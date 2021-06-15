«Где этот парень был раньше?» В 20 лет пришёл в зал, а в 36 — стал бриллиантовым чемпионом

Одним из самых ярких бойцов в первой половине прошлого десятилетия был Серхио “Маравилла” Мартинес. Причем, он стал известен мировой публике, когда ему было уже 35 лет. Именно тогда Серхио оказался на пике своей карьеры и пробыл на нём ещё два года. За это время Мартинес успел побывать на третьем месте в рейтинге P4P (вне зависимости от весовых категорий) в главном журнале о боксе “The Ring”, пропустив вперёд лишь лучших бойцов современности Флойда Мейвезера-мл. и Мэнни Пакьяо. Но что было перед этим? Почему он так поздно раскрылся и стал известным только когда ему было 35 лет? Разбираемся в удивительном пути великого аргентинца.

Мартинес пришел в бокс в возрасте 20 лет. До этого Серхио, как и все аргентинские дети, занимался футболом, но кроме того он увлекался велоспортом. Однако ему было суждено преуспеть именно в боксе. Поработав в зале лишь два года, Мартинес стал чемпионом Аргентины. После чего отправился на чемпионат мира, который закончился для него во втором бою.

Долгое ожидание Олимпиады, до которой оставалось еще три года, послужило поводом уйти в профессионалы. Но он не уехал в Штаты, а проводил свои бои в Аргентине, где трудно сделать большую карьеру. Свой первый поединок за рубежом Мартинес провел только спустя пять лет после начала профессиональной карьеры — в 2000-м году. Само событие прошло на легендарной арене Mandalay Bay в Лас-Вегасе в андеркарде поединка между Марко Антонио Баррерой и Эриком Моралесом. Соперником аргентинца был известный мексиканец Антонио Маргарито, которому он проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде. Это было первое поражение в карьере Мартинеса.

Права на видео принадлежат HBO Boxing. Ролик можно посмотреть на YouTube-канала HBOBoxing.

После того проигрыша аргентинец был вынужден взять годичную паузу, связанную с травмами. В конечном итоге в 2002-м году он решился покинуть зону комфорта под названием Аргентина из-за тяжелой экономической ситуации в стране, которая побудила “Маравиллу” перебраться в Испанию. Там он познакомился с братьями Сармиенто, Пабло и Габриэлем, взявшими его под своё крыло, тем самым возложив на себя функции тренера и менеджера. Именно они перезапустили его профессиональную карьеру.

Мартинес продолжал побеждать за океаном, однако оппозиция была посредственной, громких имён в рядах его соперников не было. На тот момент самым большим достижением Маравиллы был титул чемпиона мира по версии IBO, который он завоевал в 2003-м году. Для достижения большого успеха аргентинцу не хватало только одного элемента – крупного промоутера. Им стал Лу Дибелла, обративший внимание на Мартинеса только в 2007-м году, когда аргентинцу уже было 32 года. В этом возрасте бойцы защищают чемпионские титулы, борются за них в претендентских боях или выступают трамплинами для больших проспектов. Но Серхио не принадлежал ни к одной из этих когорт, что делало его по сути пустым местом.

Бой Серхио Мартинеса Фото: Edward Diller/Getty Images

Однако талант, упорная работа и отправленная советником “Маравиллы” Сэмпсоном Левковицем запись с боями аргентинца сделали свое дело. Впоследствии Лу рассказал эту историю с записью, после просмотра которой он сразу позвонил Левковицу с вопросом: “Где этот парень был раньше? Почему я его не знаю? У этого парня удивительные атлетические способности”. Дибелла был убежден, что аргентинец, даже несмотря на солидный по спортивным меркам возраст, может стать звездой. И чутьё промоутера не подвело, став той самой отправной точкой в элиту мирового бокса и мир больших денег.

Уже спустя год Мартинес стал временным чемпионом мира по версии WBC, одолев Алекса Бунэму. Затем в его карьере случился скандальный поединок против пуэрториканца Кермита Синтрона, закончившийся вничью решением большинства судей. В седьмом раунде Мартинес отправил Синтрона в нокаут, однако тот апеллировал судье, что удар был совершен не рукой, а головой. Рефери предпочёл поверить пуэрториканцу и бой продолжился. Стоит отметить, что видеоповторы подтвердили, что судья ошибся. Несмотря на исход боя, омрачённый странными решениям арбитров, руководство WBC сделало Мартинеса полноценным чемпионом мира в первом среднем весе.

