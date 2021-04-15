Тимофей продолжал выживать и бороться. Но нетерпеливый судья шансов сибиряку не оставил

В ночь на 15 апреля на Singapur Indoor Stadium (Сингапур) состоялся турнир лиги ONE Championship, в главном событии которого значился финальный бой Гран-При легкого дивизиона. В поединке сошлись действующий обладатель чемпионского пояса сингапурский боец Кристиан Ли и россиянин Тимофей Настюхин.
Причём сделал это в доминирующей манере, закончив поединок эффектным нокаутом. Уроженец Новокузнецка уже совершил сенсацию, одолев в четвертьфинале экс-чемпиона Bellator и UFC Эдди Альвареса. В полуфинале Тимофей не оставил у судей сомнений в своём превосходстве над нидерланцем Питером Бюстом. Единогласное решение – лучшее тому доказательство.
Сомнений в том, что финальный поединок получится непростым, не было изначально. Никаких иллюзий, поскольку соперник – уже взошедшая и ярко сияющая звезда. 22-летний Ли – сингапурец, владеющий поясом сингапурской организации, являющийся её лицом и главным активом. И шёл парень на серии из пяти побед подряд, четыре из которых были добыты нокаутами.
«Он молодой, амбициозный и сильный боец. Разносторонне развит и хорош как в борьбе, так и в стойке, — заявил перед боем Тимофей. — Но я считаю, что это хорошее стилистическое сочетание и для меня. У меня нет ничего, кроме уважения к этому парню, но мы встретимся в клетке и посмотрим, что будет. Я готов к лучшей его версии. Я думаю, что он такой же великий боец, как я, и это будет отличный бой. Пришло мое время показать миру, что я лучший легковес».
«Тимофей всегда стремится закончить бой досрочно. Я знаю, что он не будет выбирать осторожную тактику и пытаться довести дело до судейского решения, — совершенно логично предположил действующий чемпион. Он будет стремиться оторвать мне голову, и это делает его очень опасным. Я думаю, что бой начнется активно, на раннем этапе будет очень событийным, и я собираюсь закончить поединок уже в первом раунде», — поделился своим гейм-планом Ли.
Права на видео принадлежат One Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».
И сработал, к большому нашему сожалению, план Ли. Хотя началось всё очень обнадёживающе. Из угла Тимофею подсказывали, что необходимо занять доминирующее положение и начать теснить соперника. Настюхин с задачей справлялся ровно одну минуту. Он пробил шикарный лоу-кик, провёл качественную атаку, выбросив опасную двоечку. Почувствовав, что попал по сопернику, сибиряка захлестнули эмоции и он бросился развивать успех.
А ведь Кристиан говорил до боя, что готовится именно к такому развитию событий. Чемпион встретил полетевшего на него претендента жёстким хуком в челюсть. Да так точно и акцентированно попал, что сомнений не осталось – именно эту комбинацию готовили и тщательно отрабатывали конкретно под Тимофея. И надо же такому случиться, что зашла она уже с первой же попытки. Не попади сингапурец так акцентированно, Настюхину из угла подсказали бы, откуда грозит опасность.
Но попал Ли так, как было нужно. Россиянина повело, и чемпион бросился добивать соперника. Уларов было много, какие-то попадали в голову, какие-то – в защиту. Подняться с первой попытки Тимофею не удалось, но он «отъехал» к сетке, где это было бы сделать намного проще. Ему бы ещё 2-3 секунды, чтобы дать возможность судье понять – я ещё пободаюсь! Но две опущенные на канвас руки (Тимофей уже после остановки объяснял судье, что оттолкнуться планировал и встать) дали легитимную возможность рефери остановить бой.
Тимофей поднялся мгновенно. Он не выглядел потрясённым. Точнее, он был очевидно потрясён ранним решением. В памяти сразу всплывает остановка в бою Сехудо и Круза. Там была масса претензий к арбитру, но даже Петерсон дал Доминику едва ли не в два раза больше времени на шанс выжить, хотя Генри избивал соперника прям уж совсем люто.
Понятно, что наши симпатии на стороне российского бойца. В том числе и потому, что он – отличный парень, который кровью и потом заслужил титульный шанс. В лиге он выступает с 2014 года. И мы искренне надеемся, что ему дадут ещё одну попытку, слишком много недосказанности и очень странный остался осадок. Если подходить к вопросу с точки зрения правил, у судьи были основания остановить бой.
С другой стороны, окажись в такой ситуации крепкий Ли, остановил бы Мохамед поединок на такой стадии, когда действующий чемпион продолжает контролировать своё тело и не оставляет попыток подняться на ноги? Что-то (возможно, жизненный опыт) подсказывает, что судья набрался бы терпения и дал сингапурскому парню шанс. С нашим же поступили формально по закону, но сколько уже было разговоров о том, что титульники останавливают тогда, когда очевидно нет шансов.
И тот факт, что перед рефери стоял откровенно недоумевающий Тимофей, с чистыми, а не мутными глазами и сохраняя координацию объяснял, что так поступать было нельзя. Другого шанса у Настюхина может не быть, зачем же было лишать его пусть призрачной, но надежды? Ли с победой, Тимофею – набраться терпения и ждать нового шанса.
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