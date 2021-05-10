«Мне нравятся «Селтик» и «Манчестер Юнайтед». Макгрегор хочет владеть футбольным клубом

Эксперты считают, что ирландцу элементарно не хватит денег. Но когда это останавливало авантюрную натуру Конора?

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор продолжает искать способы стать богаче и могущественнее и удивлять мир не только своими достижениями в октагоне. Теперь он заявил о желании зайти в футбольный бизнес и рассказал, что вёл с Дермотом Десмондом переговоры по покупке акций шотландского клуба «Селтик». А не так давно Макгрегор говорил о подобных планах на «Манчестер Юнайтед».

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«Я определённо заинтересован в том, чтобы на каком-то этапе обзавестись спортивной командой, – написал Конор. – «Селтик» и «Манчестер Юнайтед» — команды, которые мне нравятся. Но я открыт к предложениям. Чувствую, я в состоянии принести большую пользу какому-либо клубу».

Оперативно подсчитавшие состояние Макгрегора эксперты сделали вывод, что бойцу остаётся только мечтать об одном из этих клубов: денег у него на них не хватит. Но как часто многие сомневались в способностях ирландца в различных сферах и в итоге ошибались. Время показывает, что для Конора нет ничего невозможного. Вполне вероятно, если и не сейчас, то позже он всё же осуществит мечту стать владельцем футбольного клуба. А пока вспомним, что ирландцу уже удалось купить, развить и даже продать.

Виски

Главный и самый известный бизнес-проект экс-чемпиона – виски Proper Twelve. Этот напиток – неотъемлемая часть культуры ирландцев. Конор внимательно относился к каждой детали и делал всё для того, чтобы его виски был лучшим как минимум в родной стране. Впервые он представил публике свой бренд на пресс-конференции перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году. Виски ожидаемо быстро стал суперпопулярным и начал приносить Макгрегору приличный доход.

Однако в марте 2021 года появилась информация о продаже Конором контрольного пакета акций Proper Twelve мексиканской компании Becle, которая и помогала бойцу с запуском проекта и уже владела 49% акций. Но при этом ирландец остался лицом бренда. По подсчётам экспертов, за всё время на своём виски Конор заработал более 156 миллионов долларов.

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Паб

В приобретении паба Marble Arch в родном Дублине Макгрегору также «помог» вышеупомянутый виски. В 2019 году Конор появился там и начал угощать посетителей своим напитком. Один из гостей, пожилой мужчина, отказался, объяснив это плохим качеством виски. Разозлившийся Макгрегор ударил его, после чего бойцу пришлось извиниться перед мужчиной и платить штраф в тысячу евро. Чуть позже выяснилось, что ирландец решил сделать этот паб своим. Совсем недавно Конор официально приобрёл заведение за 1,5-2 миллиона евро.

Кстати, этот паб стал уже вторым заведением, которым владеет Макгрегор. Ранее он приобрёл «Чёрную кузницу», которая находится в районе Дублина, где боец провёл детство. Конор переоборудовал местечко в современный гастропаб. Пока в Ирландии действуют ограничения, связанные с COVID-19. Заведения планируют открыть после их снятия.

Одежда

В 2017 году Макгрегор и дизайнер Дэвид Август Хейл запустили совместный бренд одежды August McGregor. Помимо Конора, Хейл одевал баскетболиста Коби Брайанта и боксёра Сауля Альвареса, а также экс-президентов США Билла Клинтона и Джорджа Буша. Естественно, эта одежда была очень дорогой, и вряд ли кто-то из фанатов ирландца мог позволить её себе. Тогда и была запущена линейка August McGregor. Футболки этой линии можно было купить за 50-60 долларов, кепки – за 40-50 долларов. Скоро будут костюмы и верхняя одежда.

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Также Хейл сшил для Конора знаменитый костюм с мелкими надписями FUCK YOU. По словам дизайнера, после того, как Макгрегор появился в нём на публике, ему тоннами начали поступать просьбы сшить такой же. И Хейл с Макгрегором пошли клиентам навстречу. Предложение было ограниченным, заказать такой костюм можно было за 6,5 тысячи долларов.

Фитнес-приложение

В начале 2021 года боец объявил о запуске собственного мобильного фитнес-приложения McGregor FAST. В нём собраны программы, по которым занимается сам экс-чемпион. Теперь тренироваться, как Конор, могут абсолютно все. Сообщается, что приложение рассчитано не только на опытных пользователей, но и на новичков. Интересно, что Макгрегор создал этот проект буквально через месяц после того, как аналогичное приложение OctaZone запустил другой экс-чемпион UFC – Хабиб Нурмагомедов.