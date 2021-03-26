Уральский Халк выбил из Гугова победу. В АСА новый «папа»?

В Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» проходит турнир ACA 120. Не меньше, чем титульные поединки в легчайшем и лёгком дивизионах, публику волновал второй бой Ивана Штыркова в лиге. Уральский Халк быстро набрал популярность и приобрёл новых фанатов после своего дебютного поединка в АСА против Магомеда Исмаилова. Несмотря на то что Лысому Хищнику он тогда проиграл, его достойный уровень подготовки отметили и зрители, и эксперты, и сам Мага.

Это вам не Емельяненко отлупить! Мага так и не смог нокаутировать Штыркова. Видео Лысый Хищник давно не испытывал столько проблем. Уральский Халк умеет удивлять.

После боя с Исмаиловым Штырков неоднократно признавался, что это событие поделило его карьеру и жизнь на «до» и «после». Подписав в феврале контракт с АСА на несколько поединков, боец обещал показать всем усовершенствованного и нереально замотивированного Ивана Штыркова. И вот Уральскому Халку назначили новый бой, а в соперники дали 30-летнего бойца из Баксана Мурата Гугова. Зрителям и экспертам не терпелось увидеть результат и понять, ответил ли за свои слова Штырков.

«Меня раньше называли домашним чемпионом». Штырков вышел из зоны комфорта Поединок с Исмаиловым поделил карьеру Ивана на до и после. Теперь боец намерен завоевать пояс АСА – и не один.

Хейтерам сегодня решительно нечего было сказать. Иван отлично смотрелся во всех аспектах боя. С первых же минут поединка он работал первым номером, менял стойки, выбрасывал самые разнообразные удары и руками, и ногами. А главное – попадал. Попытки Гугова затянуть Уральского Халка в партер заканчивались неудачно: Штырков прекрасно защищался от тейкдаунов, а если перевод и удавался, Иван моментально вставал. Мурату удавалось лишь периодически контролировать Штыркова у сетки.

Права на видео принадлежат ACA. Ролик можно посмотреть на странице aca_mma в «Инстаграме».

Несколько раз парни устраивали яркие размены, где преимущество было за Уральским Халком. Его плотные попадания замедлили Гугова, который явно не ожидал такого напора и решил искать спасения в борьбе. Забавно, что последнее слово в партере всё-таки осталось за Штырковым. За 30 секунд до конца боя он провёл великолепный тейкдаун, а после обрушил на соперника град ударов. Итог – победа Ивана Штыркова раздельным решением судей.

«Я понял, кто сейчас забирает эту минуту, тот и «папа». Это тот случай, о котором я говорил перед боем. Когда ребята, у которых нет медиаимëн, могут устроить любому прокачанному хайповому бойцу такую мясорубку, что мало не покажется», – сказал Уральский Халк после поединка. Тем не менее Ивану удалось сдержать своё слово и выйти из этой мясорубки победителем. Штырков провёл отличную работу. Если Иван продолжит в том же духе, не за горами и бой за титул. А о своём желании побороться за пояс АСА боец уже говорил.