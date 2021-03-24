Ветром сдуло? Исход боя решил удар-фантом Митриона — попадание, которое не все заметили

Чуть больше недели остаётся до первого в 2021 году турнира Bellator. 2 апреля на «Монахан Сан Арене», расположенной в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), состоится 255-й номерной турнир лиги. Главным событием ивента станет второй полуфинал Гран-при в полулёгком весе. В октагоне сойдутся Патрисиу Питбуль Фрейре и Эммануэль Санчес. Бойцы решат, кто из них сразится за $ 1 млн с непобеждённым проспектом Эй Джеем Макки.
Основной кард организаторы подкрепили 42-летним ветераном ММА Мэттом Митрионом, оппозицию которому составит Тайрон Форчун. Тупица — настоящая легенда ММА, этот атлет умудрился сделать две спортивные карьеры. До 2008 года Мэтт играл в американский футбол, а уже год спустя подписался в UFC. В 2016 году ему сделали щедрое предложение руководители Bellator, и Митрион перебрался под знамёна Скотта Кокера. Начал он блестяще, одержав 4 победы кряду, в том числе над Фёдором Емельяненко.
Мы же хотим вспомнить второй его поединок, в котором соперником его стал Оли Томпсон. Случилось это в июле 2016 года, спустя всего 22 дня после дебютного боя, в котором он в первом раунде нокаутировал Семанутафу. Шума вокруг этого громилы было очень много. Но и соперник достался на тот момент совсем не простой. Оли шёл на серии из пяти побед, и этот поединок был для него дебютным в Bellator.
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Мэтт всегда вспоминает этот поединок с улыбкой. «Это не было особенно похоже на поединок людей, имевших какой-то очевидный план. Мы носились по октагону, размахивали руками и просто пытались вырубить друг друга. Это было больше похоже на рок-н-ролл, чем на осмысленный поединок, в котором у каждого есть свой гейм-план. Это было весело».
Во всём этом бесшабашном действе была одна очевидная опасность для обоих бойцов. Банальная истина заключается в том, что в тяжёлом дивизионе всё может решить один удар. Так получилось и в поединке Мэтта и Оли. Причём далеко не все сразу поняли, что произошло. Заканчивался второй раунд, и соперники, изрядно подуставшие, толкались у сетки. Митрион вяло постукивал по корпусу соперника, а затем разорвал клинч.
Как человек дисциплинированный, он выбросил привычную уже для него двоечку. Размашистый и авантюрный левый боковой улетел в стратосферу, здоровяк переложил вес тела на правую ногу и дисциплинированно (как учил тренер) запустил правую. И надо же такому случиться, что перчатка тоненьким касанием прошлась по челюсти Томпсона. Мэтт даже не сразу понял, что соперник плывёт, но когда увидел трясущиеся колени, бросился добивать.
Да и по телекартинке это было неочевидно. Сложилось впечатление, что Оли буквально воздушным потоком вырубило, от летящего кулака. Удар-фантом, от которого соперника сдуло. Болельщики сообразили, что дело пахнет керосином, погнали бывшего футболиста вперёд и уже через 3 секунды праздновали вместе с ним победу. Лишь на втором повторе можно было отчётливо разглядеть, что контакт кулака с подбородком был. Следующим соперником Мэтта стал Фёдор. Грустный итог того поединка мы все помним.
Ну а последнюю победу на данный момент Митрион одержал над Нельсоном. После этого последовали 3 поражения и одна дисквалификация за удар в пах. Случилось это в первом поединке с Харитоновым. Сергей восстановился и в повторной встрече нокаутировал Тупицу. Мэтт не любит доводить бои до судейского решения (всего 4 из 21 поединка), а потому мы вправе ожидать, что и на первом турнире Bellator в сезоне он покажет зрелищный бой. Может, и победит… Кулаки у него всё ещё тяжёлые.
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