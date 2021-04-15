Тимофей продолжал выживать и бороться. Но нетерпеливый судья шансов сибиряку не оставил

В ночь на 15 апреля на Singapur Indoor Stadium (Сингапур) состоялся турнир лиги ONE Championship, в главном событии которого значился финальный бой Гран-При легкого дивизиона. В поединке сошлись действующий обладатель чемпионского пояса сингапурский боец Кристиан Ли и россиянин Тимофей Настюхин.

Причём сделал это в доминирующей манере, закончив поединок эффектным нокаутом. Уроженец Новокузнецка уже совершил сенсацию, одолев в четвертьфинале экс-чемпиона Bellator и UFC Эдди Альвареса. В полуфинале Тимофей не оставил у судей сомнений в своём превосходстве над нидерланцем Питером Бюстом. Единогласное решение – лучшее тому доказательство.

Легендарный Альварес словно бросился на амбразуру. Сибиряк уложил его двумя ударами Экс-чемпион UFC и Bellator буквально спасался от Тимофея Настюхина бегством.

Сомнений в том, что финальный поединок получится непростым, не было изначально. Никаких иллюзий, поскольку соперник – уже взошедшая и ярко сияющая звезда. 22-летний Ли – сингапурец, владеющий поясом сингапурской организации, являющийся её лицом и главным активом. И шёл парень на серии из пяти побед подряд, четыре из которых были добыты нокаутами.

«Он молодой, амбициозный и сильный боец. Разносторонне развит и хорош как в борьбе, так и в стойке, — заявил перед боем Тимофей. — Но я считаю, что это хорошее стилистическое сочетание и для меня. У меня нет ничего, кроме уважения к этому парню, но мы встретимся в клетке и посмотрим, что будет. Я готов к лучшей его версии. Я думаю, что он такой же великий боец, как я, и это будет отличный бой. Пришло мое время показать миру, что я лучший легковес».

«Тимофей всегда стремится закончить бой досрочно. Я знаю, что он не будет выбирать осторожную тактику и пытаться довести дело до судейского решения, — совершенно логично предположил действующий чемпион. Он будет стремиться оторвать мне голову, и это делает его очень опасным. Я думаю, что бой начнется активно, на раннем этапе будет очень событийным, и я собираюсь закончить поединок уже в первом раунде», — поделился своим гейм-планом Ли.

Права на видео принадлежат One Championship. Ролик можно посмотреть на странице ONE Championship в «Инстаграме».

И сработал, к большому нашему сожалению, план Ли. Хотя началось всё очень обнадёживающе. Из угла Тимофею подсказывали, что необходимо занять доминирующее положение и начать теснить соперника. Настюхин с задачей справлялся ровно одну минуту. Он пробил шикарный лоу-кик, провёл качественную атаку, выбросив опасную двоечку. Почувствовав, что попал по сопернику, сибиряка захлестнули эмоции и он бросился развивать успех.

А ведь Кристиан говорил до боя, что готовится именно к такому развитию событий. Чемпион встретил полетевшего на него претендента жёстким хуком в челюсть. Да так точно и акцентированно попал, что сомнений не осталось – именно эту комбинацию готовили и тщательно отрабатывали конкретно под Тимофея. И надо же такому случиться, что зашла она уже с первой же попытки. Не попади сингапурец так акцентированно, Настюхину из угла подсказали бы, откуда грозит опасность.

Но попал Ли так, как было нужно. Россиянина повело, и чемпион бросился добивать соперника. Уларов было много, какие-то попадали в голову, какие-то – в защиту. Подняться с первой попытки Тимофею не удалось, но он «отъехал» к сетке, где это было бы сделать намного проще. Ему бы ещё 2-3 секунды, чтобы дать возможность судье понять – я ещё пободаюсь! Но две опущенные на канвас руки (Тимофей уже после остановки объяснял судье, что оттолкнуться планировал и встать) дали легитимную возможность рефери остановить бой.

Тимофей поднялся мгновенно. Он не выглядел потрясённым. Точнее, он был очевидно потрясён ранним решением. В памяти сразу всплывает остановка в бою Сехудо и Круза. Там была масса претензий к арбитру, но даже Петерсон дал Доминику едва ли не в два раза больше времени на шанс выжить, хотя Генри избивал соперника прям уж совсем люто.

«Умное решение сбежать от драки со мной». Сехудо ушёл из спорта, Ян его затроллил Чемпион UFC в двух дивизионах спорным решением судей победил легенду ММА Доминика Круза и сделал громкое заявление.

Понятно, что наши симпатии на стороне российского бойца. В том числе и потому, что он – отличный парень, который кровью и потом заслужил титульный шанс. В лиге он выступает с 2014 года. И мы искренне надеемся, что ему дадут ещё одну попытку, слишком много недосказанности и очень странный остался осадок. Если подходить к вопросу с точки зрения правил, у судьи были основания остановить бой.

С другой стороны, окажись в такой ситуации крепкий Ли, остановил бы Мохамед поединок на такой стадии, когда действующий чемпион продолжает контролировать своё тело и не оставляет попыток подняться на ноги? Что-то (возможно, жизненный опыт) подсказывает, что судья набрался бы терпения и дал сингапурскому парню шанс. С нашим же поступили формально по закону, но сколько уже было разговоров о том, что титульники останавливают тогда, когда очевидно нет шансов.

И тот факт, что перед рефери стоял откровенно недоумевающий Тимофей, с чистыми, а не мутными глазами и сохраняя координацию объяснял, что так поступать было нельзя. Другого шанса у Настюхина может не быть, зачем же было лишать его пусть призрачной, но надежды? Ли с победой, Тимофею – набраться терпения и ждать нового шанса.