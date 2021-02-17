«Могу уже летом подраться за пояс». Волков ближе к титулу, чем мы думаем

7 февраля мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился первый в году турнир UFC, в главном событии которого бился россиянин Александр Волков. Москвич одержал убедительную победу нокаутом над экс-претендентом на титул Алистаром Оверимом. Успех Драго вызвал не только оправданные восторги, но и спровоцировал массу разговоров о том, что ему едва ли не рукой подать до титульного боя. Мы обсудили с Александром прошедший бой и его перспективы в тяжёлом весе UFC.

Волков уничтожил Оверима! НОКАУТ!!! Дайте уже Александру титульный бой! Драго — настоящая машина. Круче, чем в фильме «Рокки»! Подробности — на «Чемпионате».

— Приятно лично поздравить вас с победой. В последней нашей беседе вы говорили о планах нокаутировать Оверима. Получается, что всё пошло по плану?

— Получается так (смеётся). Естественно, нокаутировать хочется всегда, но не всегда это получается. Если на протяжении нескольких раундов пропускать удары, то они накопятся и человек упадёт. Получались те комбинации, которые мы планировали бить, урон накопился и Оверим упал.



— Вы почувствовали тот момент, когда сломали Алистару нос?

— Не могу сказать. Скорее нет, чем да. Я понимал во втором раунде, когда он начал уходить, что что-то не то уже. Но о том, что там с носом я не думал в течение боя.

— Вы после поединка оказались в больнице с повреждением стопы. Что там случилось?

— Ничего особенного, просто был стандартный ушиб. Такое случается, когда наносишь по оппоненту удары не защищёнными частями тела – локтями, ногами или чем-то ещё. Они всегда травмируются, в той или иной степени. Получается большая шишка и комиссия штата Невада пишет отстранение. После любого поединка спортсмена отстраняют от боёв на какой-то срок. И если есть малейшее подозрение на перелом, необходимо сделать снимок в Москве, либо по месту проведения боя. Мы не стали откладывать, согласились поехать в госпиталь. Оказалось, что это просто ушиб. Это была стандартная процедура. Важно было, чтобы Атлетическая комиссия не записала, что это перелом. Чтобы не было формального отстранения на несколько месяцев вперёд, после чего я не мог бы выступать. Поэтому, мы провели эту формальность.



— Ваш тренер (Тарас Кияшко. – Прим. «Чемпионата») перед боем говорил о том, что у вас оба голеностопа были повреждены.

— Сколько вопросов о состоянии моего здоровья (смеётся). Не бывает такого, чтобы подготовительный процесс прошёл без травм и всего такого. А поединке в целом это не сказалось.

«Хомячки, вот Волков нормального человека!» Фанаты в восторге от боя Александра Многие интересовались, чем кормили Драго перед боем, а кто-то даже сравнил его с легендарным Фёдором Емельяненко.

— С Оверимом общались после боя?

— Не скажу, что мы близко с ним пообщались. Перекинулись парой уважительных фраз. Я поблагодарил его за бой. Проявил к нему уважение. И на этом всё.



— Когда вы готовы вновь вернуться в октагон.

— Тренироваться я уже начал, но, когда будет следующий бой, сказать сложно. Скорее всего, это будет ближе к лету. Зависит от того, как пройдут сейчас поединки в тяжёлом весе между моими конкурентами. Оттуда мы уже и будем отталкиваться. Кто будет следующим, кто сможет максимально приблизить меня к титульному бою. Или… Сразу с кем-то подраться за пояс. В целом, думаю, что летом я уже вернусь.



— Многие считают, что уже следующий ваш поединок может быть за пояс. Что вы сами думаете об этом?

— Это возможно, но при очень большом стечении обстоятельств. Очень много бойцов претендует на пояс. Вот если сейчас Нганну одержит победу, то сводить его с Блэйдсом не имеет смысла. Даже если тот победит. То есть, я буду находиться в более выгодных условиях для этого боя. То есть, есть ряд обстоятельств, при которых я могу уже летом подраться за пояс. Но, чтобы более уверенно занять свои позиции, мне необходимо провести ещё один бой.



— А кто для вас фаворит в поединке Льюис – Блэйдс?

— Скорее всего, Блэйдс, мне кажется.

«Это лучший Волков, которого мы видели». Драго восхитил друга Хабиба Победа нокаутом над легендарным Оверимом — лучшая заявка на бой за титул.

— С Даной Уайтом после боя не общались?

— А его, кстати, не было на турнире. Ну а личную переписку мы не ведём (улыбается).



— Перед боем с Оверимом я спрашивала вас о том, не хотели бы вы поехать потренироваться в Дагестан. Сейчас тот же вопрос. Нет ли мыслей к следующему бою в США поработать, как тот же Пётр Ян?

— Нет. Меня дома всё устраивает. Мне создали максимально комфортные условия для подготовки в Москве. Пока всё получается, пока есть рост и возможность подтянуть сюда тренеров и спортсменов необходимых, мало смысла ехать куда-то ещё. Нет смысла ехать в то место, где не всё ещё может подойти, где другие тренеры. Не факт, что с ними будет контакт и т.д. Просто поехать куда-то и сменить лагерь, не всегда правильно. Если схема очевидно работает, нужно выжимать из неё максимум. Мы стараемся анализировать всё, что можно сделать дополнительно, чтобы ещё лучше развиваться. Поэтому, пока смысла менять команду я не вижу.

— Когда мы общались с Иваном Штырковым на эту тему, он сказал, что в его возрасте сложно что-то менять.

— Нет, здесь не в этом дело. Я вот прекрасно знаю работу, которую делаю. А там будет новое место, знакомство с тренером. Заново придётся переживать все ошибки и т.д. Тренерские ошибки, мои… Возможнео, чужой тренер может и помочь, как кажется со стороны. Но совсем другое, когда ты переживаешь тренировочный лагерь. Тем более, тут куча нюансов и мелочей, которые в Москве у меня есть, а в другом месте их может не быть. Здесь не идёт речь о личном комфорте. Мы говорим о стабильно отлаженном командном механизме. То есть, есть смысл пригласить кого-то оттуда к нам. И мы это делаем. Но уезжать туда нет смысла.

Волков в шаге от титульного боя после двух побед? Скажите это Фергюсону и Забиту Похоже, разговорами о том, что Драго вот-вот будет сражаться за пояс, мы выдаём желаемое за действительное.

— А есть кандидатуры специалистов, которых вы хотели бы пригласить?

— Сейчас я хочу просто провести время с семьёй, немножко отдохнуть от мыслей о лагерях и тренировочных процессах. Будем отталкиваться от того, каким будет оппонент, какие цели будет преследовать лагерь. Если это будет борец, нужны будут борцы, если ударник – боксёры. Тут всё будет зависеть от задачи. Ну и какого-то прямо личного желания с кем-то потренироваться у меня сейчас нет.



— И ещё хотелось бы узнать ваше мнение о том, как завершится бой Алексея Олейника против Даукауса.

— Я не думал об этом, поскольку ни разу не видел его оппонента в действии. Это рейтинговый боец, но он не входит в топ-15. К таким бойцам внимания, обычно, приковано меньше. Сложно очень сказать, как он себя проявит. Могу сказать только, что буду болеть за Алексея, надеюсь, это поможет ему выиграть. Могу сказать, что вижу, как он тренируется и готовится в лагере в Америке, постоянно развивается, учится чему-то новому. Это радует. Надеюсь, что он себя проявит с лучшей стороны, потому что в последнем бою он нас удивлял. Провёл очень хороший поединок с Вердумом. Надеюсь, он выйдет в такой же хорошей форме.