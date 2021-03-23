Стать миллионером, проиграв первый бой в карьере. Любопытные факты о Поветкине. Видео

27 марта временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин

проведёт реванш с Диллианом Уайтом. Схватка пройдёт в Гибралтаре, куда Витязь со своей

командой уже отбыл. Британец, невзирая на сокрушительное поражение нокаутом в первой

схватке с Александром, бравирует и грозится легко победить ветерана профессионального бокса.

Александр на эти выпады особо не реагирует, и это никого не удивляет. В целом, за годы карьеры

он никогда не слыл скандалистом. Напротив, кто-то даже указывал, что Поветкин очень не

медийный и раскручивать себя не умеет. Кому-то россиянин кажется даже скучным. Но на самом

деле в биографии боксёра столько занимательных фактов, что позавидовать может и сам

говорливый Уайт. Собрали для вас самые интересные из них.

Бой Поветкин — Уайт 2. Летом Витязь нокаутировал британца, надо повторить! LIVE! Всё самое интересное о важнейшем для Александра поединке — в онлайн-трансляции «Чемпионата».

Поветкин учился в ПТУ на водителя-автослесаря

Юность будущего чемпиона пришлась на сложные 90-е годы, когда далеко не каждый мог

позволить себе учёбу в университете. Та же история произошла и с Поветкиным. Получив среднее образование, Александр подался в ПТУ, где выучился на водителя-автослесаря. Заработанные деньги он тратил на участие в соревнованиях, добираться на которые нередко приходилось, рассчитывая только на себя.

Фото: instagram.com/povetkinalexandr

Талисман – слиток золота 999-й пробы

В 1998 году Александр завоевал победу на престижном турнире в Красноярске. В качестве

награды он получил $ 4,5 тыс., а также 50-граммовый слиток золота 999-й пробы, по словам

Александра, этот кусочек золота является для него талисманом. В целом, это был едва ли не

первый серьёзный гонорар в жизни 19-летнего парня.

К слову, если ориентироваться на среднерыночные цены, стоимость талисмана Поветкина сейчас составляет приблизительно 240 тыс.

Поветкин – единственный российский Олимпийский чемпион-супертяж

2003 год в карьере Александра стал по-настоящему прорывным. Тогда он завоевал золото чемпионата мира в Таиланде, так что было очевидно, что на Олимпиаду в Афинах в 2004 году

также поедет он. В Греции Поветкину пришлось нелегко. За место в финале он дрался с топ-

итальянцем Роберто Камарелле, которого всё же сумел одолеть (впоследствии тот выиграет

Олимпиаду в Пекине). Но в финале Александру биться не довелось. Его противник из Египта с

громким именем Мохаммед Али вынужден был сняться из-за травмы руки. Интересно, что в

прошлом боксёры уже бились, и россиянин уверенно побеждал Али. Впоследствии Витязь

признавался, что такое завоевание медали немного расстраивало, потому что получить её

хотелось непосредственно в бою.

Александр Поветкин – язычник

В одном из своих интервью боксёр открыто назвал себя язычником. К древнерусским корням его потянуло в 2004 году, причём случилось это неожиданно. По его словам, однажды, проснувшись, он включил телевизор и увидел мультфильм «Детство Ратибора», который его заинтересовал. С этого и началось погружение боксёра в языческую культуру. Поветкин долго изучал различные источники, общался со специалистами и пришёл к тому, что убеждения жителей древней Руси ему ближе, чем христианство.

Фото: instagram.com/povetkinalexandr

Поветкин не носит крестик

Переход в язычество привёл к тому, что Александр не носит православный крестик. Вместо этого он надевает на шею секиру Перуна. Кроме того, ряд своих татуировок он также объясняет увлечением язычеством. По его словам, это своеобразные обереги.

Александр – сержант запаса ВДВ

Боксёр является сержантом запаса Воздушно-десантных-войск. При этом, что интересно, он

никогда не служил в армии. Александр рассказывал, что вручение звания – инициатива самих десантников, к которым он испытывает огромное уважение. В целом же, нельзя сказать, что Поветкин совсем уж далёк от того, с чем обычно ассоциируют ВДВ. По крайней мере, он

прекрасно знает, что такое тяжёлый физический труд, и, кроме того, на его счету более 10

прыжков с парашютом.

Миллионером стал после первого поражения в карьере

В 2013 году Александр Поветкин провёл самый большой бой в карьере. Тогда он встретился с

чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Владимиром Кличко. Победить на глазах

переполненной московской арены не получилось. Как бы то ни было, бой с украинцем стал для

Александра знаковым. После промоутерских торгов и подписания контракта стало ясно, что при любом исходе встречи сторона россиянина получит $ 5,8 млн гонорара. Конечно, не вся эта сумма полагалась исключительно боксёру, но именно в той встрече Поветкин заработал первый

миллион.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

У Поветкина есть брат, прославившийся выкриками на поединке Александра с Кличко

У Александра Поветкина есть брат – Владимир. Когда-то он тоже пробовал себя в профессиональном боксе, ещё в те времена, когда Витязь сотрудничал с немецкими промоутерами. Владимиру даже сумели набить статистику – 6-0, но при этом у его противников на всех насчитывалось аж две победы, так что говорить о перспективности брата было бессмысленно. С боксом он завязал.

А больше всего прославился криками на поединке Александра с Владимиром Кличко. Тогда он так переживал за брата, что, находясь почти подле оператора, постоянно кричал: «Саня, бей, не слушай судью! Бей петуха, Саня». Во время

трансляции всё это выглядело комично. По сведениям многих источников, автором знаменитой фразы стал именно Владимир. Но Александр это отрицает и говорит, что во время боя и вовсе ничего подобного не слышал.

У России есть чемпион мира в супертяжёлом весе! Поветкин победил в стиле Рокки Бальбоа Витязь побывал в двух нокдаунах, но сумел вернуться и красиво победить.

Поветкин бил четырёх чемпионов мира

За годы профессиональной карьеры Александр дрался не с одним чемпионом. И свои два

поражения он потерпел именно от чемпионов – Владимира Кличко и Энтони Джошуа. Но, кроме

этого, он бил четырёх обладателей титула. На его счету победы над Крисом Бёрдом, Русланом

Чагаевым (обидчиком Николая Валуева), Хасимом Рахманом и Марко Хуком. Последний владел

титулами в первом тяжёлом весе, а в супертяжёлый вес поднимался ради схватки с Александром.

Диллиан Уайт — Александр Поветкин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Персонаж Поветкина присутствует в игре «eSports Boxing Club»

Сейчас уже трудно поверить, но, когда Александр только начинал карьеру, компьютерные

спортивные игры ещё не были настолько популярны и не вошли в жизнь так массово, как сейчас.

Теперь же в них играют от мала до велика. Персонаж Поветкина присутствует в «eSports Boxing Club». Так что при желании можно почувствовать себя в «шкуре» Александра.