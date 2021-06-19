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Жасулан Акимжан ногой нокаутировал Романа Авдаляна на турнире Eagle FC 37, видео

«Непонятно куда попал». Удивительный нокаут вызвал недоумение болельщиков
Микаил Гусейнов
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Акимжан нанёс настолько неуловимый удар, что до сих пор непонятно, легально ли это было.

18 июня в Алма-Аты (Казахстан) прошёл турнир по смешанным единоборствам Eagle FC 37. В его главном событии президент промоушена Шамиль Завуров нокаутировал Рикардо Тирлони. Но и кроме этого в клетке произошло много интересного.

Так, в со-главном событии турнира встретились представители полулёгкого веса, местный боец Жасулан Акимжан и Роман Авдалян.

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Казах выходил в клетку под эгидой лиги Хабиба Нурмагомедова уже в третий раз. Предыдущие два поединка сложились для него успешно. Всего же в смешанных единоборствах он мог похвастать рекордом в 6-2. Что касается Авдаляна, россиянин, когда-то даже промелькнувший в лиге АСА, дебютировал в промоушене EFC. Предыдущий поединок он провёл в октябре 2020 года. Тогда ему удалось прервать серию из двух поражений и победить Заура Касумова. Так что теперь Роман надеялся начать выстраивать уже серию побед.

Видео доступно на странице EAGLE FIGHTING CHAMPIONSIP в «Инстаграме». Права на видео принадлежат EAGLE FIGHTING CHAMPIONSIP.

Тем не менее, первый успешный эпизод в ходе поединка ушёл в пользу Акимжана. Жаслану удалось провести тейкдаун. Но извлечь из этого выгоду он не смог. Вскоре бойцы вернулись в стойку. Авдалян попробовал отыграться и пойти вперёд. Но Акимжан здорово сработал на отходе. Казах выбросил фронт-кик на отходе, после которого Авдалян оказался на канвасе. Стало ясно, что продолжать схватку Роман не сможет. Не совсем ясно было другое, насколько легальным был нокаут.

Дело в том, что Акимжан выбрасывал фронт-кик в туловище, но его удар пришёлся в область пояса соперника. Даже после нескольких повторов не совсем понятно, пробил Жаслан ниже пояса, или всё-таки сработал на пределе, но не переступил черту дозволенного. В общем, удар получился достаточно неуловимым для невооружённого взгляда, так что последующие дискуссии были объяснимы.

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Мнения фанатов также разделились. В комментариях под видео эпизода с нокаутом многие уверены, что Акимжан нарушил правила.

«Это разве не был удар в пах?» — вопрошает один из болельщиков.

«Мне кажется он ему между ног дал», — добавил другой подписчик лиги EFC.

«Нужен другой ракурс, реально непонятно, куда попал», — написал ещё один фанат ММА.

«Разве не в пах?» — написал ещё один болельщик.

«Это не пах. Чистая победа. Красавчик, Жасулан», — защитил Акимжана его фанат.

Что же, эпизод действительно получился спорным. Но, как бы то ни было, казах оформил третью кряду победу и повысил свои акции в лиге EFC. Что касается Авдаляна, то Роману остаётся пожелать здоровья и скорее перевернуть страницу с досадным нокаутом.

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