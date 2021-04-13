«Малыхин 300 тысяч поднял на моём поединке». Титулы Бикрёва идут на пользу и его друзьям

Чемпион AMC Fight Nights Global в полусреднем весе Дмитрий Бикрёв по прозвищу Деревяшка 11 апреля в очередной раз успешно защитил свой титул. В третьем раунде он техническим нокаутом победил бойца из Казахстана Гойти Дазаева. Перед поединком фаворитом считали претендента, но Бикрёв снова доказал экспертам и зрителям, что они ошибались. В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Дмитрий рассказал, какую пользу можно извлечь из статуса вечного андердога, высказался о своём главном оппоненте Шамиле Амирове и объяснил, почему не хочет выступать за океаном.

— Буквально на днях вы защитили титул чемпиона AMC Fight Nights Global в полусреднем весе. Расскажите о своих впечатлениях.

— Счастлив очень. Сейчас уже отпустило немного, начинаются какие-то мысли по поводу того, что делать дальше, куда двигаться. Наверное, надо отдохнуть, так сказать, прийти в чувство. А сейчас пока такое состояние, немного не понимаю, что надо делать.

— Насколько сложным оказался для вас Гойти Дазаев как оппонент? Удивил ли он вас чем-то?

— Нет, не удивил. Я смотрел его бои, знал, что он из себя представляет. Да, он хороший, крепкий соперник, но не удивил. В принципе, всё, что мы готовили, то и сделали. В бою были моменты, конечно. И удар в пах в том числе. Я уже подумал, неужели будет то же самое, что и с Амировым.

— Вас не смущало, что фаворитом считали Дазаева?

— Да меня во всех боях почему-то ставят андердогом. Я уже привык к этому. Я ещё когда с Владимиром Тюриным дрался, там ставили 48 на 52, кажется, в пользу Тюрина. Поэтому ничего удивительного. Но мне даже это нравится. Ставить палки в колёса. В этот раз меня этот момент порадовал, мои друзья денег подняли очень много. Звонили после боя, скидывали скрины своих ставок. Было очень весело. Если чуть ближе меня знать и следить за мной, то грех на меня не поставить было. Толя Малыхин, всем известный мой компаньон, моё братское сердечко по команде, 300 тысяч поднял на моём поединке. Радости было полные штаны.

«Мага уже два года от меня бегает». Малыхин с нетерпением ждёт новой схватки с Исмаиловым Непобеждённый дебютант ONE Championship всегда рад побороться с друзьями, но в клетку против них не выйдет ни за какие деньги.

— Как думаете, кто станет для вас следующим соперником?

— Изначально думал, что если Амиров выиграет чудом – там был 1% вероятности, а так я на Аббасова ставил, то его бы сразу вызвал, чтобы уже эту историю неприятную закрыть. Он до сих пор что-то там думает, мнит о себе, что он чемпион, хочется просто голову оторвать за такие слова. А сейчас он просто неинтересен, он вышел и снова показал свой уровень: два раунда может работать, а потом – всё, в мешок с костями и мышцами превращается. Если разобраться, так он даже никого и не выиграл. Ни меня, ни Ясубея Эномото, и сейчас вот Аббасова тоже не победил. Если бы он тогда не нарушил правила, то всё так же закончилось бы, как с Аббасовым. Но ему повезло. А насчёт следующего соперника надо думать. Это же всё не просто так, надо, чтобы было интересно и зрителям, и мне, и моей команде. Посмотрим.

— По сути, в вашем поединке с Амировым была ситуация, схожая с той, что произошла в бою Петра Яна и Алджэмейна Стерлинга.

— Этот вопрос мне задают чаще всех. У Пети судьи сработали адекватно, правильно. Они это всё разложили и сделали то, что требовалось. А у меня какая-то непонятная ситуация. Я до сих пор её никому и никак не могу объяснить. И ещё: если взять меня, то я был готов продолжать бой. Если судьи посмотрели повтор и не увидели нарушения, то не вопрос, давайте продолжим. Лично я, когда он нанёс удар, был полностью уверен, что я был на колене. И при детальном разборе так и оказалось.

«Нет ничего более запрещённого». В США возмущены поступком Яна Но и Алджэмейн на чемпиона явно не тянет. Нелепое решение UFC после досадной ошибки Яна.

