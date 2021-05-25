UFC Fight Night 190: Ган – Волков. Ключевой бой в карьере русского богатыря!

В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир UFC Fight Night 190. В главном бою встретятся номер 3 тяжёлого дивизиона Сирил Ган и замыкающий топ-5 Александр Волков. Вторым по значимости поединком вечера станет схватка одноклубника Драго Максима Гришина, противостоять россиянину будет Овинс Сен-Прё.

Когда бой Александр Волков – Сирил Ган

Начало боя – не ранее 5:00 мск 26 июня. Старт поединков в предварительном карде намечен на 02:00.

Полный кард турнира UFC Fight Night 190

На данный момент на официальном сайте UFC выставлено лишь 2 поединка. Только один из них в основном карде.



· Александр Волков — Сирил Ган



· Тим Эллиотт— Су Мудаэржи



Однако по неофициальной информации, кард обещает стать одним из самых представительных для бойцов СНГ в 2021 году. Предполагается, что свои поединки проведут россияне Максим Гришин, Рамазан Имеев и Тимур Валиев, а также представитель Казахстана Шавкат Рахмонов. Он обладает впечатляющим рекордом 13-0, но под эгидой UFC проведет лишь второй бой.

Форма Александра Волкова и Сирила Гана

В данный момент 32-летний россиянин занимает пятое место в рейтинге тяжелого веса. Он поднялся в топ-5 после того, как в феврале 2021 года нокаутировал прославленного Алистара Оверима.

Бросается в глаза следующая деталь – у Волкова нет побед над себе равными, топовыми бойцами, которые также находятся на расстоянии 1-2 боев от поединка за титул. В пассиве Александра недавние поражения от американцев Деррика Льюиса и Кертиса Блейдса.



В первом случае Волков не дотерпел буквально 10 секунд до окончания боя и был нокаутирован Льюисом. Деррик понимает, что ему тогда повезло, а потому отказывается от реванша всеми возможными способами. Блейдс переборол Волкова. По ходу поединка Александр перестроил план, но было уже поздно – поражение единогласным решением.



Эксперты и болельщики отмечают, что с тех пор Волков стал лучше, прокачался в прямом и переносном смысле. Он набрал массу и выглядит как натуральный Иван Драго из фильма «Рокки». Россиянину предстоит провести юбилейный 10-й бой в UFC.



Пути 31-летнего представителя Франции Гана с Россией пересекутся только в следующем июне, но подобное могло случиться куда раньше. Весной прошлого года Сирил должен был сойтись в клетке с Шамилем Абхурахимовым, но Ган отказался от поединка более чем за месяц из-за пневмоторакса. Впоследствии по неизвестным причинам выбыл уже россиянин.

Летом Ган должен был сойтись с Сергеем Павловичем, но тот выбыл из-за травмы. На горизонте вновь объявился Абдурахимов, и все же поединку не суждено было состояться. Причина та же.



В итоге в декабре 2020 года французу дали экс-чемпиона в тяжелом весе Джуниора дос Сантоса. Француз отправил его на пенсию к середине второго раунда, нанеся некогда легендарному бразильцу четвертое поражение подряд.



Лучший бой в карьере Гана состоялся в феврале текущего года, когда он победил единогласным решением судей Жаирзиньо Розенстрайка. В этом поединке он продемонстрировал высокий бойцовский IQ и выстроил грамотный геймплан и фактически ничего не дал сделать оппоненту. К Сирилу подходит следующая характеристика – бьет как тяжеловес, а движется как средневес. Эксперты отмечают, что работа ног у него находится на высшем уровне.



К бою с Волковым Ган выходит с рекордом 8-0. Именно француза воспринимают фаворитом грядущего поединка.



Любопытное совпадение. И Волков, и Ган завершили в UFC карьеры легендарных бойцов. Россиянин разобрался с Оверимом, француз — с дос Сантосом.

Прогнозы экспертов на бой

Легендарный рефери ММА Джон Маккарти согласен, что фаворитом поединка является именно Ган.