Бриллиантовый чемпион WBC Серхио Мартинес Фото: Paula Ribas/Getty Images

Но Серхио не провёл защиту титула в этом дивизионе, сразу перейдя в средний вес, где первым его соперником стал опасный панчер Пол Уильямс. Поединок вышел очень ярким и кровопролитным. И закончился спорной победой американца решением большинства судей. Для Мартинеса это поражение стало вторым в карьере и первым за последние 10 лет. Несмотря на сам факт проигрыша, Мартинес набрал максимальное количество вистов. Открытый и зрелищный характер схватки впечатлил как болельщиков, так и промоутеров. А потому, мало кто удивился, что уже следующий поединок нашего героя стал титульным. Противостоял Серхио известный американец Келли Павлик, превосходивший Мартинеса в росте на 10 см. Но аргентинец, работая вторым номером, сумел перебить оппонента, одержав победу единогласным решением судей.

На фоне этого успеха ему сразу же дали матч-реванш с Уильямсом, который прошел спустя полтора года после первого поединка. Ответный поединок получился очень коротким и закончился оглушительным нокаутом года во втором раунде в исполнении Мартинеса. Тот легендарный левый хук в челюсть с ближней дистанции сделал ему имя на годы вперед. Этих двух поединков оказалось достаточно, чтобы его популярность взлетела до немыслимых доселе высот. Вот тогда библия бокса — журнал «The Ring» и поместил его на третье место в рейтинге P4P, сразу вслед за Мейвезером и Пакьяо.

Права на видео принадлежат HBO Boxing. Ролик можно посмотреть на YouTube-канала HBOBoxing.

Мартинес – левша, великолепно обрабатывавший соперников как с дальней, отлично действующий корпусом. Помимо прочего, Мартинес никогда не отказывался от откровенной зарубы. Да, в разменах он пропускал несравнимо больше, чем тот же Мейвезер, падал столько, что Флойду и в страшном сне не приснится. Но он всегда возвращался в бой и забирал его. Это делало аргентинца в глазах общественности более человечным и несовершенным, или, другими словами, своим парнем. В таком вот стиле Серхио и одержал победу над украинцем Сергеем Дзинзируком нокаутом в 12 раунде. По итогам этого поединка, состоявшемся в 2011 году, Маровилла стал бриллиантовым чемпионом WВC.

Мартинес добивался успеха, превозмогая боль и падения, как настоящий супергерой, что близко по духу простым людям. Но такой авантюризм, свойственный всем бойцам латинского происхождения, едва не обернулся Мартинесу боком в поединке против Хулио Сезара Чавеса-мл. Джей Си младший сумел отправить чемпиона в нокдаун в последнем чемпионском раунде. Но аргентинец сумел устоять на ногах и продержаться до гонга, добыв победу.

Но зрелищный стиль аргентинца породил ожидаемые проблемы со здоровьем. Принимаемый урон логично привёл к вороху травм. В апреле 2013 года, спустя 10 лет, Маравилла вернулся в родную Аргентину. В Буэнос-Айресе он встречался с небитым доселе американцем Мартином Мюрреем. На этот поединок Серхио вышел с поврежденным правым коленом. Во втором раунде к нему добавилось левое плечо, что осложнило и без того непростое положение чемпиона. Однако, несмотря на нокдаун, в котором чемпион оказался в восьмом раунде, под востоженные овации 50 тысяч фанатов, судьи единогласно оставили титул за ним.

Цена победы над Мюрреем оказалась слишком высока и стоила Мартинесу 7 месяцев реабилитации. В возрасте 39 лет редко боксируют на топовом уровне, вот и восстановившийся Серхио уже не был прежним. Однако это не остановило Мартинеса от подписания приговора в виде контракта на бой с легендарным Мигелем Котто. Ангел специально перёшел из первого среднего веса ради чемпионского титула в четвертой весовой категории, который мог сделать Мигеля самым титулованным бойцом в истории Пуэрто-Рико. Котто переживал вторую молодость под руководством Фредди Роуча, а Мартинес, напротив, загибался.

Самый ожидаемый бой 2014 года между двумя легендами стал апсетом года из-за одностороннего избиения в исполнении пуэрториканца, начавшееся с самого первого раунда. Только вдумайтесь – три нокдауна за первый раунд. И так это продолжалось на протяжении девяти трёхминуток. На Мартинеса было больно смотреть, потому что он ничего не смог предпринять. Это была бледная тень любимца публики, которую сковали больные колени, ограничившие потенциал Маравиллы практически до нуля.

Спустя год аргентинец объявил о завершении карьеры. Мартинес грамотно использовал свои гонорары, основав вполне успешную строительную компанию, которая позволяет ему вести комфортную и безбедную жизнь. Но он не смог сидеть на месте, и в возрасте 45 лет, вернулся в профессиональный бокс. При этом Серхио осознавал свои истинные возможности, сформировавшие цели, которые оказались очень скромными, как и его соперники. В 2020-м году Мартинес провел два боя, отправив в нокаут никому не известных Хосе Мигеля Фандино и Юсси Койвулу. Отчаянный и самоотверженный воин в ринге, холодный и расчетливый прагматик за пределами ринга. Жаль, что он не смог предостеречь себя от краха с Мигелем Котто и уйти на покой на мажорной ноте.