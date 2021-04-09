У Бейдера вопросы к Мачиде и Немкову. Американец костьми ляжет, но доберётся до Вадима!

В ночь с 9 на 10 апреля мск в главном бою турнира Bellator 256 в рамках четвертьфинала Гран-при полутяжёлого веса сразятся экс-чемпион дивизиона и чемпион в тяжёлом весе Bellator Райан Бейдер и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Лиоту Мачида. Поединок пройдёт на «Мохеган Сан Арене» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Победитель сразится с победителем пары Кори Андерсон – Довлетджан Ягшимурадов в полуфинале Гран-при – их бой пройдёт 16 апреля.
Когда бой Райан Бейдер – Лиоту Мачида
Начало боя – не ранее 6:00 мск 10 апреля. Бойцы уже встречались в UFC в 2012 году. Тогда Мачида нокаутировал Бейдера во втором раунде. В этот раз Бейдер попытается сравнять счёт. К тому же он осознал свою ошибку в первом поединке и сделал нужные выводы.
«Лично мне этот бой поможет понять, насколько я вырос как боец. В первом поединке я боролся неплохо, у меня был хороший удар, но я понятия не имел, как работать ногами. Я немного потерялся в этом смысле», — приводит слова Бейдера MMAJunkie.
Но в социальных сетях, да и после проигранного Вадиму Немкову боя, американец грезил только одной мыслью — добраться до ученика Фёдора и вернуть себе пояс. Миллион долларов будет шикарным бонусом, но… Главное, костьми лечь и отнять пояс у россиянина!
Кроме того, в предварительном карде турнира выступит непобеждённая россиянка Диана Авсарагова. Ей предстоит биться с американкой Тарой Графф.
Полный кард турнира Bellator 256
Основной кард
• Райан Бейдер — Лиоту Мачида
• Лиз Кармуш — Ванесса Порту
• Джереми Кеннеди — Адам Борич
• Кэт Зингано — Оливия Паркер
• Гоити Ямаучи — Дэн Морет
Предварительный кард
• Далтон Роста — Тони Джонсон
• Талита Ногейра — Джессика Борга
• Касс Белл — Хорнел Луго
• Коди Лоу — Натан Гариб
• Джейлон Бейтс — Джеффри Глосснер
• Дун Найноа — Исайя Уильям
• Диана Авсарагова — Тара Графф
• Джон Доума — Уилл Смит
Форма Райана Бейдера и Лиоту Мачиды
Чемпион в тяжёлом весе проходил подготовку под руководством своего тренера Яира Лоренсо. «Выйду в клетку через две недели. Провёл отличные последние спарринги 5 раундов по 6 минут. Никогда не чувствовал себя так хорошо. Время заявить о себе в первом раунде этого Гран-при», – написал Бейдер в своём «инстаграме».
Кроме того, Бейдер считает, что обладает определёнными опытом и знаниями перед участием в турнире. «Я уже принимал участие в одном Гран-при, знаю всю эту атмосферу, и мне будет проще. Выиграв Гран-при в тяжёлом весе, я вижу пути к победе в полутяжёлом дивизионе», – сказал Бейдер в интервью Bellator.
Мачида для подготовки даже оборудовал зал у себя дома. «С тех пор как началась пандемия, я приспособился работать дома. Этот зал выглядит немного по-другому, но это моё рабочее место», – поделился Дракон в своём аккаунте в «Инстаграме».
Бойцы уже прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам американец слегка перевесил экс-чемпиона UFC. Бейдер показал на весах 92,9 кг, а вес Мачиды составил 92,8 кг.
Где смотреть онлайн-трансляцию боя Бейдер – Мачида
Трансляция главного карда начнётся в 4:00 по московскому времени и будет доступна в мультимедийном сервисе «Okko Спорт».
Результаты боя Райан Бейдер — Лиоту Мачида
Результат боя между Райаном Бейдером и Лиоту Мачидой станет известен по истечении 5 раундов. Поединок может закончиться раньше, если одному из бойцов удастся завершить бой досрочно.
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