«Хороший бой. У обоих опыт в кикбоксинге. Оба предпочитают драться в стойке, но у Сирила также хороший партер. Очень интересный бой. Волков не так хорошо действует на настиле. Но он отличный боец — высокий, крупный. Даже выше Сирила. Опыт, конечно же, на стороне Волкова, но в плане навыков и силы он уступает Сирилу, — заявил Маккарти в своем подкасте Weighing In



Российский боец Максим Гришин, который с большой долей вероятности тоже подерется на этом турнире, поделился мнением об уровне Волкова и Гана.



«Последний бой Сирила показал его уровень: он игровик, много уходит от ударов, боится зарубиться. Возможно, он очень фактурен и хорошо смотрится на постере, но когда бой с Саней дойдет до серьезного противостояния, ему будет очень трудно. Взгляните, что Саша сделал с Вердумом, с Оверимом: он любит подраться, настоящий гусар!», — цитирует Гришина Metaraitings.

Где смотреть онлайн трансляцию боя Волков – Ган

Трансляция турнира начнётся в 2:00 по московскому времени и будет доступна на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Когда Волков получит право биться за чемпионский пояс?

В период с 2018 по 2020 год состоялась трилогия Стипе Миочич – Даниэль Кормье. Возможно, она стала украшением промоушена, но не лучшим образом отобразилась на ситуации в дивизионе, который в это время простаивал. Поражение Миочича от Фрэнсиса Нганну добавило новых красок в общую картину – активизировался Деррик Льюис, поднялся из полутяжелого веса Джон Джонс, Стипе заявил, что рассчитывает на еще одну трилогию.



Сторона Волкова также не сохраняла спокойствие в этом вопросе. Менеджеры даже запросили бой против новоявленного чемпиона Нганну, но здравый смысл говорит, что еще рано. Потому неудивительно, что матчмейкеры UFC не ответили. При идеальном развитии событий Александру осталось два боя до поединка за титул.



Если Александр победит француза, то станет еще на шаг ближе к заветному бою за титул. Проигрыш фактически отбросит его в развитии на два-три года, плюс можно попрощаться с пребыванием в топ-5 дивизиона. В этом случае тоже реально добраться до боя за пояс, но дорога обещает быть чрезвычайно тернистой.



Если Волков выиграет, то вероятна встреча я с Миочичем или Льюисом. Ситуация во многом зависит от того, с кем проведет первую защиту Нганну – Дерриком или Джоном Джонсом, которому глава UFC Дана Уайт не желает много платить.

Чем может удивить Ган?

Француз дебютировал в UFC два года назад и за это время добрался до третьей позиции в дивизионе. Он перепрыгнул Волкова после убедительной победы над Розенстрайком. У Сирила отменная функциональная подготовка и лучший в дивизионе футворк, благодаря чему он отлично держит темп поединка. Добавьте к этому отличную базу из муай-тай, плюс солидный грэпплинг для ударника.

Александр за девять поединков в UFC продемонстрировал развитую выносливость, а серии его панчей могут быть разрушительны для любого соперника. Особенно после того, как россиянин добавил в физической мощи.



Волков выше своего соперника на 7 см, но проигрывает в размахе рук – 203 против 206. Но основным его преимуществом является опыт, в то время как Ган лишь раз дрался с соперником из топ-15.



Стилистически бойцы неудобны друг другу, но, в то же время, поединок может получиться чрезвычайно интересным с технической точки зрения.



Что касается активности в социальных сетях, то оба спортсмена не являются любителями трэш-тока. Француз проводит время с семьей, ест здоровую еду, иногда ходит в кино. По словам его тренера Фернанда Лопеса, боец спит в день 10 часов, а в неделю перед боем все 12. Ложится в 21:00. Может быть, Волков предложит своему сопернику незапланированную порцию сна?

Результат боя Александр Волков – Сирил Ган

Результат боя между Александром Волковым и Сирилом Ганом станет известен по истечении 5 раундов, если поединок не закончится раньше. Три последних поединка Драго из пяти заканчивались нокаутами. Француз два последних боя из трех выиграл единогласным решением судей.