«После ужина с Даной почувствовал грусть». Теперь Хабиб работает на чемпионство братьев

В ночь на 28 марта 2021 года по московскому времени в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир UFC 260. Главным событием на арене «UFC APEX» станет бой-реванш Миочич — Нганну. Накануне состоялась процедура взвешивания и стердауны между участниками ивента. Экс-чемпион лиги в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов уже в качестве эксперта принял участие в эфире UFC Fight Pass вместе с Даниэлем Кормье и Алджэмейном Стерлингом.

Наконец Орлу перестали задавать вопросы о возвращении в октагон, а сосредоточились на его экспертных оценках происходящего вокруг. Но начался эфир с подарка, который Хабиб вручил своему другу Ди Си. Это была золотая медаль с пятью звёздами, которых легенда ММА удостоилась в игре UFC 4. Даниэль был счастлив, а Хабиб поведал о совместных с ним тренировках.

— Мы тренировались с ним бок о бок долгие годы — с 2012. И это было с одной стороны весело, но, с другой стороны, очень тяжело. Знаете, он весёлый, любит пошутить. Но когда приходит время, он умеет собраться и приступить к тяжёлой работе. Бывало так, что мы все заканчивали спарринги, а он говорил нам: «Сегодня в семь все собираемся здесь, не опаздывайте». И я понимал, что вечером меня ждёт час очень тяжёлой работы. Поэтому, с одной стороны, это было весело и он постоянно шутил, но когда приходило время работать, он просто убивал всех в зале тяжёлым трудом.

«Ты вышел из моих больших ирландских яиц». Конор напомнил Хабибу, кто сделал его звездой Не удержался от троллинга и экс-чемпион UFC Джон Джонс. Костлявого Хабиб сдвинул из топа рейтинга лучших из лучших.

Что мотивирует Хабиба после отставки

— Честно говоря, сегодня я всю ночь не спал, потому что помогал сделать вес своему брату. Мой кузен бьётся на этих выходных. И… и если мы говорим о выходе в октагон, то меня ничего не мотивирует. Но у меня есть очень много близких людей, которые помогли мне стать чемпионом, стать большой звездой. И сейчас они продолжают выступать. Поэтому я здесь, чтобы помогать этим ребятам, и я даю им хорошую энергию, помогаю контролировать их тренировочный лагерь. Это для меня сейчас главная мотивация.

Чего ожидать от Абубакара?

— Я никогда не видел его таким сфокусированным, как сейчас. Он хорошо сделал вес, сейчас восстанавливается. Я думаю, что сейчас он в своей лучшей форме. Это моё мнение. Я знаю его всю жизнь, мы тренируемся с самого детства. И сейчас он очень хорошо себя чувствует. Ему почти 31 год, и сейчас ментально и физически он выходит на пик. И я уверен, что мы увидим лучшее его выступление завтра.

«Мне ещё есть куда расти». Абубакар Нурмагомедов только начинает свой путь в UFC Брат Орла усердно и долго готовился ко второму поединку в лиге. Боец из Дагестана уверен, что в этот раз его работа принесёт нужные плоды.

О том, как проходили ужины с Даной Уайтом и как он сумел ему отказать

— Знаете, прежде всего я хочу сказать, что очень сложно отказать Дане Уайту. Буду честен. Иногда он приходил в хорошем настроении, был добр… Иногда же он был совсем не добр. Иногда он говорил одно, затем — другое. Но в любом случае это был настоящий честный мужской разговор между двумя настоящими мужчинами. По моим ощущениям. И в последней встрече он спросил меня: «Эй! Что будем делать?». Я сказал: «Ничего не поменялось, ничего не изменилось. По моему мнению, лёгкому дивизиону необходимо развиваться. Я не хочу сдерживать дивизион».

Я сказал, что моё решение не поменялось. И я сказал, что надеюсь, что он поймёт меня. «Эй, если кто-то просто не хочет драться. Что ты сделаешь? Как тебе такой вариант?». И Дана такой: «Мне надо позвонить». И он делает звонок: «Эй, этот бой официально в силе!». Речь шла о поединке между Чарльзом Оливейрой и Майклом Чендлером. Он ждал моего ответа, чтобы подтвердить его.

Так что я бы сказал, что это был приятный и интересный вечер для меня. Я пришёл, пообщался, а потом почувствовал какую-то грусть. Они наконец официально анонсировали, что титул в лёгком дивизионе теперь является вакантным. Я просто хочу сказать, что всем сердцем люблю соревнования, очень сильно люблю…

«Купил баранов, занимаюсь сельским хозяйством». У Хабиба и на пенсии забот хватает Нурмагомедов окончательно ушёл в новую жизнь. Сфера интересов у Орла очень широкая.

Даниэль Кормье — о Хабибе

— Я хочу рассказать немного об этом молодом человеке, — вступил в беседу Ди Си. — Тогда ещё он только был на подходе. Он был молодым парнем, который хотел стать чемпионом. Это было единственной его целью – стать чемпионом. Так что тот факт, что Хабиб Нурмагомедов уходит от этого статуса сейчас, показывает, насколько он уверен и удовлетворён своим решением. Потому что долгие годы он хотел только этого — стать чемпионом. Я помню, что когда он только пришёл в АК, у него был простой телефон и он почти не говорил на английском.

И он постоянно включал мне, как Брюс Баффер представляет его на дебюте с UFC. И кричал: «Дагестанский Орёл!» Потому что раньше у него был такой никнейм. Он включал это каждый день в зале, и говорил: «Ди Си, однажды я стану непобеждённым, неоспоримым чемпионом, и заработаю кучу денег!» Мы говорили: «Да ты с ума сошёл!». Но сейчас ты всего этого добился, и мы невероятно гордимся тобой. И сейчас, когда ты уходишь, я знаю, насколько ты уверен в своём решении. Потому что это всё, чего он хотел, – стать чемпионом.

«Он 100% официально на пенсии». Президент UFC сообщил, что Хабиб не вернётся Нурмагомедов сравнил время карьеры бойца в лиге Даны Уайта с 8-летним сроком в тюрьме.

Кто следующий лучший легковес в UFC?

— Хотя сейчас люди и говорят о Чендлере, Оливейре и Дастине, Коноре и Гейджи, но… По моему мнению, в конце этого года или в начале следующего лучшим будет Ислам Махачев, — Хабиб уже не в первый раз настаивает на этом. — Возможно, люди думают, что я просто продвигаю его, но нет, я просто знаю, насколько хорош этот парень. И всё, кто когда-то сталкивались с ним в октагоне, зале, в спаррингах или на матах, они знают это. Вы можете поговорить со многими бойцами UFC, спросите Леона Эдвардса или Камару Усмана, это полусредневесы. Спросите Ди Си или меня. Все, кто когда-либо соревновались с ним, знают, что если не будет каких-то проблем, то в 2020 году Ислам будет лучшим легковесом в мире.

Видите ли себя тренером, который работает с ребятами из боя в бой?

— Нет, я вижу себя не совсем тренером. У нас есть главный тренер – Хавьер Мендес. Я буду помогать ему в работе с моими ребятами, с его ребятами. Когда я здесь, а я здесь уже месяц, я помогаю своим братьям, множеству других ребят. Мы вместе с ними тренируемся. Я люблю помогать. У меня есть большие знания в этом спорте, и я хочу поделиться ими с молодыми львами. Я хочу помочь им. Я продолжаю спарринговаться каждый день. Что? Тренер говорит, что я по-прежнему не отдаю им раунды? Нет, сейчас уже отдаю (улыбается). Это очень полезно в ментальном плане. Так что иногда я отдаю раунды.