А вот Стерлинг включил актрису, ему на просторах Интернета потом дружно вручили звание обладателя «Оскара» за лучшую актёрскую игру в ММА. Стоило ли Стерлингу вручать пояс? Не знаю, всё это очень сложно. По сути, Петя нарушил правила. Я думаю, что это было непреднамеренно. Однако есть свод правил, которые надо соблюдать. Мы ведь уходим от этого понятия – «бои без правил». Мне тоже неприятно, когда говорят, что я дерусь в боях без правил. Я не дерусь в боях без правил. Я ведь не могу выйти на бой, грубо говоря, с ножом, с топором, с пистолетом, бить в пах или ещё куда-то, куда бить нельзя.

«Люди с мозгами видят разницу». Пётр Ян ищет правду, Стерлинг – дерзит в «Твиттере» Андерс критиковал неделю назад русского чемпиона, а сейчас исполнил точно такой же удар. И это сошло ему с рук!

Свою историю я даже уже не хочу вспоминать. Там очень много чего говорили. Я закрыл этот разговор по поводу моих умений, чемпион – не чемпион и так далее. Мы рот всем закрыли. Хотя и после этого находились те, кто что-то там ещё придумывал. Но я для себя этот гештальт закрыл. Именно для себя. Амиров проиграл, причём проиграл в одну калитку, и у меня лично ни одного вопроса не осталось после этих двух боёв. И мне теперь хочется чего-то на самом деле интересного.

Гойти был действительно интересным вызовом, когда он Буторина победил и интересно подал себя. Поэтому мне было интересно с ним подраться. До этого я его не знал, не следил за его карьерой. А бой с Буториным мне был интересен, хотел за Максима поболеть, переживал за него, не скрою. А тут оказалось, что Гойти у него выиграл. И он мне стал интересен. И в тот момент, когда Гойти победил Буторина, я уже начал думать, как бы я с ним подрался. И в итоге этот бой организовали.

— Как скоро вы, в принципе, готовы вернуться в октагон?

— У меня есть моя команда, Gagarin Sports Management, и мой менеджер. В плане каких-то решений, хотелок и так далее я доверяю всё ему. Например, он приходит, говорит: «Есть Гойти Дазаев, когда ты можешь с ним подраться? Может быть, в конце марта или начале апреля?» Я отвечаю, мол, давай. Просто меня спрашивает, готов или нет. Сейчас также. Мы закончили, и он посоветовал мне отдохнуть летом. Потому что он знает, что у меня очень тяжёлые сборы были. Прямо через одно место шли с самого начала.

Я даже когда перед боем интервью давал, говорил всем, что не буду хвастаться, что я в идеальной форме, что у меня всё складывается. Я отвечал, что мне достаточно тяжёлое испытание пришлось пройти, и психологически было очень тяжело. Были даже моменты в ходе подготовки, когда задавались вопросом, стоит вообще выходить на бой или нет. Об этом никто не знал, только мои близкие и моя команда. Сейчас уже можно спокойно всё оценить, отдохнуть. Тем более, у меня дочка родилась. Хотя бы месяц-два спокойно проведу, отпуск возьму, так сказать. А там уже осенью, думаю, что-то нарисуется, какое-то интересное противостояние.

— Ранее вы говорили о том, что хотели бы попробовать себя в зарубежных промоушенах, но, когда «придёт время». Это время ещё не пришло?

— Знаете, если идти в зарубежные промоушены, то хотелось бы идти за чем-то. Просто драться в прелимах после того, как здесь уже три или четыре раза дрался в главном бою вечера… Ну не тот уровень, мне кажется. Драться в России, когда зрители приходят посмотреть именно на тебя – это мне больше нравится, нежели если я приеду на пустые трибуны, подерусь с каким-то неизвестным иностранцем, а потом уйду в раздевалку и буду сидеть там и смотреть главные бои. Если будут какие-то хорошие предложения, то можно посмотреть и обсудить с командой. Да и я себя адекватно оцениваю, мне уже вот-вот будет 35, и куда-то там разгоняться, я считаю, не имеет смысла. Каждый сам выбирает, что он хочет. А делать это ради какой-то галочки и, возможно, оказаться потом у разбитого корыта – не моя тема.

— Ваше прозвище Деревяшка появилось из-за того, что вы постоянно травмировали партнёров во время спаррингов. До сих пор травмируете?

— Так получается. Жалуются, жалуются (смеётся). Но комментировать это я не могу, это они должны сказать.