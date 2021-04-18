Романов не смог продолжить бой после прямого попадания коленом. Фанаты тут же сравнили Александра со Стерлингом.

Кинг-Конга сделали без вины виноватым. За то, что соперник пробил в пах? Видео

В ночь с 17 на 18 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл турнир UFC Vegas 24. Одним из самых запоминающихся боёв вечера стал поединок между испанцем Хуаном Эспино и молдавским бойцом Александром Романовым по прозвищу Кинг-Конг. Точнее, не сам поединок, а его завершение: на второй минуте последнего раунда Романов получил удар в пах и не смог продолжить бой. В итоге судьи отдали молдаванину победу техническим раздельным решением.

«Кто лучше – Хабиб или Джонс? Емельяненко!» Молдавский Кинг Конг знает толк в ММА Непобедимый Александр Романов насколько обаятелен за пределами октагона, настолько же беспощаден в клетке.

Во время объявления результата Александр только качал головой: он явно не желал выигрывать таким образом. Но самое интересное началось после боя в соцсетях. На Кинг-Конга обрушилось множество обвинений в симуляции и сравнений с Алджэмейном Стерлингом, ставшим обладателем чемпионского пояса после полученного запрещённого удара коленом в голову от Петра Яна и отказа продолжать бой.

«Нет ничего более запрещённого». В США возмущены поступком Яна Но и Алджэмейн на чемпиона явно не тянет. Нелепое решение UFC после досадной ошибки Яна.

Сравнения со Стерлингом? Хорошо, давайте сделаем это. Первое и главное отличие между этими двумя эпизодами: Александр, в отличие от Алджэмейна, не проигрывал этот поединок в одну калитку. Да, бой был очень близким и тяжёлым для обоих парней. Но всё же раздельное решение в пользу Романова – это наиболее справедливое решение, которое вырисовывалось до момента остановки поединка.

Бойцы попеременно контролировали друг друга у сетки и в партере, наносили тяжёлые удары, проводили тейкдауны. Лишь в последнем Эспино переиграл молдаванина: на его счету четыре перевода, на счету Романова – два. Однако контролировал Кинг-Конг испанца в два раза дольше, кроме того, нанёс больше ударов, в том числе и акцентированных. Сливаться с боя Романову просто не было смысла.

Второе отличие – область, в которую нанесён удар. Да, коленом в голову – это больно. Но, кажется, не секрет, что такое для мужчины удар в пах. А если ещё и получить его от здоровенного мужика весом за 100 килограммов… Многие комментаторы посчитали, что удар был несильным. Однако забыли, к их счастью, что даже не самый сильный удар в это место может привести к невыносимой боли.

Ну и, в конце концов, о несогласии публики с вынесенным решением, а именно – с присуждением Романову победы. Да, действительно кажется, что разумнее было бы объявить бой несостоявшимся или дисквалифицировать Эспино. Только при чём здесь сам Александр? Почему-то в первую очередь народ обвиняет Романова в симуляции, а уже потом сетует на странное судейское решение. К тому же, в отличие от Стерлинга, Александр не радовался своей победе и не выкладывал фотографии с вечеринки, устроенной через пару часов в честь этого события.

Принимая во внимание все вышеперечисленные доводы, молдавский боец определённо не заслуживает всей той грязи, что вылили на него на просторах Интернета. Кинг-Конга сделали без вины виноватым.