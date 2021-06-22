Ломаченко круче Лопеса? Украинец собирается это доказать без реванша с Теофимо

В ночь на 27 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по профессиональному боксу. В его главном событии выступит экс-чемпион мира в трёх весовых категориях, один из лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории Василий Ломаченко. Его соперником станет Масаёси Накатани. В преддверии схватки рассказываем всё самое важное о ней.

Что делал Ломаченко после поражения от Лопеса?

17 октября 2020 года Василий Ломаченко был в шаге от мечты – звания абсолютного чемпиона мира. На вечере бокса всё в том же Лас-Вегасе аккерманец, будучи чемпионом мира в лёгком весе по версиям WBA Super, WBC Franchise и WBO встретился с обладателем титула по версии IBF Теофимо Лопесом.

Первую половину схватки украинец был очень пассивен. Не сказать, что американец гондурасского происхождения делал что-то невероятное, но на фоне тусклых раундов в исполнении Ломы, этого хватало, чтобы лидировать по очкам. Во второй половине боя Василий включился в работу и его атаки выглядели куда более эффектными и эффективными. Но в последнем раунде украинец сдал. Впрочем, даже не это стало причиной поражения. Как показали оценки судей, даже если бы Василий вырвал концовку, победа бы досталась Лопесу. Вопрос подсчёта очков тогда вызвал много вопросов. Но в любом случае все эксперты сошлись во мнении, что Ломаченко в том бою максимум отбоксировал на ничью.

После потери титулов Василий залёг на дно. Лишь спустя месяц он дал первое интервью, которое получилось достаточно скандальным. Сначала Ломаченко рассказал, что боксировал со старой травмой плеча, а после боя вынужден был снова лечь на операционный стол. Затем боксёр коснулся как раз-таки вопроса судейства. Василий заявил, что судьи в бою были «заряжены». В американской прессе эти слова Ломы трактовали неверно, представив всё так, будто Василий заговорил о коррупции, а не о предвзятости. В результате в США спортсмен не только подвергся небольшой травле со стороны ряда аналитиков, но и попал под огонь критики своего непосредственного босса, главы Top Rank Боба Арума.

В дальнейшем Василий был уже более аккуратен с заявлениями и подбирал себе соперников. С этим были сложности. Восходящие звёзды дивизиона в лице Райана Гарсии и Джервонты Дэвиса не горели желанием драться с украинцем. Мини-скандал с Дэвином Хэйни закончился ничем. Ну а о реванше с Теофимо Лопесом говорить и не приходилось. Абсолютный чемпион денно и нощно повторял, что побил украинца убедительно и оснований для реванша нет. Хотя по большому счёту всё это больше напоминало какой-то аутотренинг от Лопеса. Ведь ни о какой убедительной победе на самом деле говорить не приходилось.

Невзирая на проблемы с подбором соперников, план восстановления Ломы после операции никуда не девался. Вскоре он вернулся к тренировкам и ждал новостей от боссов Top Rank.

Тем временем его обидчик в лице Теофимо Лопеса рассказывал страшилки о том, что украинец после поражения был в глубочайшей депрессии и думал о суициде. Сам Василий опроверг все эти домыслы, и высказал предположение о том, что как раз-таки Лопес никак не может забыть о том трудном бое.

Организация боя с Накатани

После поражения Ломаченко глава компании Top Rank Боб Арум невзначай бросил фразу о том, что быть может украинец действительно зря залез в лёгкий дивизион. Стало ясно, что функционер был бы не против снова видеть Василия во втором полулёгком весе. Но сам аккерманец ясно заявил, что не будет отступать после первой неудачи в лёгкой весовой категории. Таким образом, варианты поединков с топ-боксёрами второго полулёгкого веса Оскаром Вальдесом и другими отпали сами по себе.

Права на видео принадлежат Top Rank. Видео можно посмотреть на странице Top Rank в «Инстаграме».

Как говорилось выше, в лёгком весе с подбором соперников также были проблемы. Теофимо Лопес и слышать не хотел о реванше. Райан Гарсия и Джервонта Дэвис явно не хотят встречи с Ломой, вероятно, дожидаясь его спортивной старости. А Хэйни бою с Василием предпочёл дуэль с Линаресом, в которой едва не опростоволосился. В итоге, вариантов для экс-чемпиона почти не оставалось.

Тут-то промоутеры и вспомнили о неудобном и долговязом японце Масаёси Накатани. Василий без всяких капризов согласился на этот бой, ну а о японце и говорить нечего. Такая схватка – шанс заявить о себе на весь мир.

Кто такой Накатани?

