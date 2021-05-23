Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Джаред Вандера победил Джастина Тафу единогласным решением судей на UFC Vegas 27, видео

Получил глубокую сечку, но дошёл до конца и победил. Духа американцу не занимать. Видео
Алла Князева
Джаред Вандера победил Джастина Тафу
Комментарии
Оппонента Вандера без рассечения тоже не отпустил. Парни на славу поколотили друг друга.

На арене UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир UFC Vegas 27. В главном поединке Роб Фонт единогласным решением судей одержал победу над экс-чемпионом в легчайшем весе Коди Гарбрандтом. Победа Фонта была красивой и убедительной, но до бонуса за бой вечера парни не дотянули. А получили его другие участники главного карда — тяжеловесы Джаред Вандера и Джастин Тафа.

Экс-чемпион UFC с треском проиграл главному конкуренту. Коди — всё? Видео Экс-чемпион UFC с треском проиграл главному конкуренту. Коди — всё? Видео

Для австралийца Тафы этот поединок стал четвёртым в лиге и лишь седьмым в карьере. В UFC он потерпел поражения в двух боях из трёх, и реабилитироваться ему было просто необходимо. Но и его оппоненту победа была нужна не меньше. После триумфа в шоу Даны Уайта дебютный поединок в промоушене Вандера проиграл нокаутом молдаванину Сергею Спиваку. Поэтому парни должны были рубиться изо всех сил, дабы доказать, что они действительно заслуживают сражаться в UFC.

Однако приступили они к этому не сразу. Первый раунд получился достаточно спокойным и даже скучноватым. Бойцы больше работали на дистанции, в основном обмениваясь одиночными ударами. Лучше вышло у Вандера, который к тому же красиво забрал концовку: он обхватил Тафу за шею и нанёс три удара коленом в голову, а на выходе пробил хай-кик. В перерыве угловые посоветовали американцу чуть меньше бить и попробовать применить свой грэпплинг.

Но Вандера секундантов не послушал. Вторая пятиминутка также полностью прошла в стойке, притом как! Американец стал бить ещё чаще и эффективнее, но и его соперник не тушевался, отвечая ему. На второй минуте Вандера стремительно пошёл на Тафу, прижал его к сетке и начал использовать почти всё, что только можно: руки, ноги, локти, колени. Это сразу же дало свои плоды в виде сечки на лбу австралийца.

Дамир сдержал слово. Дерзкого бразильца российский казах разобрал на составные части Дамир сдержал слово. Дерзкого бразильца российский казах разобрал на составные части

Впрочем, ответка американцу прилетела моментально: буквально одним правым хуком Тафа нехило рассёк правую часть лба своему оппоненту. Парни продолжали колотить друг друга как ни в чём не бывало, пока кровь просто заливала обоих. Каждый метил в сечки оппонента, дабы нанести ещё больший урон. Однако катмены и доктора не увидели в повреждениях ничего критичного, поэтому бойцы вышли на третий раунд.

В последней пятиминутке парни также обошлись без борьбы. Оба уже устали, но Вандера выглядел бодрее, бил больше и чаще попадал. Кроме того, американец чуть разнообразил свою игру и начал работать по этажам, что смутило Тафу. И всё же в последние 30 секунд австралиец нашёл в себе силы, чтобы ещё раз хорошенько зарубиться с оппонентом.

Невероятный приём! Чешский боец «задушил» соперника одной левой. Видео Невероятный приём! Чешский боец «задушил» соперника одной левой. Видео

По итогам двух последних раундов Вандера перебивал Тафу по значимым ударам в два раза, а в первой пятиминутке — и вовсе в три. Единогласным решением судьи отдали победу американцу. Вандера удалось-таки, несмотря на глубокое рассечение, которое ему явно мешало, показать свой дух и реабилитироваться после поражения. А вот у Тафы таковых в UFC теперь три при лишь одной победе. Вполне вероятно, что австралийца ждёт увольнение, но хотя бы бонус за бой вечера должен его утешить.

Поделиться
Теги Бокс/ММА UFC Видео UFC •••

Заглавное фото: Chris Unger/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021