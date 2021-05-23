Получил глубокую сечку, но дошёл до конца и победил. Духа американцу не занимать. Видео

На арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Vegas 27. В главном поединке Роб Фонт единогласным решением судей одержал победу над экс-чемпионом в легчайшем весе Коди Гарбрандтом. Победа Фонта была красивой и убедительной, но до бонуса за бой вечера парни не дотянули. А получили его другие участники главного карда — тяжеловесы Джаред Вандера и Джастин Тафа.

Для австралийца Тафы этот поединок стал четвёртым в лиге и лишь седьмым в карьере. В UFC он потерпел поражения в двух боях из трёх, и реабилитироваться ему было просто необходимо. Но и его оппоненту победа была нужна не меньше. После триумфа в шоу Даны Уайта дебютный поединок в промоушене Вандера проиграл нокаутом молдаванину Сергею Спиваку. Поэтому парни должны были рубиться изо всех сил, дабы доказать, что они действительно заслуживают сражаться в UFC.

Однако приступили они к этому не сразу. Первый раунд получился достаточно спокойным и даже скучноватым. Бойцы больше работали на дистанции, в основном обмениваясь одиночными ударами. Лучше вышло у Вандера, который к тому же красиво забрал концовку: он обхватил Тафу за шею и нанёс три удара коленом в голову, а на выходе пробил хай-кик. В перерыве угловые посоветовали американцу чуть меньше бить и попробовать применить свой грэпплинг.

Но Вандера секундантов не послушал. Вторая пятиминутка также полностью прошла в стойке, притом как! Американец стал бить ещё чаще и эффективнее, но и его соперник не тушевался, отвечая ему. На второй минуте Вандера стремительно пошёл на Тафу, прижал его к сетке и начал использовать почти всё, что только можно: руки, ноги, локти, колени. Это сразу же дало свои плоды в виде сечки на лбу австралийца.

Впрочем, ответка американцу прилетела моментально: буквально одним правым хуком Тафа нехило рассёк правую часть лба своему оппоненту. Парни продолжали колотить друг друга как ни в чём не бывало, пока кровь просто заливала обоих. Каждый метил в сечки оппонента, дабы нанести ещё больший урон. Однако катмены и доктора не увидели в повреждениях ничего критичного, поэтому бойцы вышли на третий раунд.

В последней пятиминутке парни также обошлись без борьбы. Оба уже устали, но Вандера выглядел бодрее, бил больше и чаще попадал. Кроме того, американец чуть разнообразил свою игру и начал работать по этажам, что смутило Тафу. И всё же в последние 30 секунд австралиец нашёл в себе силы, чтобы ещё раз хорошенько зарубиться с оппонентом.

По итогам двух последних раундов Вандера перебивал Тафу по значимым ударам в два раза, а в первой пятиминутке — и вовсе в три. Единогласным решением судьи отдали победу американцу. Вандера удалось-таки, несмотря на глубокое рассечение, которое ему явно мешало, показать свой дух и реабилитироваться после поражения. А вот у Тафы таковых в UFC теперь три при лишь одной победе. Вполне вероятно, что австралийца ждёт увольнение, но хотя бы бонус за бой вечера должен его утешить.