UFC в полулёгком весе Жозе Алду, который в своё время носил звание лучшего бойца вне весовых категорий.
Бойцовский клуб «Архангел Михаил» и RCC TV подготовили к этому значимому событию фильм о Петре Яне и его пути к вершине. Получилось очень лампово. Вы увидите место, где начинал серьёзные тренировки Пётр, узнаете, почему он никогда не сможет стать чиновником, а также услышите мнение чемпиона о том, почему максимального успеха добиваются только голодные бойцы.
Желаем вам приятного просмотра, а Петру – успешной защиты!
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