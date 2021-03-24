Ветром сдуло? Исход боя решил удар-фантом Митриона — попадание, которое не все заметили

Чуть больше недели остаётся до первого в 2021 году турнира Bellator. 2 апреля на «Монахан Сан Арене», расположенной в Анкасвилле (штат Коннектикут, США), состоится 255-й номерной турнир лиги. Главным событием ивента станет второй полуфинал Гран-при в полулёгком весе. В октагоне сойдутся Патрисиу Питбуль Фрейре и Эммануэль Санчес. Бойцы решат, кто из них сразится за $ 1 млн с непобеждённым проспектом Эй Джеем Макки.

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Основной кард организаторы подкрепили 42-летним ветераном ММА Мэттом Митрионом, оппозицию которому составит Тайрон Форчун. Тупица — настоящая легенда ММА, этот атлет умудрился сделать две спортивные карьеры. До 2008 года Мэтт играл в американский футбол, а уже год спустя подписался в UFC. В 2016 году ему сделали щедрое предложение руководители Bellator, и Митрион перебрался под знамёна Скотта Кокера. Начал он блестяще, одержав 4 победы кряду, в том числе над Фёдором Емельяненко.

Мы же хотим вспомнить второй его поединок, в котором соперником его стал Оли Томпсон. Случилось это в июле 2016 года, спустя всего 22 дня после дебютного боя, в котором он в первом раунде нокаутировал Семанутафу. Шума вокруг этого громилы было очень много. Но и соперник достался на тот момент совсем не простой. Оли шёл на серии из пяти побед, и этот поединок был для него дебютным в Bellator.

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Мэтт всегда вспоминает этот поединок с улыбкой. «Это не было особенно похоже на поединок людей, имевших какой-то очевидный план. Мы носились по октагону, размахивали руками и просто пытались вырубить друг друга. Это было больше похоже на рок-н-ролл, чем на осмысленный поединок, в котором у каждого есть свой гейм-план. Это было весело».

Во всём этом бесшабашном действе была одна очевидная опасность для обоих бойцов. Банальная истина заключается в том, что в тяжёлом дивизионе всё может решить один удар. Так получилось и в поединке Мэтта и Оли. Причём далеко не все сразу поняли, что произошло. Заканчивался второй раунд, и соперники, изрядно подуставшие, толкались у сетки. Митрион вяло постукивал по корпусу соперника, а затем разорвал клинч.

Как человек дисциплинированный, он выбросил привычную уже для него двоечку. Размашистый и авантюрный левый боковой улетел в стратосферу, здоровяк переложил вес тела на правую ногу и дисциплинированно (как учил тренер) запустил правую. И надо же такому случиться, что перчатка тоненьким касанием прошлась по челюсти Томпсона. Мэтт даже не сразу понял, что соперник плывёт, но когда увидел трясущиеся колени, бросился добивать.

42 года Тупице не помеха. Митрион выходит против 30-летнего топ-проспекта Bellator Мэтт идёт на худшей серии в карьере. Докажет ли, что его года — богатство, а не приговор карьере?

Да и по телекартинке это было неочевидно. Сложилось впечатление, что Оли буквально воздушным потоком вырубило, от летящего кулака. Удар-фантом, от которого соперника сдуло. Болельщики сообразили, что дело пахнет керосином, погнали бывшего футболиста вперёд и уже через 3 секунды праздновали вместе с ним победу. Лишь на втором повторе можно было отчётливо разглядеть, что контакт кулака с подбородком был. Следующим соперником Мэтта стал Фёдор. Грустный итог того поединка мы все помним.

Ну а последнюю победу на данный момент Митрион одержал над Нельсоном. После этого последовали 3 поражения и одна дисквалификация за удар в пах. Случилось это в первом поединке с Харитоновым. Сергей восстановился и в повторной встрече нокаутировал Тупицу. Мэтт не любит доводить бои до судейского решения (всего 4 из 21 поединка), а потому мы вправе ожидать, что и на первом турнире Bellator в сезоне он покажет зрелищный бой. Может, и победит… Кулаки у него всё ещё тяжёлые.