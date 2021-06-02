1,5 млрд рублей за бой с лучшим боксёром ХХI века. Мейвезер планирует драться с любителем

В ночь с 6 на 7 июня состоится крупное событие (фрик-шоу), главным боем станет схватка между легендарным и непобедимым Флойдом Мейвезером-младшим (50-0) и известным блогером Логаном Полом (0-1), который может похвастать только многочисленной аудиторией фолловеров (19,5 млн подписчиков в «Инстаграме» и 23 млн подписчиков в YouTube). Это едва ли не единственный критерий, где Мейвезер уступает Полу.

Но сам бой парадоксален не только разницей в уровне подготовки, но и гонорарами за бой. Мейвезер, бывший самым высокооплачиваемым спортсменом мира и зарабатывавший за поединок больше, чем Криштиану Роналду, Лионель Месси и Леброн Джеймс за год, получит за этот бой $ 10 миллионов и 50% выручки от платных трансляций. Права на трансляцию принадлежат каналу Showtime, где стоимость платного просмотра составит $ 49,99. По оценкам самого Мейвезера, его суммарный гонорар может варьироваться от 35 до 100 миллионов долларов. Как бы сказал сам американец на этот счёт: «Easy money». И он прав.

А что касается Пола, то он точно, помимо помятого лица от Флойда, получит фиксированные $ 200 тысяч плюс 10% выручки от платных трансляций. Ожидается, что в итоге блогер может в сумме получить $ 20 миллионов или, если переводить в рубли, около 1,5 миллиарда рублей. Вот столько получит за выход в ринг человек, не имеющий ни боксерского разряда, ни побед в боксерском ринге. По сути, любитель!

Столько получит блогер за унижение от лучшего бойца XXI века, которое увидит весь мир. Так Логан с наибольшей долей вероятности возглавит рейтинг самых дорогих поражений нокаутом. Многие были бы рады оказаться на его месте. Но ему пришлось серьезно потрудиться, чтобы оказаться там, где он сейчас.

За последние годы блогеры оккупировали информационное поле, переманив всё внимание к себе даже в боксёрском ринге. Этим воспользовался один из самых влиятельных людей в мире бокса Эдди Хирн, который организовал схватку блогеров Логана Пола и KSI на стриминговой платформе DAZN. Их первый бой сгенерировал свыше 1 млн платных просмотров и ещё 20 тысяч человек пришли на Manchester Arena, это привлекло не только внимание общественности, но и действующих бойцов. Так как их первый бой закончился вничью, реванш был вопросом времени.

И спустя год, 9 ноября 2019 года, они сошлись в Staples Center, где на разогреве выступили такие топовые бойцы, как Билли Джо Сондерс (бывший чемпион мира в двух весовых категориях) и Девин Хэйни (чемпион мира в лёгком весе). Бой закончился победой KSI раздельным решением судей. Оба «бойца» заработали $ 900 тысяч чистыми (свыше 60 миллионов рублей), доля выручки с PPV не сообщается. Это без учёта доли платных трансляций, благодаря которым общая выручка составила $ 175 миллионов.

Таким образом, за блогерами выстроилась длинная очередь из действующих и недействующих бойцов. Среди них оказались Флойд Мейвезер и элитные бойцы из UFC. Это очень сильно бесит главу UFC Дану Уайта, назвавшего боксерскую деятельность братьев Пол «цирком уродцев». Однако он предложил младшему брату Логана Джейку бой с Амандой Нуньес. Стоит напомнить, что недавно Джейк нокаутировал Бена Аскрена.

Так что Дане стоит предложить кого-то повесомее, например, Нейта Диаса, изъявившего желание схлестнуться с любым из братьев. Помимо него, список желающих состоит из следующих бойцов: Энтони Петтис, Тайрон Вудли, Би Джей Пенн, Камару Усман и сам Даниэль Кормье. При этом DC готов драться только по правилам ММА. Но не так давно Дана запретил своим бойцам иметь дело с Джейком.

Поэтому ближе всех к большому кушу подобрался Тайрон Вудли, которого исключили из UFC после серии из четырех поражений. На этой неделе ожидается пресс-конференция, где будет анонсирован бой Вудли с Джейком Полом. Таким образом, отправленный в свободное плавание несколько недель назад Вудли смог быстро найти себе пристанище в виде боксерского ринга, где он однозначно получит больше, чем у своего бывшего работодателя Даны Уайта. Осталось не повторить путь своего напарника Бена Аскрена, в углу которого он сидел не так давно. Поэтому Пол котируется у букмекеров выше, чем бывший чемпион UFC в полусреднем весе.

Способность генерировать деньги на ровном месте, используя хайп и трэш-ток — это то, что привлекло Мейвезера и заставило его в очередной раз прервать пенсионный тур. Так, после окончания карьеры Мей проводил выставочные бои за жирный куш против Конора Макгрегора и японского кикбоксёра Тенсина Насукавы. Суммарно в этих двух боях Мейвезер заработал свыше $ 150 миллионов. Поэтому не стоит удивляться тому, против кого выйдет Мей. Он сам давно признавал, что им движет не величие или спортивный интерес, а деньги, много денег.