У России новый чемпион! Наши парни продолжают покорять Bellator

В ночь на 26 июня 2021 года в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоялся турнир Bellator 261. В главном событии россиянин Валентин Молдавский встретился с американцем Тимоти Джонсоном в борьбе за титул временного чемпиона Bellator. Действующий чемпион Райан Бейдер в настоящее время участвует в Гран-при в полутяжёлом дивизионе.

Напомним, что Тимоти выше Валентина на 5 см и на взвешивании оказался тяжелее на 11 кг. К тому же Джонсон считается панчером с 53% побед нокаутом, хотя он профильный борец. Из последних побед стоит отметить ранние нокауты в первом раунде в поединках против Тирелла Форчуна и Мэтта Митриона. Но самую последнюю схватку Тимоти выиграл решением судей в пятираундовой схватке с Чейком Конго, взяв у него реванш за нокаут в 2018-м. Вместе с тем, Джонсона, которому между прочим 36 лет, трудно назвать подвижным бойцом, способным выдержать пять раундов в высоком ритме. И это не мешает ему делать заявления, что он собирается выиграть предстоящий поединок решением судей. Опрометчиво.

Что касается Молдавского, то он благодаря своему телосложению и более молодому возрасту (29 лет) способен выдержать пять раундов в высоком ритме. Это подтверждается тем фактом, что из пяти последних побед четыре из них были одержаны решением судей. Валентин сейчас пребывает в самом расцвете сил, что должно придавать дополнительное преимущество в бою с более крупным американцем. В отличие от панчера Джонсона, Молдавский — борец, способный бороться долго и переводить схватки в поздние раунды. Поэтому если бой перетечет в поздние раунды, то преимущество вероятнее всего будет на стороне нашего бойца.

Практически весь бой прошел в стойке, причем очень осторожно, потому что бойцы осознавали цену ошибки. Ибо, как известно, в тяжелом весе каждый удар может быть решающим. Начиная с первого раунда центр клетки захватил Джонсон, а Молдавский часто встречал его, работая вторым номером, в чем он преуспевал из-за более высокой скорости выбрасываемых ударов.

Второй раунд стал продолжением первого, также протекая в стойке. Джонсон работал первым номером, а Валентин успешно встречал его с дальней дистанции, особенно в начале пятиминутки. Поэтому американец пытался клинчевать, где он перебивал россиянина. Но на четвертой минуте Джонсон смог потрясти нашего бойца серией ударов, из-за чего Молдавский завязал американца в клинч. Однако было заметно, что Молдавский поплыл. Так американец забрал к себе вторую пятиминутку.

Третий раунд по сценарию не отличался от первых двух пятиминуток. Но отличие заключалось в том, что Молдавский пытался завязать бой на ближней дистанции, и только в конце пятиминутки Валентин смог совершить переход в партер, где он взял контроль над Тимоти. Так третий раунд ушел к россиянину.

В четвертом раунде Тимоти продолжал контролировать центр клетки, а Валентин также двигался вокруг клетки. При этом выбрасывалось не очень много ударов. Так из-за более активного ведения боя Тимоти мог забрать себе раунд, но в концовке пятиминутки у американца открылось рассечение под бровью, что в конечном итоге снова склонило чашу весов в пользу россиянина.

К пятому раунду Молдавский превосходил Джонсона не только по судейским карточкам, но и по количеству точных попаданий, где у россиянина было двукратное преимущество. И несмотря на такой расклад Джонсон не решился на ударный спурт, отдав инициативу Молдавскому, который успешно вязал клинч. А уставший Джонсон только отбивался коленями. Только в последние десять секунд боя Тимоти решился на мордобой, который не принес никакого успеха, а разбавил очередной осторожный раунд. Итог по судейским карточкам: 50:45, 49:46, 49:46 в пользу россиянина. Ликуй Россия и плачь Америка, у нас еще очередной чемпион.