Японец практически всю профессиональную карьеру провёл на Родине. Здесь он боксировал до 2018 года и набил рекорд 18-0. Дебют в США пришёлся на июль 2019 года. Тогда он встретился с Теофимо Лопесом. Победитель схватки выходил на титульный поединок с чемпионом мира по версии IBF Ричардом Комми. Лопес был однозначным фаворитом противостояния. Но долговязый Накатани закатил ему классный бой и частенько прошивал несовершенную оборону Теофимо. В итоге американец гондурасского происхождения победил лишь решением судей, впервые задержавшись в ринге на все 12 раундов.

После этого Масаёси провёл схватку с ещё одним проспектом Top Rank Феликсом Вердехо. Казалось, что последний размотает Накатани. Боксёр из Страны Восходящего солнца побывал в нокдауне в первом и четвёртом раундах. Но Масаёси не сдавался и скоро перевернул всё с ног на голову. В итоге Вердехо проиграл нокаутом. А японец сохранил за собой статус очень крепкого боксёра и, к тому же, получил второстепенный титул по версии WBO.

Чего ждать от Ломаченко?

Василий провёл практически безупречный тренировочный лагерь. Во всяком случае так показалось, глядя на его посты в «Инстаграме». Лома, как всегда, налегал не только на спарринги, но и на общую физическую подготовку. В одном из интервью мелькнула тень сомнения, что всё действительно в порядке. Во всяком случае, когда у него спросили о больном и уже дважды прооперированном плече, Василий ушёл от прямого ответа.

В другом интервью украинец дал понять, почему согласился на схватку с Накатани. И да, всё дело снова в Лопесе. Василий дал понять, что готовит ярчайший перфоманс и предложил журналистам, чтобы те после боя сравнили, как с японцем справился Лопес, и как выступит он сам.

«Меня ждёт большой бой. Посмотрите на мой бой с Накатани, а затем сравните, как с ним боксировал Теофимо Лопес», — сказал украинец.

Таким образом, он словно собирается доказать, что круче Лопеса, даже без реванша с Теофимо. На самом деле всё это выглядит немного неоднозначно и такие фразы создают впечатление, что американец гондурасского происхождения и в самом деле поселился в мыслях аккерманца.

Как закончится бой и могут ли Ломаченко слить?

Очевидно, что Василий – фаворит противостояния. Но всё же, есть некоторые моменты, которые смущают. Первый – антропометрия. Японец при росте 182 см умудряется гонять вес в категорию до 61,2 кг. Так что очевидно, что Ломаченко придётся прорываться н ближнюю дистанцию. Всем известно, как Лома умеет резать углы и зажимать соперников у канатов, но в этот раз габариты соперника действительно впечатляет.

Второй момент – не совсем понятно, как будет чувствовать себя Ломаченко после второй операции на многострадальном плече. Есть ощущение, что после рецидива оно уже не будет работать так, как прежде. Ну и третий момент – психология. Желание нокаутировать соперника, которого не смог досрочно остановить Лопес, может сыграть с украинцем злую шутку.

По сути Василию нужно просто делать то, что он умеет и не зацикливаться ни на минувшем поражении, ни на бое Лопеса с Накатани. Если Ломаченко покажет себя таким, каким он был в боях с Линаресом или Кэмпбеллом, то очевидно, что выигрывать он будет в одну калитку.

Если же всё будет не слишком убедительно и Накатани достоит до конца поединка, то всё может сложиться даже драматично. И здесь снова возвращаемся к теме судейства и интриг промоушенов.

Высказывания Ломаченко о «заряженности» судей разозлили Боба Арума, что уже является не лучшим сигналом. Кроме того, Василий рассказал, что во время недавней встречи со своим боссом они перекинулись буквально парой слов, так что отношения сторон, видимо, сильно охладели. С учётом этого, Арум, наверное, будет и вовсе не против того, чтобы вычеркнуть Василия из списка претендентов на титулы. Почему? Потому что теперь старина Боб должен пестовать новую звезду – Теофимо Лопеса. Победа Василия почти гарантированно заставит Top Rank организовать реванш украинца с американцем.

При этом нет никаких гарантий, что во второй раз Ломаченко проиграет. Нужно ли Аруму, чтобы в графе поражений у Лопеса пропал «0»? Наверное, нет. К тому же, если Василий и вернёт титулы, то, с учётом возраста, ненадолго. В результате после того, как с карьерой украинца будет покончено, все чемпионские титулы лёгкого веса могут уплыть из рук Top Rank, что явно не устроит того же Арума. Потому поражение Василия сейчас, которое станет для украинца вторым кряду, возможно, вполне устроит ряд функционеров компании. С учётом этого, выступление Ломаченко в грядущие выходные должно стать безупречным, в противном случае он рискует столкнуться с судейским беспределом. Удачи, Василий!