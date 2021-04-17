Кулаки-молнии Уилсона сразу же снесли Карвальо. Судье этого оказалось мало. Видео

В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 257. В главном бою вечера Вадим Немков защитил титул чемпиона в полутяжёлом весе, одолев экс-чемпиона Фила Дэвиса, и вышел в полуфинал Гран-при. Но один из самых ярких боёв прошёл уже в самом начале предварительного карда. Непобеждённый новозеландец Джей Джей Уилсон по прозвищу Малыш Маори эффектно финишировал португальского бойца Педро Карвальо на первой минуте второго раунда.

Победа!!! Вадим Немков — чемпион Bellator. Ни единого шанса не оставил американцу! После победы русский чемпион передал привет американским фанатам. Ученик Фёдора спас престиж российских ММА!

Уилсон выходил на свой седьмой поединок в Bellator и восьмой – в профессиональной карьере. Всего одну победу Малыш Маори одержал решением, остальные шесть были добыты им досрочно. Карвальо же обладал рекордом 11-4 и в последнем бою потерпел поражение в четвертьфинале Гран-при в полулёгком весе от чемпиона дивизиона Патрисио Фрейре. Зачастую одно поражение от опытного соперника может дать больше, чем несколько побед над оппонентами без имени. Однако Уилсон показал, что с ним такое не пройдёт, и уверенно разобрался с Карвальо.

Боец снёс соперника первым же ударом. Мощнейший оверхенд сработал как ураган. Видео Джей Джею вновь помогла традиционная новозеландская народная пукана.

На первых же секундах боя новозеландец ринулся в борьбу. Весь раунд парни провозились в партере, где преимущество было у Уилсона. Вторую пятиминутку Малыш Маори решил провести совсем по-другому и начал агрессивно, полетев на Карвальо с кулаками. Уилсон погнал соперника к сетке, несколько раз плотно попав по его челюсти. Карвальо под градом ударов осел на канвас и едва мог защищаться. Но рефери решил, что этого недостаточно для остановки поединка.

Смотрите Bellator и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

Дальнейшие действия Карвальо показали, что он действительно был ещё на что-то способен: боец начал подниматься и прижал новозеландца к сетке. Однако здесь Уилсон решил продемонстрировать сопернику остроту своих локтей. Карвальо мужественно держался и в итоге даже перевёл Уилсона в партер. Но Малыш Маори оказался не промах и тут же переиграл ситуацию в свою пользу, заняв доминирующую позицию. В маунте Уилсон принялся добивать Карвальо. Защищаться от этих мощных нескончаемых ударов португалец уже не мог. Бой был остановлен на 53-й секунде раунда.

Джей Джей Уилсон остался непобеждённым и снова удивил зрителей и экспертов. Он показал, что ему ничего не стоит разнести в пух и прах даже опытных соперников. А судье Малыш Маори всё-таки сумел доказать, что его досрочная победа в этом поединке была неизбежна.