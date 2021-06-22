Едва не «грохнул» Волкова. Что мы должны знать о сопернике Молдавского?

В эти выходные третьему номеру рейтинга Bellator в тяжёлом весе Валентину Молдавскому предстоит один из самых важных боёв в карьере. Его соперником станет Тимоти Джонсон. Эта схватка возглавит шоу Bellator 261. Чем известен американец и чего должен опасаться Молдавский? Какие шансы у нашего спортсмена в схватке с 36-летним ветераном? Отвечаем на эти вопросы.

Чем занимался Джонсон перед уходом в ММА?

Тимоти Джонсон родился 13 марта 1985 года в городе Ламбертон, штат Миннесота. Во время учебы в университете Миннесоты Джонсон был членом студенческой команды по борьбе. После университета Тимоти освоил бразильское джиу-джитсу. И вместе с тем прошёл непростой трудовой путь, сменив множество профессий: работал водителем грузовика, вышибалой в баре и даже служил в армии национальной гвардии Миннесоты. В тот же непростой период времени познакомился со смешанными единоборствами, где его приглашали на спарринги.

Путь Джонсона в ММА

Карьера в ММА началась в октябре 2010 года в возрасте 25 лет в Северной Дакоте, где Тим присоединился к местной Академии боевых искусств. Дрался преимущественно в местных промоушенах Max Fights и Dakota FC, где завоевал чемпионский пояс в тяжёлой весовой категории. На первых порах победы доставались только досрочно – нокаутом или сабмишеном.



Имея в послужном списке восемь побед и только одно поражение, в 2015 году Джонсон привлёк к себе внимание Даны Уайта и его UFC, с которым подписал долгосрочное соглашение. Дебют выпал на поединок против российского бойца Шамиля Абдурахимова, которого успел добить на последних секундах первого раунда. После успешного дебюта в главном промоушене ММА Тим начал чередовать победы с поражениями из-за высокого уровня конкуренции. Так, в следующем бою Джонсон проиграл Джареду Рошолту. Затем он одолел поляка Марчина Тыбуру, ныне восьмого номера в тяжёлом весе UFC.



После этого Джонсону дали бой с дебютантом UFC Александром Волковым. Тимоти едва не испортил ему дебют в промоушене, отправив москвича в нокдаун в первом раунде и не выпуская его из партера до конца отрезка. Во втором раунде он продолжил истязать россиянина работой в партере и у клетки. Однако Волков смог оттуда выбраться и сумел разбавить концовку пятиминутки несколькими точными попаданиями в стойке. Третий раунд также вышел неоднозначным – оба бойца были выхолощены, что сказалось на качестве пятиминутки, в течение которой выбрасывались в основном одиночные удары. Саша начал раунд с нескольких успешных попаданий, подаривших ему преимущество, но на последней минуте боя Джонсон смог перевести бой в партер, однако ему не удалось захватить контроль, каким он был в первом раунде. Так решающая пятиминутка вышла непростой для вынесения итогового вердикта. В конечном итоге Тим проиграл спорным раздельным решением судей. И продолжилась серия чередований побед и неудач. Хотя за следующие три боя Тим выиграл два поединка, это не спасло его от увольнения из UFC.

Bellator

Следующим шагом в карьере Джонсона был Bellator, куда он перешёл в 2018 году. Дебют у Тима не задался, он проиграл первые два боя нокаутом в первом раунде. Сначала Джонсон не справился с Чейком Конго, затем российский след в лице Виталия Минакова настиг Джонсона в организации Скотта Кокера. Бой с Минаковым получился настолько односторонним, что неудивительно, что он закончился за две минуты в первом раунде нокаутом в исполнении нашего соотечественника. За это время Виталий успел бросить американца через себя два раза, а затем разбил его в стойке.

После этих проигрышей в карьере Джонсона случился мини-ренессанс из трёх побед подряд. Сначала он нокаутировал непобедимого проспекта Тайрелла Форчуна в первом раунде. Следующим в очереди на раздачу нокаутов был обидчик Фёдора Емельяненко – Мэтт Митрион, попавший под руку американца также в первом раунде. А в конце прошлого года Тим провёл реванш с 45-летним Чейком Конго на родине француза и смог одержать непростую победу в очень вязком бою раздельным решением судей. Так Джонсон за три схватки реанимировал свою карьеру и заодно возглавил рейтинг претендентов на чемпионский пояс в тяжёлом весе.

Стиль боя

Несмотря на то что Тим Джонсон – профильный борец, за свою 11-летнюю карьеру он успел переквалифицироваться в опасного панчера (53% побед нокаутом), обладающего тяжёлым ударом с обеих рук, хорошо работая прежде всего с дальней дистанции. Рост 191 см этому очень способствует. Именно на дальней дистанции Тим представляет наибольшую опасность, особенно для Валентина Молдавского.

В ближнюю дистанцию Джонсон переходит, только если соперник крупнее и выше, как это было с Александром Волковым. И хотя Тиму 36 лет, он до сих пор способен держаться все три раунда в клетке и вымучивать победы, как это было в недавнем реванше с Конго. Стоит отметить, что Тимоти предпочитает отдыхать у клетки, к которой он прижимает соперников, что может послужить подсказкой Молдавскому. А всё потому, что он не любит и не может много двигаться в клетке из-за 119 кг собственного веса. Потому он давит массой у клетки.

Как быть Молдавскому?

Валентин Молдавский уступает в габаритах Тиму Джонсону – 185 см против 191 см роста и 105 кг против 119 кг веса. Но это не в новинку для россиянина, и даже тот факт, что он уступает американцу в антропометрии, делает Валентина более мобильным. Молдавскому всего лишь 29 лет, он в самом расцвете сил, что демонстрируют его последние поединки.

В случае с Джонсоном Валентину нужно всегда быть в движении и не застаиваться перед Тимом, потому что тот умеет ронять соперников с одного удара. Так как россиянин уступает в росте, это значит, что ему нужно сближаться на ближнюю дистанцию для перевода в партер, где у него будет преимущество в мастерстве перед американцем. Такими способами измотать американца вполне реально. При этом самое важное – не лезть в ударный размен, где у россиянина могут быть проблемы. Стойка – это территория Джонсона, там Молдавского ждёт апсет, как и его предшественников.



Исходя из вышеперечисленного, нам кажется закономерным, что букмекеры считают Валентина фаворитом поединка и оценивают шансы россиянина на успех, как очень высокие. Остаётся пожелать Валентину победы и выхода на чемпионский бой с Райаном Бейдером.